Кризис в отношениях Азербайджана и России

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Отношения между Баку и Москвой стремительно ухудшаются на фоне этнических облав в России и ответных задержаний россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы.

Рейд в Екатеринбурге

27 июня в Екатеринбурге прошёл масштабный рейд силовых структур. В результате были задержаны десятки человек, преимущественно этнические азербайджанцы, подозреваемые в убийствах, совершённых в 2001–2011 годах. Расследование ведётся сотрудниками четвёртого отдела по раскрытию преступлений прошлых лет регионального СУ СК. Двое из подозреваемых скончались .

По данным Trend.az, рейды прошли более чем в десяти квартирах. Большинство задержанных — члены семьи Сафаровых, родом из Агдама. В ходе операции погибли два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы, ещё трое были госпитализированы.

В пресс-службах СУ СК и ГУ МВД по Свердловской области сообщили о проведении комплекса мероприятий в рамках расследования преступлений прошлых лет, включая обыски в ТЦ «Баку Плаза» .

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержания проводились в рамках расследования уголовных дел о тяжких преступлениях, совершённых в предыдущие годы. Все задержанные являются гражданами России, выходцами из Азербайджана .

29 июня Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под арест Акифа Сафарова и других этнических азербайджанцев, которые были задержаны по делу об убийствах, совершенных в 2001-2011 годах. Всего по делу арестованы восемь человек: Акиф, Аяз, Бакир Мазахир и Камал Сафаровы, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Азиз Абасов.

Реакция Азербайджана

МИД Азербайджана выразил обеспокоенность и призвал Россию провести срочное расследование произошедшего. «Мы ожидаем, что Россия проведет срочное расследование этого дела и в кратчайшие сроки привлечет к ответственности виновных в этом неприемлемом насилии», — заявил МИД .

Временный поверенный в делах посольства России в Азербайджане Пётр Волоковых был вызван в МИД, где российской стороне был выражен протест в связи с действиями силовиков .

29 июня Министерство культуры Азербайджана объявило об отмене всех культурных мероприятий, запланированных российскими государственными и частными учреждениями. Среди отменённых событий — концерты, фестивали, спектакли и выставки.

Также был отменён визит заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука в Азербайджан, запланированный на конец июня..

Парламентская делегация Азербайджана во главе с первым заместителем председателя Милли Меджлиса Али Ахмедовым отказалась от участия в 23-м заседании Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству с Федеральным Собранием РФ, которое должно было пройти в Москве.

Действия правоохранительных органов не могут быть поводами для дипломатических демаршей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление МИД Азербайджана, который потребовал расследовать задержания азербайджанцев в Екатеринбурге.

Причиной смерти Гусейна и Зияддина Сафаровых, задержанных в ходе спецоперации силовиков в Екатеринбурге, стали удары тупым предметом, заключила экспертиза в Баку. 1 июля Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства с особой жестокостью и пыток двух граждан Азербайджана и лиц азербайджанского происхождения сотрудниками российских правоохранительных органов в Екатеринбурге .

Задержания в Азербайджане

30 июня в редакцию информационного агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку прибыла полиция . Ранее, в феврале 2025 года, МИД Азербайджана объявил о ликвидации представительства «Sputnik» в стране. Несмотря на это, редакция продолжала функционировать.

Были задержаны сотрудники агентства по обвинению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Среди задержанных — глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Агентство опубликовало кадры, на которых видно, как их сажают в полицейский микроавтобус.

Позже было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путём.. Решением суда Картавых и Белоусов арестованы на четыре месяца .

После задержания Картавых и Белоусова ряд Z-блогеров опубликовал антиазербайджанские посты с призывами "ответить ассиметрично и жестко", "бить по Азербайджану из крупных стволов", "возбудить уголовное дело по фактам "неизбирательного геноцида русского населения Азербайджанской ССР в 1990-1993 годах".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ранее претензий к работе «Sputnik Азербайджан» не поступало, а текущие меры «принимаются исходя из других соображений».

1 июля в Азербайджане были задержаны и арестованы восемь граждан России по обвинению в киберпреступлениях и наркотрафике .

Задержания были показательно жесткими, их нарочито унижали на камеры, практически у всех - следы побоев на лице. На опубликованных видео силовики с закрытыми лицами уложили задержанных лицом на землю, а затем с низко наклоненными головами отвели их в автомобиль. Все они были арестованы.

Позже журналисты опознали на видео с задержанными двух российских IT-специалистов. Один из них - 40-летний Антон Драчев, который в прошлом возглавлял IT-разработки в хедж-фонде Red Star Asset Management, а затем стал сооснователем онлайн-химчистки Airo. Второй - 30-летний разработчик Дмитрий Безуглый, выпускник петербургского ИТМО, в прошлом сотрудник "ВКонтакте" и "Яндекса". Оба покинули Россию осенью 2022 года.

Задержание главы организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шихлинского

Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский (также упоминается в СМИ как Шыхлински - прим. "Кавказского узла") задержан силовиками в Екатеринбурге. Как видно на видеокадрах задержания, "Гелендваген" бизнесмена силовики остановили на перекрестке возле принадлежащего ему торгового центра "Баку Плаза", разбили окна в машине и вытащили из нее Шихлинского .

«Сотрудники ФСБ в масках — и начинают направлять пистолет и разбивать ломами окна автомобиля. Нас повалили на пол, и я начал кричать, что я и мой отец имеют адвокатский статус, и спрашиваю, на основании чего нас задерживают», — сказал Шихлинский-младший .

Сын и заместитель Шихлинского Мутвалы сообщил, что его отец проходит свидетелем по уголовному делу по делу о заказных убийствах, совершенных в Екатеринбурге в 2001–2011 годах . Вечером Шахин Шихлинский был отпущен.

Контекст конфликта

Отношения Москвы и Баку в 2025 году заметно ухудшились. Это произошло после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

В феврале по требованию МИД Азербайджана была прекращена деятельность "Русского дома" в Баку, затем было ликвидировано представительство медиагруппы "Россия сегодня".

20 февраля подверглись масштабной кибератаке ведущие СМИ Азербайджана. Атака была организована российской кибершпионской группой, заявили в Баку.

В мае депутат парламента Азербайджана от правящей партии Азер Бадамов, направлявшийся в составе азербайджанской делегации в Астраханскую область, был задержан в московском аэропорту и депортирован. Такое решение было принято после его резких высказываний в адрес депутата Госдумы России Николая Валуева. МИД Азербайджана потребовал объяснений от России, а сам объявил Валуева персоной нон грата.

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