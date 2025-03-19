Азербайджанские аналитики оценили шанс на улучшение отношений Баку и Москвы
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Россия стремится нормализовать отношения с Азербайджаном после катастрофы самолета AZAL около Актау: решение установить памятник Гейдару Алиеву и визит Валентины Матвиенко в Баку стали инициативами России для потепления отношений, полагают аналитики.
Как писал "Кавказский узел", 27 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решил представить к награде "За заслуги перед Чеченской Республикой" выживших бортпроводников Embraer E190 Зульфугара Асадова и Айдана Рагимли. В Грозном будет установлена мемориальная плита в память о жертвах авиакатастрофы, сообщил глава Чечни и выразил соболезнования президенту Азербайджана и близким погибших. В правительстве Азербайджана сочли запоздалыми, но приемлемыми награждение бортпроводников самолета AZAL и высказанные Рамзаном Кадыровым соболезнования. 4 марта стало известно, что компания "Альфастрахование" выплатила возмещение по авиакаско за крушение самолета Баку-Грозный и начала оплачивать ущерб пассажирам.
25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".
Азербайджан по прежнему ждет официальных итогов расследования катастрофы AZAL, но нацелен на улучшение отношений с Россией, сообщил Коммерсанту" член Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов. "В Баку, судя по всему, решили, что российско-азербайджанские сотрудничество в целом не может и дальше оставаться заложником этой невыясненной трагической ситуации, вызвавшей самый серьезный кризис доверия между двумя странами. Возобновление контактов на разных уровнях начиная с первых лиц и процесс восстановления доверия призваны вернуть союзническое взаимодействие двух стран в прежнее русло", - приводятся его слова в публикации.
Таким образом Исмаилов прокомментировал визит в Баку председателя Совета федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко.
Валентина Матвиенко выразила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву соболезнования в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), выполнявшего рейс по маршруту Баку–Грозный. Она отметила, что данное происшествие расследуется российскими следственными органами, и ему будет дана объективная оценка. На встрече были обсуждены вопросы межпарламентских связей между Азербайджаном и Россией, а также сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, говорится в сообщении на сайте президента Азербайджана от 17 марта.
Таким образом Баку может просто сигнализировать Москве о том, что готов выстраивать отношения на взаимной основе
Визит Валентины Матвиенко в Баку урегулировать отношения между странами, полагает эксперт по внешней и внутренней политике государств Южного Кавказа, доктор исторических наук Ниязи Ниязов.
"Тот же «Русский дом» в Баку, на мой взгляд, был закрыт не в ответ на авиаинцидент, а по несколько иным причинам, скорее, как ответ на закрытие в России «Всероссийского азербайджанского конгресса» (упразднен в России в 2017 году - прим. "Кавказского узла"). Таким образом Баку может просто сигнализировать Москве о том, что готов выстраивать отношения на взаимной основе", - сказал он изданию "Свободная пресса".
С фасада здания, в котором находится Русский дом в Баку, демонтировано название на русском языке. Организация приостанавливает деятельность в связи с требованием МИД Азербайджана. 7 февраля азербайджанские и российские аналитики заявили, что требование Баку о закрытии Русского дома стало способом надавить на Москву, добиваясь признания Россией вины в крушении самолета AZAL и выплаты компенсаций, а также продемонстрировать независимость действий Баку, не разрушая отношений с Кремлем.
Ниязов подчеркнул, что помимо визиты главы Совфеда в Баку, Россией предпринимаются и другие меры по улучшению отношений "Принято решение об установке памятника Гейдару Алиеву в Москве, начинаются разговоры о проведении дней азербайджанской культуры в России. Таким образом очевидно, что тот негатив, который возник после авиакатастрофы под Актау между Москвой и Баку постепенно, шаг за шагом, сглаживается", - сказал он.
Аналитик Ризван Гусейнов усомнился что российско-азербайджанские отношения смогут вернуться на былой уровень.
При этом Гусейнов подчеркнул специфичность российско-азербайджанских отношений. "специфичность отношений дрейфует в том направлении что для для России на Южном Кавказе больше не остаётся более-менее устойчивого партнёра кроме Азербайджана, который мог бы обеспечивать некоторые экономические, которая сейчас лишилась выхода в Европейском направлении", - указал аналитик.
По его мнению, уровень доверия властей Азербайджана к России после катастрофы самолета значительно снизился.
Напомним, 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "произошел в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы. 6 января Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.
4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о катастрофе. Согласно документу, самолет еще до падения получил повреждения, некоторые из них имеют правильную прямоугольную форму, а внутри обнаружены "неизвестные предметы". Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия, а операция "Ковер" в аэропорту Грозного была объявлена уже после того, как лайнер получил повреждения.
Новости о последствиях авиакатастрофы публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение AZAL: кто виноват".
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