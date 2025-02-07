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03:28, 7 февраля 2025

В Азербайджане прекращена деятельность USAID

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правительство Азербайджана прекратило деятельность Американского агентства международного развития (USAID) на территории страны.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля министерство иностранных дел Азербайджана направило России ноту о прекращении деятельности "Русского дома" в связи с нарушением требований закона. "Русский дом", являющийся представительством "Россотрудничества" в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо. 

24 января частный  азербайджанский телеканал Baku TV выпустил репортаж, в котором обвинил "Русский дом" в Баку в участии в антиазербайджанской шпионской деятельности под видом культурной и гуманитарной работы. В репортаже, ссылаясь на "достоверные источники", без раскрытия подробностей, утверждалось, что Российский культурный центр способствует разжиганию межэтнической розни, сепаратизма и действует как центр разведывательной деятельности.

Власти Азербайджана решили прекратить на территории страны деятельность USAID, сообщило 6 февраля проправительственное агентство APA.

Уведомление о том, что USAID не имеет правовых оснований для деятельности в стране и прекращает свою деятельность, официально направлено американской стороне, сообщило агентство со ссылкой пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Ранее, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили заявил, что де-юре с 1 июня 2024 года агентство США по международному развитию (USAID) не имело правовых оснований для деятельности в Азербайджане.

Он заявил, что американская сторона не учитывала озабоченностей Баку и не отвечала на предложения подписать новое соглашение, в связи с чем  Азербайджану «стало ясно, что США не намерены проявлять в этом открытость ни в какой форме, а хотят лишь диктовать свою волю».

"После того как в данном вопросе наступила ясность, азербайджанская сторона приняла решение не продлевать срок действия этого соглашения после 1 июня 2024 года. Сегодня де-юре USAID не имеет правовой базы для деятельности в Азербайджане. В такой ситуации нет никакой необходимости в продолжении присутствия в Азербайджане USAID как организации и ее представителей, настало время полного прекращения их деятельности", – цитировало Байрамова агентство Trend.

Провластное агентство Report  6 февраля привело объяснение решения Азербайджана относительно USAID, процитировав неназванные «источники» 

“Азербайджан продолжает последовательный курс по защите своих национальных интересов и демонстрирует, что не намерен терпеть внешнее вмешательство в свои внутренние дела вне зависимости от того, откуда оно исходит. (...) Наша страна сама стала донором и не нуждается в помощи извне, особенно когда такая помощь оказывается на основании непрозрачных схем, а структура организаций носит откровенно разведывательный характер", -  говорится в публикации.

Агентство США по международному развитию (USAID) - независимое агентство правительства США, является одним из крупнейших официальных агентств по оказанию помощи в мире и обеспечивает более половины всей иностранной помощи США. Агентство работало в более чем 100 странах; 6 февраля стало известно, что весь персонал USAID отправлен в административный отпуск по всему миру в связи с организованным администрацией Дональда Трампа пересмотром деятельности организации. По состоянию на 3.20 мск 7 февраля на сайте USAID опубликовано объявление об отпуске персонала и организации возвращения командированных сотрудников в США, информация о реализуемых программах на сайте агентства недоступна. 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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