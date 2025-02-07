Закрытие Русского дома в Баку стало способом давления на Москву

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Требование Баку о закрытии Русского дома стало способом надавить на Москву, добиваясь признания Россией вины в крушении самолета AZAL и выплаты компенсаций, а также продемонстрировать независимость действий Баку, не разрушая отношений с Кремлем, указали азербайджанские и российские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля власти Азербайджана заявили, что информационно-культурный центр "Русский дом", являющийся представительством "Россотрудничества", не зарегистрирован как юридическое лицо и нарушил законодательство Азербайджана. Поэтому 3 февраля российской стороне была направлена нота о прекращении деятельности "Русского дома", объявил МИД Азербайджана. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением Баку закрыть "Русский дом" и не исключил обсуждение этого вопроса между президентами обеих стран.

Бакинские и российские аналитики, редактор агентства Turan Шахин Гаджиев, член правления движения Resplatforma, политический аналитик и правовой эксперт Самед Рагимли, азербайджанский правозащитник в изгнании Эмин Гусейнов, политолог Дмитрий Орешкин* и научный сотрудник Каспийского института стратегических исследований Александр Караваев по просьбе "Кавказского узла" ответили на вопросы о причинах решения Баку о закрытии Русского дома.

Вопрос о закрытии Русского дома в Азербайджане носит политический, а не правовой характер и связан он с позицией России, отказывающейся признавать свою ответственность за крушение азербайджанского пассажирского самолета, летевшего по маршруту Баку - Грозный, сказал корреспонденту «Кавказского узла» Шахин Гаджиев.

"То, что сейчас вопрос ставится не в плоскости требования прохождения регистрации, а закрытия, имеет цели именно демонстративного выражения недовольства Баку", - подчеркнул аналитик. Об этом свидетельствует и информирование российской стороны не уведомлением, а подчеркнуто нотой по линии МИД, добавил он.

Может быть, это была специальная тактика – оставлять организации стран-партнеров в подвешенном с правовой точки зрения состоянии

Самед Рагимли придерживается аналогичного мнения.

"Вообще, любая иностранная государственная или неправительственная организация обязаны в Азербайджане зарегистрировать свое представительство в Минюсте. Это в законодательстве четко было прописано примерно 10 лет тому назад. Однако это норма раньше однозначно действовала против западных институтов. В отношении же российских и иранских организаций была полная толерантность. Правда, и их юридически не регистрировали и возможно не требовали этого. Может быть, это была специальная тактика – оставлять организации стран-партнеров в подвешенном с правовой точки зрения состоянии. Как бы то ни было, первый прецедент закрытия представительства незападной страны стала ликвидация Культурного центра Ирана летом 2023 года после изгнания из страны официального представителя Верховного духовного лидера Ирана в Азербайджане Алиакпера Оджагнежада. Тогда же была закрыта мечеть, используемая Иранским культурным центром. Это последовало на фоне дипломатической конфронтации между двумя странами после вооруженной атаки на посольство Азербайджана в Иране. А сейчас, видимо, настал черед Русского дома в Баку, который много лет очень вольготно действовал в Азербайджане. Несомненно, решение закрыть Русский дом связано с нежеланием Москвы признать ответственность за крушение самолета «Азербайджанских авиалиний»", - сказал Рагимли корреспонденту «Кавказского узла».

Он не видит разницы, в какой форме Баку информировал Москву – направлением просто уведомления или дипломатической ноты.

"Нота МИД не обязательно содержит протест, это дипломатический документ, который доводит позицию одной стороны до другой", - сказал Рагимли.

Вместе с тем, он не исключает, что в перспективе стороны вновь могут договориться о продолжении деятельности Русского дома и зафиксировать это двусторонним межгосударственным соглашением.

"Однако думаю, что в этом случае сфера деятельности Русского дома будет ограничена и контроль за ним будет более строгим", - сказал Рагимли.

Эмин Гусейнов полагает, что решение о прекращении деятельности Русского дома может быть связано не только с крушением самолета.

"Вероятно, в Баку уже до того было беспокойство по поводу деятельности Русского дома, а история со сбитым самолетом стала триггером для закрытия этой структуры. Как и в других странах подобные российские учреждения занимаются не только информированием населения о русской культуре и литературе, организацией курсов русского языка, но и продвижением нарративов российской пропаганды. Кроме того, присутствие официального представительства российской государственной организации позволяет под ее прикрытием заниматься и разведывательной деятельностью. Еще со времен СССР советские загранпредставительства широко использовались КГБ. То, что провластный телеканал Baku TV назвал Русский дом «шпионским домом», вероятно, имело под собой какую-то реальную почву. В Азербайджане проправительственное СМИ никогда не будет заниматься отсебятиной, тем более в таком серьезном вопросе как озвучивание обвинений в адрес госструктуры крупной державы", - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

24 января частный азербайджанский телеканал Baku TV выпустил репортаж, в котором со ссылкой на "достоверные источники" и без раскрытия подробностей обвинил "Русский дом" в участии в антиазербайджанской шпионской деятельности под видом культурной и гуманитарной работы.

На его взгляд, азербайджанские власти, закрыв Русский дом, также использовали это во внутриполитических целях.

"Месседж обществу был таков, что руководство страны ведет себя «независимо» и пресекает действия против национальных интересов, откуда бы они не исходили – от Запада, России и еще от куда-либо. Примечательно, что в день закрытия Русского дома было объявлено об окончательном прекращении деятельности и Международного агентства развития США – USAID. Однако для Вашингтона это в нынешней ситуации не имеет особого значения, потому что администрация Трампа сама заморозила деятельность USAID по всему миру», - сказал Гусейнов.

6 февраля правительство Азербайджана прекратило деятельность Американского агентства международного развития (USAID) на территории страны.

При этом, отметил он, ранее жесткие требования законодательства Азербайджана о необходимости регистрации распространялись исключительно на западные донорские структуры. Из Азербайджана были фактически изгнаны такие крупные донорские организации как OXFAM (Великобритания), IREX (США), Национальный демократический институт (США), Институт республиканцев (США), «Корпус мира» (США) и другие.

"Эти западные структуры выдавливались под предлогом подготовки «цветных революций». Теперь очередь дошла и до российского Русского дома, который провластная пропаганда обвинила в «шпионской деятельности»", - сказал Гусейнов.

Русский дом в Баку 7 февраля продолжал деятельность в обычном режиме, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Через витринные окна и в самом помещении было видно, как проводились занятия, работало кафе для сотрудников и посетителей, внутри общались люди. У дверей не было ни полиции, ни какой-либо другой охраны. Не было заметно какой-то подготовительной работы к выезду из помещения (никто вещи не собирал).

На официальном сайте Россотрудничества указан лишь один адрес Русского дома в Азербайджане - в Баку.

От комментариев в Русском доме воздержались, посоветовав ориентироваться на заявление руководство Россотрудничества и официальных госорганов РФ.

В посольстве РФ в Азербайджане также рекомендовали использовать комментарий руководителя Россотрудничества Евгения Примакова.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков 6 февраля подтвердил получение ноты от Баку и отметил, что "Русский дом" пока продолжает работу. По словам Примакова, "Русский дом" должен освободить арендуемое помещение в течение полутора месяцев в связи с заявлением арендодателя о планах продать его в ближайшее время, сообщил в тот же день ТАСС. "Но дело вот в чем: и посольство наше российское в Азербайджанской Республике, и наше представительство, и министерство иностранных дел многократно все эти годы обращались к МИД Азербайджанской Республики с просьбой помочь нам в регистрации. Мы всегда были готовы это сделать, однако наши призывы все оставались без ответа. То есть это история, решение которой всегда было на азербайджанской стороне", - привело слова Примакова агентство.

Дмитрий Орешкин* считает, что недовольство Баку российским подходом к авиакатастрофе было последней каплей. "На самом деле Алиев выстраивает такой модернизированный авторитарный режим, при котором он опасается любого инородного культурного и политического влияния, будь то севера, с запада или с юга. Ну может быть за исключением отношений с Турцией", - сказал он.

