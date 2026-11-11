×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:26, 11 ноября 2026

Президент Армении подписал соглашение по "Маршруту Трампа"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал документ о ратификации рамочного соглашения о стратегическом партнерстве с США по проекту "Маршрут Трампа для международного мира и процветания"

Как писал "Кавказский узел", участники Совета коллективной безопасности ОДКБ 11 сентября лишили Армению права голоса и возможности назначать представителей на ответственные должности в этой организации.

Парламент Армении на заседании 28 октября ратифицировал рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между Арменией и США по проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания". "Маршрут Трампа", TRIPP - это проект транспортного коридора между Азербайджаном и его эксклавом, Нахичеванской автономной республикой, через территорию Армении. Проект создан при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне, говорится в справке "Кавказского узла" "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

Президент Армении Ваагн Хачатурян 10 ноября подписал закон о ратификации рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве между Республикой Армения и США по проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), передает издание News.am.

Ранее Национальное собрание 63 голосами за, 32 против и 0 воздержавшихся одобрило ратификацию подписанного между Арменией и США стратегического инфраструктурного и транзитного соглашения.

Напомним, что соглашение по TRIPP поддержали только депутаты от правящей фракции. Оппозиционные депутаты еще в ходе обсуждений 27 октября заявили, что будут голосовать против: по их мнению, проект не учитывает интересы Армении, хотя интересы США и Азербайджана в нем учтены. Глава оппозиционной фракции "Армения" Анна Григорян, в частности, заявила, что осуществление проекта позволяет США и Азербайджану достичь давно поставленных стратегических целей, чего нельзя сказать об Армении. 

"Кавказский узел" также писал, что 26 мая 2026 года в Ереване госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали Хартию о стратегическом партнерстве, расширении американо‑армянского сотрудничества и о поддержке проекта TRIPP. Визит в Ереван сопровождался парафированием рамочного соглашения по транспортному коридору и меморандума о сотрудничестве в сфере критически важных минералов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Заседание в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве. 11 ноября 2026 г. Фото: Вячеслав Прокофьев / пресс-служба президента РФ Армения лишилась права голоса в ОДКБ

Участники Совета коллективной безопасности ОДКБ лишили Армению права голоса и возможности назначать представителей на ответственные должности в этой организации.

Арсен Геворгян. Фото: пресс-служба Блок "Сильная Армения" Арсен Геворгян умер в СИЗО

В ереванском СИЗО "Нубарашен" умер Арсен Геворгян, оппозиционный кандидат на пост главы общины Степанаван, арестованный по обвинению в подкупе избирателей. По предварительной версии, причиной смерти стал инфаркт.

Российская военная база в Гюмри. Фото: Тиграна Петросяна для "Кавказского узла" Российские военные задержаны в Гюмри после нападения на украинца

Двое российских военнослужащих с базы, расположенной в армянском городе Гюмри, арестованы по делу об избиении гражданина Украины.

Геворг Эмин-Терьян. Фото с личной страницы в соцсети Главред независимого онлайн-издания подвергся нападению в Ереване

В Ереване совершено нападение на главного редактора независимого онлайн-издания Oragir.news Геворга Эмин-Терьяна.

Участники пикета в Ереване в поддержку Дмитрия Баграша. Скриншот публикации https://t.me/rusnews/94320 Активисты в Ереване провели пикеты в поддержку заключенных

Активисты провели у посольств Германии и России в Ереване пикеты в поддержку людей, которых они считают политзаключенными.

Флаг Армении на фоне здания парламента. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Оппозиция Армении объявила об акциях против изменения Конституции

С 8 ноября оппозиция намерена проводить акции информирования о рисках изменения Конституции Армении, заявил глава парламентской фракции "Сильной Армении" Нарек Карапетян.

Темы дня
Демонстранты в Тбилиси в 714-й день непрерывных протестов. Фото: MO SE / Facebook*. На акции в Тбилиси потребовали расследовать пытки активиста Сергея Канчели

Штурм президентского дворца в Тбилиси. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Смягчен приговор четырем осужденным по делу о попытке штурма президентского дворца в Тбилиси

Арсен Геворгян. Фото: https://www.aysor.am/ru Соратники Геворгяна потребовали реакции властей ЕС на его смерть в СИЗО

Люди в лифте во время падения. 8 августа 2026 г. Скриншот видео https://ria.ru/20260808/lift-2109785152.html Махачкалинцы указали властям на нерешенную проблему с неисправными лифтами

Персоналии
Хафиз Бабалы. Фото: пресс-служба Института свободы и безопасности репортеров https://www.irfs.org/news-feed/real-movement-member-questioned-by-police-over-a-planned-roundtable-event-january-22
11:05, 11 ноября 2026
Бабалы Хафиз Эркёюн оглы
Рамзан Кадыров. Фото https://grozny.tv/news/main/69312
10:48, 11 ноября 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:10, 9 ноября 2026
Кадыров Адам Рамзанович
События
01:20, 12 ноября 2026
Десятки домов остались без отопления в Нальчике
20:31, 11 ноября 2026
Контрактник из Калмыкии убит в Белгородской области
19:03, 11 ноября 2026
За подготовку теракта в Черкесске осужден житель Башкирии
17:35, 11 ноября 2026
Житель Карачаево-Черкесии обвинен в оправдании и пропаганде терроризма
14:34, 11 ноября 2026
Боец из Ростовской области убит в военной операции
07:00, 11 ноября 2026
Стало известно имя убитого в СВО бойца из Адыге-Хабльского района
Все события дня
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Показать больше