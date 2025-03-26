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07:19, 26 марта 2025

Новые выбросы мазута произошли в Анапе

Участники уборки мазута с пляжа. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/12956

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На четырех участках морского берега в Анапе найдены новые выбросы мазута.

Как писал "Кавказский узел", власти регулярно сообщают о новых выбросах мазута на пляжах Анапы и Темрюкского района. Так, 22 марта новые выбросы мазута были найдены около "Пляжного поселка" в Анапе.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Новые выбросы "мелкой фракции мазута" найдены 25 марта в Анапе, сообщает в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

Фрагменты нефтепродуктов обнаружены на четырех участках берега: около "Пляжного поселка", на Центральном пляже, в устье реки Можепсин и на пляже между селом Витязево и станицей Благовещенской.

"Новые выбросы убирают в первую очередь, далее команды городов и районов продолжают просеивать песок, отделяя его от небольших фракций мазута", - говорится в публикации.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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