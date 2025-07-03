Российские политологи оценили шансы на улучшение взаимоотношений Москвы и Баку

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Локальные события в Екатеринбурге были использованы Баку, чтобы высказать накопившиеся претензии к Москве, однако кризис между Россией и Азербайджаном закончится очередным примирением, полагают российские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. Восемь задержанных в Екатеринбурге арестованы.

30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб. 1 июля МВД отчиталось, что двое сотрудников арестованы, еще пятеро преследуются по делам о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества. Кроме того, 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях.

Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин, историк и социолог Николай Митрохин*, заместитель генерального директора Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве (ИАЦ МГУ) Александр Караваев прокомментировали "Кавказскому узлу" возможность примирения Москвы и Баку.

Николай Митрохин* считает, что за начало конфликта в первую очередь ответственность несет врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, который отдал местным силовикам команду преследовать "команду Куйвашева" - предыдущего губернатора.

"Он пользуется поддержкой постпреда президента в УрФО Артема Жоги. Наверняка, все происходящее согласовано с администрацией президента. Однако грубость и масштаб силовых акций на совести местных силовиков, среди которых, по моим данным, хватает бывших скинхедов. Возможно, и в Воронеже увидели возможность для передела недвижимости и сделали похоже, получив согласование в администрации президента", - считает он.

Именно по этой причине первые реакции Москвы на новые обвинения Азербайджана были блеклые и невнятные, указал социолог.

"И только ответ Алиева в виде видео с задержанием россиян запустил механизмы ответа на общероссийском уровне", - отметил Митрохин*.

Путин постарается через какое то время с Алиевым договориться, когда оба наберут очки в качестве защитников "национальных интересов" и "борцов с мигрантами"

Но, по его мнению, это пока не настолько серьезный конфликт, чтобы немедленно привести к войне или чему-то подобному.

"Но как один из вариантов он в такой конфликт развиться может. Хотя, кажется, Путин этого не очень хочет и постарается через какое то время с Алиевым договориться, когда оба наберут очки в качестве защитников "национальных интересов" и "борцов с мигрантами", - резюмировал Митрохин*.

Александр Караваев считает, что возможно ожидать ещё несколько витков такой информационно -событийной эскалации.

"Но что-то мне подсказывает, эта история, свернётся в течение месяца - двух, во всяком случае, до сентября, когда более или менее интенсивно начнут работать различного рода другие каналы коммуникации, которые постоянно присутствуют. Прежде всего межправительственные группы и и весь блок , который, обслуживает торгово- экономические отношения. Глубоких оснований для того, чтобы идти на стратегический разрыв между Азербайджаном и Россией ни с одной стороны, ни с другой стороны нету", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Другое дело, по словам политолога, что есть несколько таких взаимосвязанных проблем, которые неизвестно каким образом будут разрешены.

"И мы как бы не всю подноготную, знаем. Но прежде всего, Азербайджан, действительно не удовлетворён тем, как, Россия отреагировала на трагедию с самолётом Azal. Да, были выплаты сделаны страховые по линии "Альфа-страхования". Но не были наказаны виновные. Это основная претензия, которая со стороны Азербайджана присутствует", - отметил Караваев.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

Он считает слишком эмоциональными высказывания азербайджанского оппозиционера, который призвал сжечь посольство России. "Высказывание в таком духе - это чисто эмоциональный фон, который вообще не требует реакции. Другое дело, что, как мы видим, в принципе, Азербайджан был более подготовлен к этой ситуации, потому что чётко было видно, что начиная с первых часов, именно часов, а не дней, Азербайджан действовал в рамках алгоритма, определённо построенного заранее. Вряд ли они знали, что конкретно может произойти, но они заранее отработали схему реагирования на критическую ситуацию. Этот алгоритм был выработан вследствие предыдущего конфликта из-за авиакатастрофы", - полагает Караваев.

Замглавы МИД Азербайджана Араз Азимов на встрече с послом РФ Михаилом Евдокимовым заявил 2 июля, что отсутствие с российской стороны должных действий после сбития пассажирского самолета AZAL в воздушном пространстве России в декабре 2024 года, а также попытки исказить факты и распространить дезинформацию об Азербайджане недопустимы. Азербайджанская сторона ожидает от России полного и прозрачного расследования катастрофы AZAL, привлечения виновных к ответственности и выплаты компенсаций пострадавшим, эти шаги имеют большое значение для устранения негативной атмосферы в двусторонних отношениях, сообщили Евдокимову в МИД, сообщило 2 июля Report.

