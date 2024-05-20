20 мая 2024, 09:54

Президент Ирана перед своей смертью планировал провести переговоры в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Ирана подтвердили сегодня гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета, когда президент возвращался из Азербайджана. По данным источника, Раиси намеревался вчера также провести переговоры с властями Армении, однако в последний момент отказался от этих планов.

Как информировал "Кавказский узел", ранее отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре и начале ноября 2023 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, который унес жизни 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури сегодня подтвердил гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушении вертолета. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил лидеру Исламской революции Али Хаменеи телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси и сопровождавшего его экипажа, сообщил сегодня News.am.

19 мая президенты Ирана и Азербайджана встретились и провели переговоры, а затем оба приняли участие в церемонии открытия плотины на реке Аракс на ирано-азербайджанской границе, информировал "АрменПресс".

19 мая президент Ирана планировал посетить Армению, но визит был отложен в последний момент, передал 19 мая Aysor.am со ссылкой на источник.

Раиси должен был принять участие в церемонии открытии транспортных коридоров на территории Армении, сообщил 19 мая ТАСС со ссылкой на источник.

Вертолет, на борту которого находились Ибрахим Раиси и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, совершил жесткую посадку в горах недалеко от границы с Азербайджаном. В результате крушения вертолета все пассажиры погибли. Поиски места падения вертолета осложнялись сильным туманом. Сегодня рано утром турецкий беспилотник, который был задействован в поисках, зафиксировал источник тепла. Позже было установлено, что тепло исходило от обломков летательного аппарата, сообщил сегодня "Интерфакс".

Президент Ирана погиб спустя несколько дней после того, как в Омане состоялись тайные переговоры между иранскими чиновниками и представителями администрации США. В ходе переговоров стороны обсуждали конфликт на Ближнем Востоке и пытались снизить угрозу его распространения на весь регион, отметило 19 мая РБК со ссылкой на The New York Times.

Напомним, 7 октября 2023 года начались боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас", который обстрелял израильскую территорию сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Аналитики сочли открытие консульства Ирана в Сюнике предупреждением Азербайджану", "Санкции уменьшили привлекательность российского оружия для Азербайджана", "Аналитики в Ереване прокомментировали предложение открыть КПП на границе с Азербайджаном".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 мая 2024, 10:49

  • Защита потребовала освободить Дауда Мамилова

    Защита осужденного на 8 лет уроженца Ингушетии Дауда Мамилова подала кассационную жалобу на приговор, которым он был осужден на восемь лет лишения свободы за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство"*. Приговор был построен на предположениях и вынесен с существенными нарушениями прав Дауда Мамилова, уверена защита.

20 мая 2024, 08:58

  • Стройка в городском парке вызвала возмущение жителей Сунжи

    Арендатор строит ресторан в городском парке Сунжи и установил ограду, лишив горожан доступа к пруду, пожаловался в соцсети местный житель. Стройку в парке ведет родственник высокопоставленного чиновника, заявили в комментариях другие местные жители.

20 мая 2024, 08:06

20 мая 2024, 07:14

  • Граната найдена в Сумгаите

    В Сумгаите местные жители нашли рядом с жилыми домами гранату, саперы определили, что это граната Ф-1, пригодная для боевого применения.

20 мая 2024, 06:23

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи