МИД Азербайджана и России обменялись нотами протеста

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Официальный Баку потребовал расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines и выплаты компенсаций пострадавшим после того, как Москва выразила протест в связи с действиями азербайджанских силовиков в отношении российских граждан,

Как писал "Кавказский узел", 28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.

30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб. 1 июля МВД отчиталось, что двое сотрудников арестованы, еще пятеро преследуются по делам о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества. Кроме того, 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило ноту протеста вызванному в ведомство послу России в Баку Михаилу Евдокимову по делу о крушении самолета Azerbaijan Airlines в районе аэропорта Актау.

«2 июля посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана. На встрече… противоположной стороне был выражен протест в связи с недружественными действиями и шагами российской стороны. Являются неприемлемыми отсутствие необходимых шагов и попытки искажения реального положения дел, а также дезинформационная кампания против Азербайджана, проводимая через российских официальных лиц и СМИ после инцидента с самолётом, принадлежащим авиакомпании Azerbaijan Airlines», - говорится в датированным 2 июля сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Отношения с Россией можно улучшить после организации расследования крушения. заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов, передает Report. «Азербайджан ожидает проведения Россией полного и прозрачного расследования этой катастрофы, выявления и привлечения виновных к ответственности, выплаты компенсаций пострадавшим, эти шаги имеют большое значение для преодоления негативных настроений в двусторонних отношениях», — цитирует слова замглавы ведомства ИА «Тренд».

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

«Протест в связи с демонтажем российско-азербайджанских отношений»

Нота протеста российскому послу была вручена после того, как Москва предложила Баку вернуться к «стратегическому союзничеству». «Мы призываем азербайджанскую сторону принять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах», — подчеркнула представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге 2 июля.

Захарова добавила, что на встрече с азербайджанским дипломатом 1 июля, заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин заявил своему собеседнику решительный протест в связи с намеренным демонтажем двусторонних российско-азербайджанских отношений и действий азербайджанских силовиков в отношении российских граждан, сообщает РБК.

Среди недружественных действий Баку Захарова назвала отмену мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога и культурных мероприятий с участием российских исполнителей, неприемлемые действия против российского информагентства «Sputnik Азербайджан» и его сотрудников.

После жесткого задержания азербайджанцев в Екатеринбурге власти Азербайджана отменили визит вице-премьера России Алексея Оверчука, а также культурные программы, запланированные с участием российской стороны.

Локальные события в Екатеринбурге были использованы Баку, чтобы высказать накопившиеся претензии к Москве, однако кризис между Россией и Азербайджаном закончится очередным примирением, полагают российские аналитики. Сворачивание связей России и Азербайджана ставит под угрозу намерение России развивать транспортный коридор «Север-Юг» и передавать электроэнергию в Иран, считают эксперты из Баку..

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".