×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Справочник
01:19, 3 июля 2025

Кризис в отношениях Азербайджана и России

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отношения между Баку и Москвой стремительно ухудшаются на фоне этнических облав в России и ответных задержаний россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы.

Рейд в Екатеринбурге

27 июня в Екатеринбурге прошёл масштабный рейд силовых структур. В результате были задержаны десятки человек, преимущественно этнические азербайджанцы, подозреваемые в убийствах, совершённых в 2001–2011 годах. Расследование ведётся сотрудниками четвёртого отдела по раскрытию преступлений прошлых лет регионального СУ СК. Двое из подозреваемых скончались 1.

По данным Trend.az, рейды прошли более чем в десяти квартирах. Большинство задержанных — члены семьи Сафаровых, родом из Агдама. В ходе операции погибли два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы, ещё трое были госпитализированы 2.

В пресс-службах СУ СК и ГУ МВД по Свердловской области сообщили о проведении комплекса мероприятий в рамках расследования преступлений прошлых лет, включая обыски в ТЦ «Баку Плаза» 3.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержания проводились в рамках расследования уголовных дел о тяжких преступлениях, совершённых в предыдущие годы. Все задержанные являются гражданами России, выходцами из Азербайджана 4.

29 июня Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под арест Акифа Сафарова и других этнических азербайджанцев, которые были задержаны по делу об убийствах, совершенных в 2001-2011 годах. Всего по делу арестованы восемь человек: Акиф, Аяз, Бакир Мазахир и Камал Сафаровы, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Азиз Абасов.

Реакция Азербайджана

МИД Азербайджана выразил обеспокоенность и призвал Россию провести срочное расследование произошедшего. «Мы ожидаем, что Россия проведет срочное расследование этого дела и в кратчайшие сроки привлечет к ответственности виновных в этом неприемлемом насилии», — заявил МИД 5.

Временный поверенный в делах посольства России в Азербайджане Пётр Волоковых был вызван в МИД, где российской стороне был выражен протест в связи с действиями силовиков 6.

29 июня Министерство культуры Азербайджана объявило об отмене всех культурных мероприятий, запланированных российскими государственными и частными учреждениями. Среди отменённых событий — концерты, фестивали, спектакли и выставки.

Также был отменён визит заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука в Азербайджан, запланированный на конец июня. 7.

Парламентская делегация Азербайджана во главе с первым заместителем председателя Милли Меджлиса Али Ахмедовым отказалась от участия в 23-м заседании Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству с Федеральным Собранием РФ, которое должно было пройти в Москве 8.

Действия правоохранительных органов не могут быть поводами для дипломатических демаршей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление МИД Азербайджана, который потребовал расследовать задержания азербайджанцев в Екатеринбурге.

Причиной смерти Гусейна и Зияддина Сафаровых, задержанных в ходе спецоперации силовиков в Екатеринбурге, стали удары тупым предметом, заключила экспертиза в Баку. 1 июля Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства с особой жестокостью и пыток двух граждан Азербайджана и лиц азербайджанского происхождения сотрудниками российских правоохранительных органов в Екатеринбурге 9.

Задержания в Азербайджане

30 июня в редакцию информационного агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку прибыла полиция 10. Ранее, в феврале 2025 года, МИД Азербайджана объявил о ликвидации представительства «Sputnik» в стране. Несмотря на это, редакция продолжала функционировать 11.

Были задержаны сотрудники агентства по обвинению  в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Среди задержанных — глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Агентство  опубликовало кадры, на которых видно, как их сажают в полицейский микроавтобус.

Позже было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путём.. Решением суда Картавых и Белоусов арестованы на четыре месяца 12.

После задержания Картавых и Белоусова ряд Z-блогеров опубликовал антиазербайджанские посты с призывами "ответить ассиметрично и жестко", "бить по Азербайджану из крупных стволов", "возбудить уголовное дело по фактам "неизбирательного геноцида русского населения Азербайджанской ССР в 1990-1993 годах".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ранее претензий к работе «Sputnik Азербайджан» не поступало, а текущие меры «принимаются исходя из других соображений».

1 июля в Азербайджане были задержаны и арестованы восемь граждан России по обвинению в киберпреступлениях и наркотрафике 13.

Задержания были показательно жесткими, их нарочито унижали на камеры, практически у всех - следы побоев на лице. На опубликованных видео силовики с закрытыми лицами уложили задержанных лицом на землю, а затем с низко наклоненными головами отвели их в автомобиль. Все они были арестованы.

Позже журналисты опознали на видео с задержанными двух российских IT-специалистов. Один из них - 40-летний Антон Драчев, который в прошлом возглавлял IT-разработки в хедж-фонде Red Star Asset Management, а затем стал сооснователем онлайн-химчистки Airo. Второй - 30-летний разработчик Дмитрий Безуглый, выпускник петербургского ИТМО, в прошлом сотрудник "ВКонтакте" и "Яндекса". Оба покинули Россию осенью 2022 года.

Задержание главы организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шихлинского

Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский (также упоминается в СМИ как Шыхлински - прим. "Кавказского узла") задержан силовиками в Екатеринбурге. Как видно на видеокадрах задержания, "Гелендваген" бизнесмена силовики остановили на перекрестке возле принадлежащего ему торгового центра "Баку Плаза", разбили окна в машине и вытащили из нее Шихлинского 14.

