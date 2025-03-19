Азербайджанские аналитики оценили шанс на улучшение отношений Баку и Москвы

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Россия стремится нормализовать отношения с Азербайджаном после катастрофы самолета AZAL около Актау: решение установить памятник Гейдару Алиеву и визит Валентины Матвиенко в Баку стали инициативами России для потепления отношений, полагают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решил представить к награде "За заслуги перед Чеченской Республикой" выживших бортпроводников Embraer E190 Зульфугара Асадова и Айдана Рагимли. В Грозном будет установлена мемориальная плита в память о жертвах авиакатастрофы, сообщил глава Чечни и выразил соболезнования президенту Азербайджана и близким погибших. В правительстве Азербайджана сочли запоздалыми, но приемлемыми награждение бортпроводников самолета AZAL и высказанные Рамзаном Кадыровым соболезнования. 4 марта стало известно, что компания "Альфастрахование" выплатила возмещение по авиакаско за крушение самолета Баку-Грозный и начала оплачивать ущерб пассажирам.

25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Азербайджан по прежнему ждет официальных итогов расследования катастрофы AZAL, но нацелен на улучшение отношений с Россией, сообщил Коммерсанту" член Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов. "В Баку, судя по всему, решили, что российско-азербайджанские сотрудничество в целом не может и дальше оставаться заложником этой невыясненной трагической ситуации, вызвавшей самый серьезный кризис доверия между двумя странами. Возобновление контактов на разных уровнях начиная с первых лиц и процесс восстановления доверия призваны вернуть союзническое взаимодействие двух стран в прежнее русло", - приводятся его слова в публикации.

Таким образом Исмаилов прокомментировал визит в Баку председателя Совета федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко.

Валентина Матвиенко выразила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву соболезнования в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), выполнявшего рейс по маршруту Баку–Грозный. Она отметила, что данное происшествие расследуется российскими следственными органами, и ему будет дана объективная оценка. На встрече были обсуждены вопросы межпарламентских связей между Азербайджаном и Россией, а также сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, говорится в сообщении на сайте президента Азербайджана от 17 марта.

Таким образом Баку может просто сигнализировать Москве о том, что готов выстраивать отношения на взаимной основе

Визит Валентины Матвиенко в Баку урегулировать отношения между странами, полагает эксперт по внешней и внутренней политике государств Южного Кавказа, доктор исторических наук Ниязи Ниязов.

"Тот же «Русский дом» в Баку, на мой взгляд, был закрыт не в ответ на авиаинцидент, а по несколько иным причинам, скорее, как ответ на закрытие в России «Всероссийского азербайджанского конгресса» (упразднен в России в 2017 году - прим. "Кавказского узла"). Таким образом Баку может просто сигнализировать Москве о том, что готов выстраивать отношения на взаимной основе", - сказал он изданию "Свободная пресса".

С фасада здания, в котором находится Русский дом в Баку, демонтировано название на русском языке. Организация приостанавливает деятельность в связи с требованием МИД Азербайджана. 7 февраля азербайджанские и российские аналитики заявили, что требование Баку о закрытии Русского дома стало способом надавить на Москву, добиваясь признания Россией вины в крушении самолета AZAL и выплаты компенсаций, а также продемонстрировать независимость действий Баку, не разрушая отношений с Кремлем.

Ниязов подчеркнул, что помимо визиты главы Совфеда в Баку, Россией предпринимаются и другие меры по улучшению отношений "Принято решение об установке памятника Гейдару Алиеву в Москве, начинаются разговоры о проведении дней азербайджанской культуры в России. Таким образом очевидно, что тот негатив, который возник после авиакатастрофы под Актау между Москвой и Баку постепенно, шаг за шагом, сглаживается", - сказал он.

Аналитик Ризван Гусейнов усомнился что российско-азербайджанские отношения смогут вернуться на былой уровень. "Даже если запоздалые какие-то с российской стороны реверансы будут, то это вряд ли изменит уже тот отношение на политическом уровне, которое сложилось внутри Азербайджана. Когда Азербайджан признавал ответственность, приносил извинения, выплачивал компенсации за уничтоженный военный вертолёт российский, за убитого заместителя командующего м иротворцами в Карабахе и группы офицеров Но это военные действия поэтому ни в коей мере их нельзя сравнивать с тем, что произошло над небом России в Чечне. Это был гражданский лайнер, тем более Азербайджан вдвойне более ожидал того, что российская сторона признает вину и накажет виновных. Как я предполагаю поздняя реакция <России> не будет иметь того эффекта, который мог бы быть, если бы это произошло сразу после трагедии", - заявил он в эфире YouTube-канала "Обычное утро".

При этом Гусейнов подчеркнул специфичность российско-азербайджанских отношений. " Они значительно отличаются от тех отношений которые есть с другими странами бывшего постсоветского пространства, даже возьмём шире странами Варшавского бывшего договора и специфичность отношений дрейфует в том направлении что для для России на Южном Кавказе больше не остаётся более-менее устойчивого партнёра кроме Азербайджана, который мог бы обеспечивать некоторые экономические, транзитные, логистические интересы России, которая сейчас лишилась выхода в Европейском направлении", - указал аналитик.

По его мнению, уровень доверия властей Азербайджана к России после катастрофы самолета значительно снизился.

Напомним, 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "произошел в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы. 6 января Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.