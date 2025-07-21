Подготовка международных исков обозначила политическое дистанцирование Баку от Москвы

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Угроза Азербайджана подать иски против России в связи с крушением самолета AZAL создает негативный фон для двусторонних отношений, но не исключает достижения политического компромисса в ближайшем будущем, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подготовке документов для подачи исков в международные суды по поводу крушения самолета AZAL, поскольку Россия не признала вину и не наказала виновных в гибели людей. Пресс-секретарь российского президента в ответ на это сообщил, что Москва надеется на улучшение российско-азербайджанских отношений.

25 декабря 2024 года в аэропорту казахстанского города Актау разбился самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, погибли 38 человек. Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия. 29 декабря Ильхам Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета. Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после авиакатастрофы, подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Планы Баку обратиться с иском против России в международные суды “Кавказскому узлу” прокомментировали научный сотрудник Каспийского института стратегических исследований Александр Караваев, сотрудник Исследовательского центра Адама Смита Сергей Бойко, а также адвокаты Тимофей Широков и Марина Агальцова.

Конфликтную ситуацию, возникшую между Баку и Москвой после крушения лайнера AZAL, можно было разрешить либо политической договоренностью, либо полной моральной сатисфакцией, указал Александр Караваев. "Политический маршрут по какой-то причине не стал для Баку оптимальным, причина эта кроется не в самой реакции РФ, а в более глубинных процессах. Для Баку это стало поводом начать политически дистанцироваться от Москвы", - считает он.

Так как событие носит резонансный и публичный характер, Баку двигается по маршруту моральной сатисфакции, пояснил он. "В этом режиме все будет происходить своим чередом: расследование, затем вердикт международного судебного органа и так далее. Но для Москвы это не носит критического характера, во всяком случае по репликам Пескова", - отметил Караваев.

На фоне резкого обострения отношений с Россией Баку заявляет об «огромном потенциале упрочения партнерских отношений» с США, при этом Ильхам Алиев ни разу не упомянул роль Москвы в поиске урегулирования на Южном Кавказе и очевидно больше не рассматривает ее в качестве посредника и площадки в мирных переговорах с Ереваном, отмечает в своей публикации 20 июля “Коммерсант”. “Мы очень благодарны президенту США Дональду Трампу за стремление помочь Азербайджану и Армении в конце концов договориться. (...) Он делает огромную работу для окончательного урегулирования затянувшегося конфликта между Арменией и Азербайджаном”, - заявил, в частности, Алиев.

По его словам, угроза подать иск создает негативный фон в отношениях в принципе. "Компромисс - это некая позиция сторон, которая будет очевидна наблюдателям после окончания кризиса. Он неизбежно закончится, и будет достигнута определенная новая "нормальность" отношений", - полагает аналитик.

По его мнению, в целом политическая культура двух стран достаточно близка, поэтому радикального сброса настроек двусторонних отношений не случится. "Но серьезный пересмотр с обеих сторон привет к другой модели взаимодействия - более "холодной", без каких-либо преференций по отношению друг к другу. Выгода для стран заключается в том, что впуская более жесткие и радикальные механизмы в поле взаимодействия, стороны могут развязать прошлые проблемные узлы, пересмотреть прежние формулы сделок, и избавиться от какого-либо "токсичного" багажа, который накопился за прежние годы с обеих сторон: что-то было формой компромисса, что-то не учитывалось или прощалось", - резюмировал Караваев.

Возможности для компромисса сохраняются, пока “танки не пересекли границу”, поэтому обращение Баку в международные суды никак не исключает в будущем улучшения отношений, полагает политолог Сергей Бойко. "Подача иска против РФ по сбитию самолета AZAL находится в рамках соседских отношений для востребования компенсаций со стороны виновной в гибели людей", - заявил он корреспонденту “Кавказского узла”.

Бойко обратил внимание, что Россия действовала в отношении Азербайджана привычными методами. “В частности прибегла к давлению на представителей влиятельной азербайджанской диаспоры, имеющих сильные связи с элитами. Однако Азербайджан после победы над Карабахом и при поддержке Турции повел политику на снижение влияния России. Это и ограничения в адрес российской мягкой силы - НКО, СМИ и так далее, это и подготовка исков по AZAL. Алиев фиксирует новый суверенный, независимый от РФ статус Азербайджана, тем более, что Россия погрязла в украинском конфликте. Как мне видится, он просто пытается выжать из текущей ситуации максимум. А опция позвонить в Кремль и договориться всегда есть, просто сейчас время повышения ставок», - подчеркнул Бойко.

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Существующие договоренности о международном сотрудничестве обязывают Следком России и другие органы отвечать на запросы Генпрокуратуры Азербайджана, отметил адвокат Тимофей Широков.

"Но объем ответа не регулируется законодательно и зависит от позиции чиновников, которая, в свою очередь, зависит от состояния межгосударственных отношений. Вряд ли они одной фразой ограничиваются про тайну следствия, хотя вполне возможно где-то есть ссылка на гостайну. Где-то игнорируется какой-то вопрос, в каком-то месте ответ на вопрос уклончиво-расплывчатый”, - сказал он.

Так как в Азербайджане ведется собственное уголовное дело по поводу крушения самолета, Баку нужны были конкретные имена и действия, полагает адвокат. “Возможно они хотели допроса каких-то лиц или провести свои следственные действия в РФ. Конечно, от российских коллег требуется им масса информации. Эти запросы азербайджанской стороны возможно неудовлетворительно выполняются, видимо, с этим связана обида”, - считает Широков.

Адвокат Марина Агальцова отметила, что существует федеральный закон “О порядке рассмотрения обращений граждан РФ” №59-фз от 2 мая 2005 года. “Согласно него следственные органы должны отвечать на запросы как от граждан РФ, так и иностранных граждан в РФ, в том числе иностранным организациям и дипломатическим представительствам, находящимся в РФ. Возможно запрос сделать из консульства Азербайджана в РФ, но вероятно договоренность об обмене информации следственных органов происходит на уровне договоренностей МИДов обеих стран”, - сказала корреспонденту “Кавказского узла”.

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

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