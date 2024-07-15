Возобновлена работа азербайджансого посольства в Тегеране

15 июля 2024, 13:36

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Посольство Азербайджана в Тегеране, работа которого была свернута после вооруженной атаки на дипмиссию, возобновило деятельность, объявил МИД. Это стало одним из признаков перезагрузки отношений Азербайджана и Ирана, указал политобозреватель Тофиг Тюркель.

Как писал "Кавказский узел", 27 января 2023 года было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, погиб начальник службы безопасности Орхан Аскеров. Еще двое охранников получили ранения, нападавший был задержан. После этого Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность посольства и эвакуировал сотрудников. При этом генконсульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу.

Ранее отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись взаимными обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Посольство Азербайджана сегодня возобновило работу по новому адресу в районе Даррус в Тегеране. Решение об этом было принято по итогам переговоров между Баку и Тегераном, посол и персонал диппредставительства уже находятся в Иране, сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

"Иран, в свою очередь, принял надлежащие меры для обеспечения безопасности нового здания посольства в соответствии со своими обязательствами в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. В настоящее время принимаются необходимые меры по организации консульской службы в посольстве", - говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Иранцы постепенно стали искать пути налаживания отношений с Азербайджаном

Решение о возобновлении работы посольства продолжило тренд перезагрузки отношений Баку и Тегерана, заметил обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель. "После 44-дневной войны 2020 года в Карабахе отношения между Баку и Тегераном стали ухудшаться. Иранская сторона стала открыто выступать против строительства Зангезурского коридора через территорию Армении в Нахичевань. Иранцы стали проводить военные учения у границ с Азербайджаном, духовенство и политики - выступать с угрожающими заявлениями в адрес Баку из-за открытия посольства в Израиле и сотрудничества с этой страной. В январе 2023 года была совершено вооруженная атака на посольство Азербайджана. Однако Баку не поддался угрозам и не отступил от своей политики. После этого иранцы постепенно стали искать пути налаживания отношений с Азербайджаном", - сказал Тюркель корреспонденту "Кавказского узла".

В частности, в мае состоялась встреча президентов двух стран, отметил он. "Кстати, [президент Ирана Эбрахим] Раиси погиб в катастрофе, возвращаясь с этой встречи. Последовавшие досрочные выборы [президента Ирана] привели к победе представителя условных «реформаторов», да еще этнического азербайджанца Масуда Пезешкиана. На днях Ильхам Алиев и Пезешкиан поговорили по телефону, и вот после этого разговора Баку принял решение возобновить работу дипмиссии. Тем более, что иранская сторона приговорила атаковавшего посольство человека к смертной казни. Правда, пока нет никакой информации об исполнении приговора", - сказал Тофиг Тюркель.

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