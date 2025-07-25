Азербайджанские журналисты опубликовали имена причастных к крушению самолета AZAL

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Приказ сбивать 25 декабря 2024 года самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, дал генерал-майор Александр Толопило, после катастрофы он получил повышение, утверждает азербайджанское издание Minval. Российские журналисты частично подтвердили данные публикации.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подготовке документов для подачи исков в международные суды по поводу крушения самолета AZAL, поскольку Россия не признала вину и не наказала виновных в гибели людей. Пресс-секретарь российского президента в ответ на это сообщил, что Москва надеется на улучшение российско-азербайджанских отношений. Угроза Азербайджана подать иски против России создает негативный фон для двусторонних отношений, но не исключает достижения политического компромисса в ближайшем будущем, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

25 декабря 2024 года в аэропорту казахстанского города Актау разбился самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, погибли 38 человек. Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия. 29 декабря Ильхам Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета. Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после авиакатастрофы, подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Имена российских военных, предположительно причастных к крушению самолета AZAL, названы в “поминутной хронике” авиакатастрофы, которую опубликовало издание Minval, не называя источников информации.

Сигнал о беспилотной опасности действовал в Северо-Кавказском федеральном округе с 3.26 до полудня 25 декабря. В 8.05 в Северной Осетии был введен план “Ковер”, подразумевающий требование немедленной посадки всех воздушных судов, а 8.12 командир 51-й дивизии ПВО, генерал-майор Александр Толопило распорядился ввести этот план и в радиусе 50 км от аэродрома Грозный (Северный).

Самолет “Азербайджанских авиалиний” Embraer 190 с 8.09 до 8.13 выполнял снижение и заход на посадку в аэропорт Грозного. В этот промежуток времени он не сопровождался средствами радиолокационной разведки 51-й дивизии ПВО: сопровождение было устойчивым только до 8.09 и после 8.13 (и далее до 9.07).

Одновременно с введением плана “Ковер” в Чечне, в 8.12, командир зенитно-ракетного комплекса “Панцирь-С”, капитан Дмитрий Паладичук доложил об обнаружении воздушной цели, предположительно БПЛА. В 8.13 он получил команду на уничтожение цели от генерал-майора Александра Толопило, приказ командира дивизии капитану передал подполковник Николай Орлянский. В 8.13.27 и в 8.13.48 Паладичук выпустил по цели две зенитные управляемые ракеты.

По утверждению Minval, “обе ракеты поразили гражданский самолёт Embraer 190”, но Толопило впоследствии “дал ложные показания о том, что обе ракеты якобы самоликвидировались и не могли повредить цель”. Также он скрыл от следствия информацию о ненадлежащем состоянии средств радиолокационной разведки, из-за чего гражданский самолет приняли за БПЛА. Даже если считать достоверными показания Толопило и других командующих, решение ударить “по ошибочно определенной воздушной цели было принято без учета факта внезапной потери радиолокационного контроля над движением Embraer 190”, отмечает издание. Александр Толопило после авиакатастрофы стал заместителем командующего 11-й армией ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Также в момент запуска ракет 25 декабря на дежурстве находились старший штурман группы боевого управления пункта 51-й дивизии ПВО капитан Дмитрий Пудовкин, оперативный дежурный штаба Южного военного округа подполковник Владимир Яновский и оперативный дежурный командного пункта 4-й гвардейской армии ВВС полковник Геннадий Еременко. Все трое, судя по данным утечек, действительно связаны с военной службой, но разговаривать с журналистами они отказались, отмечает Astra* (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Ранее издание также верифицировало данные капитана Паладичука - в разговоре с журналистами он не подтвердил, но и не опроверг данные о его роли в случившемся. Российские журналисты подтвердили, что голосом Паладичука были записаны личные аудиосообщения, в которых он объяснял сослуживцам случившееся, - эти записи также оказались в распоряжении Minval.

На записях Паладичук утверждает, что стрелял “вообще в другом направлении” от самолета, однако высказывает предположение, что осколки ракет, ушедших на уничтожение, “могли и зацепить”. Также Паладичук признается, что после пуска двух ракет ему сообщили, “что это свой самолет” и тогда он “поседел”, однако позднее некий “оперативный ФСБшник” его успокоил: “он говорит, тот самолет вообще при посадке какую-то мачту зацепил, я тут вообще не при делах”.

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