По мнению политолога, именно на этих же основаниях закрывается и представительство американского USAID. "Алиев обеспокоен суверенитетом Азербайджана и главное - своим собственным политическим статусом, как единственного идейного вдохновителя. Поэтому любые иные идейные влияния для него неприемлемы. То есть закрытие Русского дома - это закономерный итог политики азербайджанского руководства. Ведь Русский дом выполнял роль не только культурного представительства, но и центра политического влияния - пропутинского и в чём-то просоветского", - сказал Орешкин*.

5 февраля, за день до сообщения о прекращении деятельности Русского дома Алиев распорядился предоставить Украине гуманитарную помощь в размере 1 миллиона долларов. В распоряжении Ильхама Алиева по этому поводу, опубликованном на сайте президента Азербайджана, подчеркивается, что "отношения между Азербайджанской Республикой и Украиной развиваются на основе дружбы и партнерства".

Именно позиция Москвы по авиакатастрофе сыграла решающую роль в решении о закрытии Русского дома, уверен Александр Караваев.

"Для Баку важно довести это дело до конца.Azal - это национальная гордость. Учитывая жертвы и материальные потери, <Азербайджан намерен получить полное удовлетворение> - получить выплаты и наказать виновных", - считает он.

Весь Азербайджан смотрит на реакцию своего президента и действия, которые предпринимаются Баку для получения сатисфакции

Кроме того, по словам ученого, есть репутационные политические моменты, которые касаются лично Алиева.

"По большому счету, весь Азербайджан смотрит на реакцию своего президента и действия, которые предпринимаются Баку для получения сатисфакции. То есть, это касается общественных оценок авторитета Алиева - дожмет он Москву до развязки этой истории или неопределенность так и повиснет в воздухе", - пояснил Караваев.

28 января МИД России выразил недоумение послу Азербайджана в связи с серией антироссийских публикаций в азербайджанских СМИ о крушении самолета Azerbaijan Airlines и "Русском доме" в Баку. В свою очередь Баку выразил послу России недовольство в связи с публикациями в СМИ и комментариями отдельных официальных лиц относительно причин крушения самолета.

По его словам, Азербайджан не стремится разорвать отношения с Кремлем и старается найти компромиссы. "Как воздействовать на Москву, чтобы с одной стороны не подорвать отношения, с другой - добиться результата. В этой истории несколько этапов, связанных в том числе с темпом расследования. На первом этапе - принесение извинений. Можно сказать, от Путина удалось получить извинения. Дальше возникает пауза. Предварительный отчет комиссии только проясняет очередность событий и большую часть фактов. Но опять таки не все, и с пробелами. Полную цепочку последовательности действий может показать следствие. Оно же должно определить виновных. Если с точки зрения России время расследования не поджимает, его можно растянуть на какой-то период, то для Баку, учитывая факторы, тайминг играет существенную роль", - рассказал Караваев.

Поэтому в Баку находят какие-то возможности показать недовольство промедлением, но при этом не разрушая фактуру отношений, отметил он. "Выбор целью давления Русского дома как раз из этой категории. И вписывается в общую канву блокирования финансирования и инфраструктуры иностранного влияния (история с отзывом Usaid из Азербайджана)", - резюмировал Караваев.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты."Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный", а новости о последствиях авиакатастрофы собраны на тематической странице "Крушение AZAL: кто виноват".

28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "произошел в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы. 6 января Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о катастрофе рейса Баку-Грозный. Согласно документу, самолет еще до падения получил повреждения, некоторые из них имеют правильную прямоугольную форму, а внутри обнаружены "неизвестные предметы". Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия, а операция "Ковер" в аэропорту Грозного была объявлена уже после того, как лайнер получил повреждения.

Казахстанская сторона в предварительном отчете о катастрофе рейса Баку - Грозный не привела однозначных выводов о причинах крушения, а Минтранс Азербайджана также чрезмерно деликатно прокомментировал отчет, указали бакинские аналитики.

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