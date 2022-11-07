Гражданин Азербайджана объявлен организатором теракта в Иране

07 ноября 2022, 14:17

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Теракт в Ширазе, в результате которого погибли 15 человек, был проведен ячейкой террористической организации "Исламское государство"* под руководством гражданина Азербайджана, заявило министерство разведки Ирана.

Теракт в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз был подготовлен гражданином Азербайджана,сообщило министерство разведки Ирана. "Организатором и координатором нападения был гражданин Азербайджана, который прилетел из Баку в Тегеран. После прибытия в Тегеран он связался с координатором ИГ* в Афганистане и с сетью иностранных членов ИГ*, чтобы уведомить их о своем присутствии в Тегеране", - цитирует сегодня заявление ведомства агентство Tasnim, публикацию которого перевел с английского языка "Кавказский узел".

Человеком, который помог провести теракт в Ширазе, был гражданин Афганистана, а стрельбу по паломникам открыл гражданин Таджикистана, заявило министерство.

В общей сложности 26 человек задержаны по подозрению в причастности к теракту, все они граждане не Ирана, а Азербайджана, Таджикистана и Афганистана, говорится в публикации.

26 октября в результате стрельбы у мавзолея Шах-Черах в Ширазе 15 человек погибли, еще 40 получили ранения, сообщило в тот же день РБК.

Мавзолей Шах-Черах был воздвигнут в XIV веке, он используется как мечеть и является местом паломничества мусульман-шиитов, отметило издание.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.