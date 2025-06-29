Совместные с Россией культурные мероприятия отменены в Азербайджане

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Минкультуры Азербайджана отменило концерты, фестивали и спектакли с участием российской стороны. Представитель ведомства связал это с жестким задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге, и наказать виновных. На фоне инцидента отменен визит в Азербайджан вице-премьера России Алексея Оверчука. Азербайджанская сторона в связи с событиями в Екатеринбурге сочла нецелесообразным визит Оверчука или любого другого официального лица России в страну.

По версии СКР, в Свердловской области пресечена деятельность "этнической преступной группы", подозреваемой в убийствах и покушениях на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. О раненых и погибших ведомство не сообщило. По данным издания E1.ru, один из главных подозреваемых, немолодой мужчина, скончался от сердечного приступа, когда к нему ворвались силовики. Мужчине вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.

В Азербайджане отменены культурные мероприятия, запланированные государственными и частными организациями с участием российской стороны, сообщил представитель Минкультуры Азербайджана.

По его словам, к отмененным мероприятиям относятся концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие культурные программы, пишет сегодня Trend.

Представитель министерства объяснил это решение "насилием, совершенным правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку их этнической принадлежности" в Екатеринбурге, а также "систематическим характером подобных инцидентов в последнее время".

Люди, купившие билеты заранее, могут обратиться "в соответствующие пункты продаж и на онлайн-платформы для возврата средств", говорится в публикации.

Центральный аппарат Следственного комитета России затребовал доклад "по ситуации в связи с расследованием уголовного дела об особо тяжком преступлении прошлых лет в Свердловской области", сообщил СКР.

"В публичном пространстве широкое распространение получила информация о задержании правоохранительными органами в Свердловской области в рамках расследования уголовного дела прошлых лет уроженцев Азербайджанской Республики и смертью двоих из них. Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить подробный доклад о ситуации", - говорится в публикации, размещенной 28 июня в телеграм-канале ведомства.

Напомним, отношения Москвы и Баку в заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

В феврале по требованию МИД Азербайджана была прекращена деятельность "Русского дома" в Баку, затем было ликвидировано представительство медиагруппы "Россия сегодня".

20 февраля подверглись масштабной кибератаке ведущие СМИ Азербайджана. Атака была организована российской кибершпионской группой, заявили в Баку.

В мае депутат парламента Азербайджана от правящей партии Азер Бадамов, направлявшийся в составе азербайджанской делегации в Астраханскую область, был задержан в московском аэропорту и депортирован.

Такое решение было принято после его резких высказываний в адрес депутата Госдумы России Николая Валуева. МИД Азербайджана потребовал объяснений от России, а сам объявил Валуева персоной нон грата.