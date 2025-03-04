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20:50, 4 марта 2025

Российская страховая компания начала выплаты пассажирам рейса Баку-Грозный

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Компания "Альфастрахование" выплатила возмещение по авиакаско за крушение самолета Баку-Грозный и начала оплачивать ущерб пассажирам.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решил представить к награде "За заслуги перед Чеченской Республикой" выживших бортпроводников Embraer E190 Зульфугара Асадова и Айдана Рагимли. В Грозном будет установлена мемориальная плита в память о жертвах авиакатастрофы, сообщил глава Чечни и выразил соболезнования президенту Азербайджана и близким погибших. В правительстве Азербайджана сочли запоздалыми, но приемлемыми награждение бортпроводников самолета AZAL и высказанные Рамзаном Кадыровым соболезнования.

25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

"АльфаСтрахование" полностью выплатила страховое возмещение по авиакаско (договор страхования  от полного разрушения, повреждения воздушного судна или  пропажи без вести - прим. "Кавказского узла")  в связи с катастрофой Embraer авиакомпании AZAL под Актау, сообщил заместитель гендиректора компании по авиационному и космическому страхованию Илья Кабачник. Также компания уже производит выплаты за ущерб пассажирам.

"Потерпевший крушение вблизи казахстанского Актау Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), а также ответственность перевозчика перед пассажирами были застрахованы в "АльфаСтраховании". Основная часть риска была перестрахована в "Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК). Выплата за самолет в размере полной страховой суммы была произведена в феврале", - процитировал его слова "Интерфакс".

Он пояснил, почему компании не потребовалось дожидаться результатов завершения официального расследования авиапроисшествия.

"Хотя расследование катастрофы продолжается, у нас достаточно информации для организации выплат. Для нас как для страховщика важен факт гибели самолета, который не вызывает сомнений. Поскольку риски войны и терроризма также были застрахованы, авиакомпания получает возмещение в любом случае", - сказал он.

По его словам,  расчет ущерба пассажирам и страховые выплаты по страхованию ответственности перевозчика пострадавшим и их законным представителям компания  "начала производить в январе этого года, они продолжаются".

"В случае с рейсом Баку-Грозный AZAL перевозка пассажиров регулируется международной Монреальской конвенцией 1999 года, участниками которой являются и Азербайджан, и Россия. Поскольку договор, заключенный между "АльфаСтрахованием" и AZAL, покрывает риски при выполнении рейсов в Россию, то предусмотрены также выплаты в соответствии с российским законом об ОСГОП N67-ФЗ", - приводятся слова Ильи Кабанчика в сообщении.

Как следует из статьи 8 закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика" N67-ФЗ, в договоре обязательного страхования страховые суммы по каждому риску гражданской ответственности должны быть указаны раздельно: по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни пассажира в размере не менее чем два миллиона двадцать пять тысяч рублей на одного пассажира;  по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью пассажира в размере не менее чем два миллиона рублей на одного пассажира; по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу пассажира в размере не менее чем двадцать три тысячи рублей на одного пассажира.

Напомним, 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "произошел в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы. 6 января Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о катастрофе. Согласно документу, самолет еще до падения получил повреждения, некоторые из них имеют правильную прямоугольную форму, а внутри обнаружены "неизвестные предметы". Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия, а операция "Ковер" в аэропорту Грозного была объявлена уже после того, как лайнер получил повреждения.

Новости о последствиях авиакатастрофы публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение AZAL: кто виноват".

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Автор: "Кавказский узел"

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Крушение самолета AZAL. Фото: APA https://ru.apa.az/incident/kazaxstan-do-publikacii-predvaritelnogo-otceta-ne-budet-kommentirovat-neoficialnuyu-informaciyu-kasayushhuyusya-kruseniya-samoleta-azal-600288
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