Президент Армении подписал соглашение по "Маршруту Трампа"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал документ о ратификации рамочного соглашения о стратегическом партнерстве с США по проекту "Маршрут Трампа для международного мира и процветания"

Как писал "Кавказский узел", участники Совета коллективной безопасности ОДКБ 11 сентября лишили Армению права голоса и возможности назначать представителей на ответственные должности в этой организации.

Парламент Армении на заседании 28 октября ратифицировал рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между Арменией и США по проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания". "Маршрут Трампа", TRIPP - это проект транспортного коридора между Азербайджаном и его эксклавом, Нахичеванской автономной республикой, через территорию Армении. Проект создан при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне, говорится в справке "Кавказского узла" "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

Президент Армении Ваагн Хачатурян 10 ноября подписал закон о ратификации рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве между Республикой Армения и США по проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), передает издание News.am.

Ранее Национальное собрание 63 голосами за, 32 против и 0 воздержавшихся одобрило ратификацию подписанного между Арменией и США стратегического инфраструктурного и транзитного соглашения.

Напомним, что соглашение по TRIPP поддержали только депутаты от правящей фракции. Оппозиционные депутаты еще в ходе обсуждений 27 октября заявили, что будут голосовать против: по их мнению, проект не учитывает интересы Армении, хотя интересы США и Азербайджана в нем учтены. Глава оппозиционной фракции "Армения" Анна Григорян, в частности, заявила, что осуществление проекта позволяет США и Азербайджану достичь давно поставленных стратегических целей, чего нельзя сказать об Армении.

"Кавказский узел" также писал, что 26 мая 2026 года в Ереване госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали Хартию о стратегическом партнерстве, расширении американо‑армянского сотрудничества и о поддержке проекта TRIPP. Визит в Ереван сопровождался парафированием рамочного соглашения по транспортному коридору и меморандума о сотрудничестве в сфере критически важных минералов.