Именно с этим алгоритмом он связывает резкие заявления о разрыве отношений. "Начался резкий разрыв с отказа в визите Оверчука, о котором, собственно говоря, вообще никто не знал. Тема сразу резко была вынесена в СМИ. С самого начала это говорит о том, что в Баку хотят немного поднять ставки, что ли, в двусторонних отношениях, но, при этом, не разрывая их окончательно. В этом есть определённый резон, потому что, можно показать одновременно, и партнёрам на западе, что, вот вы посмотрите, как мы себя ведём, мы не терпим от российских партнёров никаких таких действий, сразу резко и жёстко ставим вопросы ", - пояснил Караваев.

Он полагает, что событие резонансное для такой маленькой страны как Азербайджан. "Вполне вероятно, что < есть>достаточно родственников, может быть, даже высокопоставленных, у представителей екатеринбургской диаспоры. Хотя, конечно, сравнивать это событие с авиакатастрофой над Грозным не стоит, тогда это было более очевидно. А здесь проблемы всё-таки связаны с правоохранительными органами. И сейчас они так или иначе по линии прокуратуры и следственного комитета и МВД станут взаимодействовать", - указал Караваев.

Москва и Баку обсуждают проблемные вопросы в настоящий момент на уровне председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева, заявил 2 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В настоящий момент председатель Следственного комитета Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана. В ходе этих контактов они и разбираются с вопросами, которые представляются проблемными", - привело его слова ТАСС.

Караваев также полагает, что после некоторой паузы начнётся нормализация.

"Но Азербайджан может в каких-то вопросах выступать с более жёстких позиций и где-то, может быть, диктовать свои условия, но более аргументированно, в политической плоскости", - резюмировал Караваев.

Особых экономических интересов у России в Азербайджане не имеется, полагает Станислав Притчин.

"Параллельный импорт через Азербайджан в Россию не идёт. А из крупных проектов на стадии реализации только транспортный проект "Север -Юг", - отметил он.

Вполне возможно очередное затишье и примирение, как было и в случае прежних кризисов, заявил российский политический аналитик на условиях анонимности.

"Другой вопрос, что сама по себе нисходящая динамика отношений Москвы и Баку, а так же стремление Азербайджана утвердить свою независимость и гегемонию на Южном Кавказе, останутся. Проблемы не будут решены, да и не могут разрешиться, поскольку интересы двух стран различны, а значит следующий подобный кризис оказывается неизбежным. И, в целом, отношения между странами продолжат ухудшаться", - считает он.

По его мнению, потепление будет возможно только в гипотетической ситуации, когда Москва признает за своими соседями право на полный суверенитет и откажется от попыток восстановить империю и влияние на разбежавшихся бывших вассалов.

"Есть постепенно годами накапливающиеся противоречия и недовольство в Баку российской неоимперской политикой, так что все визиты и благие заявления не могут изменить этой фундаментальной проблемы, которая останется, даже если сейчас стороны придут к примирению, и будет формировать постепенно и неизбежно следующий кризис", - отметил он.

По словам политаналитика, локальная история в конкретном регионе была использована Азербайджаном как предлог. "И выпустила все, скапливающееся долгое время, напряжение и претензии Азербайджана к российской политике. Не случилась бы она, появилось бы что-то другое" , - пояснил он.

Россия активно использует своих соседей, в том числе и Азербайджан для преодоления санкционной изоляции, полагает он.

"Так что экономическое сотрудничество между странами в последние годы только активизировалось. Москва осуществляет в Баку поставки своей нефти, которые Азербайджан использует в своей экономике, получая возможность в больших объемах поставлять на Запад свои, неподсанкционные энергоносители. Про поставки в Россию плодоовощной продукции известно давно. Есть немало инвестиционных проектов в недвижимость. В последние годы Азербайджан становится так же важным логистическим узлом и центром транспортных коридоров из Центральной Азии и Китая на Запад и из России на юг, в Иран и к Индийскому океану", - резюмировал политаналитик.

Политаналитик Федор Крашенинников* считает, что даже в нынешних условиях, совершенно не значит, что те, кого арестовывают в России - это "совершенно невинные люди". "Сафаровы - это криминальный клан. Существовал он довольно давно. По каким причинам именно сейчас его решили разгромить, я не знаю. Но это точно абсолютно не связано с политикой - это разгром криминальной группировки", - сказал он 1 .

Он отметил, что уравнивать арест криминальной группировки в Екатеринбурге с арестом невинных людей, российских IT-шников в Азербайджане, нельзя, подчеркнув при этом что Азербайджан, точно также как и Россия - живут в условиях диктатуры.

"Я не оправдываю поведение российских спецслужб, поведение силовиков Азербайджана - это месть, чтобы отомстить Путину", - сказал он, комментируя избиение задержанных.

По его мнению, Москва и Баку "пошумят и угомонятся", отпустив арестованных.

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