«Сотрудники ФСБ в масках — и начинают направлять пистолет и разбивать ломами окна автомобиля. Нас повалили на пол, и я начал кричать, что я и мой отец имеют адвокатский статус, и спрашиваю, на основании чего нас задерживают», — сказал Шихлинский-младший 15.

Сын и заместитель Шихлинского Мутвалы сообщил, что его отец проходит свидетелем по уголовному делу по делу о заказных убийствах, совершенных в Екатеринбурге в 2001–2011 годах 16. Вечером Шахин Шихлинский был отпущен.

Контекст конфликта

Отношения Москвы и Баку в 2025 году заметно ухудшились. Это произошло после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". 

В феврале по требованию МИД Азербайджана была прекращена деятельность "Русского дома" в Баку, затем было ликвидировано представительство медиагруппы "Россия сегодня". 

20 февраля подверглись масштабной кибератаке ведущие СМИ Азербайджана. Атака была организована российской кибершпионской группой, заявили в Баку. 

В мае депутат парламента Азербайджана от правящей партии Азер Бадамов, направлявшийся в составе азербайджанской делегации в Астраханскую область, был задержан в московском аэропорту и депортирован. Такое решение было принято после его резких высказываний в адрес депутата Госдумы России Николая Валуева. МИД Азербайджана потребовал объяснений от России, а сам объявил Валуева персоной нон грата.

Примечания

  1. В Екатеринбурге прошла масштабная операция по задержанию азербайджанцев// Ura.ru, 28.06.2025.
  2. МИД ожидает расследования нападений на азербайджанцев в Екатеринбурге // Tend.az, 28.06.2025.
  3. https://t.me/e1_news/188507
  4. МИД ответил на претензии Баку после задержаний азербайджанцев на Урале // РБК, 28.05.2025.
  5. https://www.mfa.gov.az/az/news/no28025
  6. https://www.mfa.gov.az/az/news/no28225
  7. Визит Оверчука в Азербайджан отменен // Trend.az, 28.06.2025.
  8. Визит делегации Милли Меджлиса в Россию отменён // Trend.az< 29.06.2025.
  9. В Азербайджане возбудили уголовное дело о событиях в Екатеринбурге // Интерфакс, 01.07.2025.
  10. МВД проводит операцию на Sputnik-Azerbaijan // Qafqazinfo.az, 30.06.2025.
  11. В Азербайджане ликвидировали представительство «России сегодня»// РБК, 24.02.2025.
  12. Вынесено решение об аресте исполнительного директора и шеф-редактора “Sputnik Azərbaycan”//APA.az, 01.07.2025.
  13. МВД задержало в Баку две группы граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и интернет-мошенничестве // Report.az, 01.07.2025.
  14. Задержан глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский // Trend.az, 01.07.2025.
  15. Баку заявил о задержании главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге// РБК, 01.07.2025.
  16. https://t.me/ostorozhno_novosti/38559
Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Хвостовая часть самолета Баку-Грозный. Фото из отчета Минтранса Казахстана.
07:51, 3 июля 2025
МИД Азербайджана и России обменялись нотами протеста
Флаги России и Азербайджана. Скриншот фото https://национальныепроекты.рф/news/volgogradskuyu-oblast-posetila-delegatsiya-iz-azerbaydzhana/.
00:23, 3 июля 2025
Российские политологи оценили шансы на улучшение взаимоотношений Москвы и Баку
Камал Сафаров в суде. Стоп-кадр видео "Коммерсант Урал" от 02.07.25, https://t.me/kommersantural/14577.
20:26, 2 июля 2025
Число арестованных в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана достигло восьми
Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
17:27, 2 июля 2025
Туристы из России пожаловались на насилие в Азербайджане
Школьный класс. Фото: tehsil.gov.az / Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15:15, 2 июля 2025
Минобразования Азербайджана отреагировало на информацию о закрытии русских школ
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
08:27, 4 мая 2025
Ветер с Апшерона
4 причины отказаться от участия в московском параде
Все блоги
Справочник
Сыновья Кадырова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о свадьбах сыновей Кадырова

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Блогеры
Фото
07:37, 2 июля 2025
Ветер с Апшерона
40
Шкалы враждебности
Фото
07:30, 27 июня 2025
Ветер с Апшерона
Пост о нравах отечественных туристов
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
21:51, 19 июня 2025
Ветер с Апшерона
Низвержение авторитетов
Фото
19:45, 15 июня 2025
Ветер с Апшерона
10
Атомная ИРИ нам не нужна
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
02 июля 2025, 17:27
Туристы из России пожаловались на насилие в Азербайджане

Школьный класс. Фото: tehsil.gov.az / Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
02 июля 2025, 15:15
Минобразования Азербайджана отреагировало на информацию о закрытии русских школ

Акиф Сафаров. Фото: https://minval.az/news/124472959
02 июля 2025, 10:36
Обжалован арест Акифа Сафарова в Екатеринбурге

БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02 июля 2025, 08:48
Военные рапортовали о двух сбитых дронах в Ростовской области

Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Показать больше