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20:26, 2 июля 2025

Число арестованных в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана достигло восьми

Камал Сафаров в суде. Стоп-кадр видео "Коммерсант Урал" от 02.07.25, https://t.me/kommersantural/14577.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Екатеринбурге арестовал по делу об убийствах, совершенных в 2001-2011 годах, Камала Сафарова и Азиза Абасова. На дице Абасова видны следы побоев, сообщили журналисты, посетившие заседание.

Как писал "Кавказский узел", в Екатеринбурге арестованы шесть  выходцев из Азербайджана, которые были задержаны по делу об убийствах, совершенных в 2001-2011 годах. Арестованные - Акиф, Аяз, Бакир и Мазахир Сафаровы,  Ахлиман Гянджиев и Шахин Лалаев. Сегодня стало известно, что обжалован арест Акифа Сафарова.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.

До 19 июля арестованы еще два выходца из Азербайджана по делу об убийствах, Камал Сафаров и Азиз Абасов, сообщил сегодня вечером Telegram-канал "Суды Свердловской области".  

Во время заседания Азиз Абасов закрывался капюшоном, но на лице были видны следы побоев. Он, его адвокат и сторона обвинения настаивали на проведении суда в закрытом режиме. Адвокат Злата Кирсанова заявила, что «вокруг дела ажиотаж, что приводит к конфликту между двумя государствами». Она также  сказала, что во время задержания к ее доверителю применили силу, сообщил сегодня "Коммерсант- Урал".

Напомним, после жесткого задержания азербайджанцев в Екатеринбурге власти Азербайджана отменили визит вице-премьера России Алексея Оверчука, а также культурные программы, запланированные с участием российской стороны.

30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб. 1 июля МВД отчиталось, что два человека арестованы, еще пятеро преследуются по делам о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества.

Также азербайджанские силовики отчитались о задержании двух групп россиян, подозреваемых в перевозке наркотиков и киберпреступлениях. На распространенных видео на лицах задержанных были видны следы побоев. Среди них журналисты опознали двух российских IT-специалистов, приехавших в Азербайджан не позднее осени 2022 года. 1 июля Сабаильский райсуд Баку арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

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Автор: "Кавказский узел"

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