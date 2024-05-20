Президент Ирана перед своей смертью планировал провести переговоры в Армении

20 мая 2024, 09:54

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Власти Ирана подтвердили сегодня гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета, когда президент возвращался из Азербайджана. По данным источника, Раиси намеревался вчера также провести переговоры с властями Армении, однако в последний момент отказался от этих планов.

Как информировал "Кавказский узел", ранее отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре и начале ноября 2023 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, который унес жизни 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури сегодня подтвердил гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушении вертолета. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил лидеру Исламской революции Али Хаменеи телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси и сопровождавшего его экипажа, сообщил сегодня News.am.

19 мая президенты Ирана и Азербайджана встретились и провели переговоры, а затем оба приняли участие в церемонии открытия плотины на реке Аракс на ирано-азербайджанской границе, информировал "АрменПресс".

19 мая президент Ирана планировал посетить Армению, но визит был отложен в последний момент, передал 19 мая Aysor.am со ссылкой на источник.

Раиси должен был принять участие в церемонии открытии транспортных коридоров на территории Армении, сообщил 19 мая ТАСС со ссылкой на источник.

Вертолет, на борту которого находились Ибрахим Раиси и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, совершил жесткую посадку в горах недалеко от границы с Азербайджаном. В результате крушения вертолета все пассажиры погибли. Поиски места падения вертолета осложнялись сильным туманом. Сегодня рано утром турецкий беспилотник, который был задействован в поисках, зафиксировал источник тепла. Позже было установлено, что тепло исходило от обломков летательного аппарата, сообщил сегодня "Интерфакс".

Президент Ирана погиб спустя несколько дней после того, как в Омане состоялись тайные переговоры между иранскими чиновниками и представителями администрации США. В ходе переговоров стороны обсуждали конфликт на Ближнем Востоке и пытались снизить угрозу его распространения на весь регион, отметило 19 мая РБК со ссылкой на The New York Times.

Напомним, 7 октября 2023 года начались боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас", который обстрелял израильскую территорию сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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