Власти намерены отправить песок с полигона в хуторе Воскресенский в Новороссийск

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Песок, который уже прошел очистку от мазута при помощи виброустановки, будет вывезен на полигон в Новороссийске. 20 тысяч тонн песка с высокой степенью загрязнения, которые остаются в хуторе Воскресенском, планируется отправить на утилизацию до конца мая.

Как писал "Кавказский узел", к 1 марта с площадки временного хранения в анапском хуторе Воскресенский был вывезен наиболее загрязненный мазутом песок, собранный на пляжах Анапы. Власти обещали вывезти с площадки весь песок с мазутом к 1 апреля, но перенесли этот срок на 15 апреля, сославшись на отказ ростовского предприятия принимать песок на утилизацию. Жители хутора в обращении к Путину потребовали до конца апреля освободить территорию от песка и прекратить завоз на полигон песка с пляжей. Песок с мазутом, хранящийся на полигоне в хуторе Воскресенский, будет вывезен до конца мая, сообщил оперштаб, обосновав второй перенос сроков освобождения полигона недостатком мощностей предприятий по утилизации. Увеличение срока вывоза песка с мазутом с полигона в Воскресенском до конца мая в связи с наступлением тепла увеличивает риск токсического воздействия, уверены экологи. Полигон располагается вблизи от домов, школы и детсада, указали местные жители, призвав чиновников ускорить сроки вывоза песка.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Песок, который прошел очистку при помощи вибрационной установки на полигоне, расположенном в хуторе Воскресенский, будет вывезен на полигон ООО «Терра-Н» в Новороссийске, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"Степень загрязнения песка после очистки и возможность его использования оценила сертифицированная лаборатория. По результатам исследований получен сертификат соответствия, что очищенный песок не является токсичным. Он соответствует требованиям, предъявляемым к «песку общестроительному ТУ», который используют для рекультивации полигонов ТКО. Процент содержания нефтепродуктов в данном песке не превышает 1,2%", - отчитался оперштаб.

Его планируется использовать для "отсыпки очагов" возгораний на мусорном полигоне, так как песок "является негорючим"; "Также этот материал можно использовать при реконструкции и рекультивации полигона, ремонта внутренних дорог. Он подходит для изготовления песчано-гравийных смесей и строительных растворов, устройства оснований, подушек и покрытий, обочин автомобильных дорог производственных предприятий", - указано в сообщении.

Остальной песок с высоким содержанием нефтепродуктов продолжают вывозить на утилизацию и обеззараживание на сертифицированные предприятия Краснодарского края, заключены дополнительные контракты на переработку оставшегося объема загрязненного грунта. Остается утилизировать более 20 тыс. тонн, а работу по вывозу планируется завершить до конца мая, сообщил оперштаб 7 мая.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Жители хутора Воскресенский 24 декабря 2024 года в знак протеста заблокировали дорогу. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом после катастрофы в Керченском проливе, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались они. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута.

Местные жители 17 января провели сход. Они указали, что власти планируют изменить назначение земельного участка, где сейчас находится мазут, что позволит оборудовать на месте площадки мусорный полигон. Также они сообщали о сильном запахе от полигона, где хранится мазут. Власти вручили жителям предостережения о недопустимости нарушения общественного порядка, местные жители сочли это давлением. 24 января стало известно, что Комиссия по землепользованию и застройке Анапы отказалась изменить разрешенное использование участка, на котором в хуторе Воскресенский складируется песок и мазут. Это решение не позволит оборудовать мусорный полигон после вывоза мазута.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Власти Кубани объявили, что курортный сезон состоится, лишь нельзя пользоваться пляжами и купаться в море. Власти края сослались на заявление главы Роспотребнадзора о том, что "зоны рекреации могут быть использованы без использования пляжей и глади морской воды". Согласно этому же заявлению, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского районе непригодны для купания.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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