Азербайджанский депутат столкнулся с отказом во въезде в Россию

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Депутат парламента Азер Бадамов, направлявшийся в составе азербайджанской делегации в Астраханскую область, был задержан в московском аэропорту и депортирован. МИД Азербайджана потребовал от российской стороны объяснений.

Как писал "Кавказский узел", в марте азербайджанские аналитики указали, что Россия стремится нормализовать отношения с Азербайджаном после катастрофы самолета AZAL. По их словам, решение установить памятник Гейдару Алиеву и визит Валентины Матвиенко в Баку стали инициативами России для потепления отношений.

25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный". После авиакатастрофы дипломатические отношения между Москвой и Баку приобрели негативный оттенок, говорится в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Депутат Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) Азер Бадамов был задержан в московском аэропорту и депортирован в Азербайджан, сообщает сегодня АПА.

Бадамов был в составе делегации, которая по приглашению российской стороны и при организационной поддержке исполнительной власти Абпшеронского района отправилась в Астраханскую область для участия в мероприятиях, посвященных годовщине со дня рождения Гейдара Алиева.

Однако в Москве Бадамову не разрешили сесть на самолет в Астрахань, пояснив, что ему запрещен въезд в Россию. "В настоящее время Азер Бадамов находится в самолете и возвращается обратно", - пишет агентство.

Азер Бадамов - депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" (Новый Азербайджан). Он заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, член комитета по аграрной политике, член межпарламентской ассамблеи СНГ и межпарламентской комиссии по сотрудничеству Милли Меджлиса и Федерального Собрания России, указано на сайте парламента Азербайджана.

Считаем это решение российской стороны недружественным шагом

Пресс-служба МИД Азербайджана подтвердила данные об инциденте. "Да, это действительно произошло сегодня. […] Несмотря на то, что делегация вылетела из Баку в Москву, российская сторона без какого-либо предварительного предупреждения или информации задержала депутата Азера Бадамова, входившего в состав делегации, в аэропорту Москвы, заявив, что ему запрещен въезд в страну. После того как его на некоторое время задержали в московском аэропорту, его вернули в нашу страну", - цитирует заявление ведомства агентство Trend.

Азербайджанские дипломаты через посольство связались с МИД России. "Официальный представитель МИД России сообщил, что вопрос будет расследован, но не дал объяснений по поводу причин этого решения. Считаем это решение российской стороны недружественным шагом, ждем от России разъяснений по данному вопросу", - приводит агентство фрагмент сообщения МИД Азербайджана.

МИД России, по состоянию на 15.16 мск, не прокомментировал на своем сайте и в телеграм-канале заявление азербайджанской стороны.

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