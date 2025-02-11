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13:58, 11 февраля 2025

"Русский дом" в Баку объявил о приостановке работы

Русский дом в Баку. Фото: https://kz24.news/news/ekonomika/kazahstan-i-indoneziya-uvelichili-tovarooborot-do-300-5-mln-v-2024-godu.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

C фасада здания, в котором находится "Русский дом", демонтировано название на русском языке. Организация приостанавливает деятельность в связи с требованием МИД Азербайджана.
 
Как информировал "Кавказский узел", 7 февраля азербайджанские и российские аналитики заявили, что требование Баку о закрытии Русского дома стало способом надавить на Москву, добиваясь признания Россией вины в крушении самолета AZAL и выплаты компенсаций, а также продемонстрировать независимость действий Баку, не разрушая отношений с Кремлем.

С фасада здания, где находится Русский дом в Баку, 11 февраля около полудня была демонтирована вывеска на русском языке. Вывеска на азербайджанском языке Rus Evi меньших размеров была оставлена. При этом, журналистам, прибывшим к зданию, никаких разъяснений не было предоставлено. Лестница после завершения работ была занесена во внутрь помещения, а двери "Русского дома" были закрыты. Через витринное окно было видно, что сотрудники удалились вглубь помещения, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Русский дом" заявил о приостановке своей работы.

"В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества - Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности", - сказано на странице "Русского дома" в Facebook*:

Получить комментарии в Исполнительной власти Баку не удалось.

Ранее, 4 февраля, Государственное рекламное агентство Азербайджана (ADRA) заявило, что "примет меры в рамках своих полномочий в связи с нарушением требований закона в вывеске "Русского дома" в Баку". Согласно законам "О рекламе" и "О государственном языке Азербайджанской Республики", тексты на рекламных конструкциях могут содержать надписи на иностранном языке наряду с азербайджанским по требованию рекламодателя. Однако, текст на иностранном языке должен располагаться после текста на государственном языке и не превышать его по площади, отметили в ведомстве.

В вывеске над входом в "Русский дом" название данной структуры на азербайджанском языке размещено после русского языка, что является нарушением законодательства подчеркнули в ADRA.

"В рамках полномочий, предоставленных Агентству соответствующими законодательными актами, будут приняты все надлежащие меры в связи с указанным фактом нарушения требований законодательства", - цитирует ADRA агентство Report.

В ADRA добавили, что при обнаружении нарушений агентство составляет акт и выдает обязательное к исполнению предписание рекламораспространителю об устранении нарушений в течение пяти дней. Если требования не выполняются, принимаются меры по прекращению распространения рекламы.

Напомним, 6 февраля власти Азербайджана заявили, что информационно-культурный центр "Русский дом", являющийся представительством "Россотрудничества", не зарегистрирован как юридическое лицо и нарушил законодательство Азербайджана. 3 февраля российской стороне была направлена нота о прекращении его деятельности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением Баку закрыть Русский дом.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент «Кавказского узла»

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