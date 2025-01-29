Посла России пригласили в МИД Азербайджана из-за публикаций о крушении лайнера AZAL

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Баку выразил послу Российской Федерации недовольство в связи с публикациями в СМИ и комментариями отдельных официальных лиц относительно причин крушения самолета «Азербайджанских авиалиний».

Как писал «Кавказский узел», министерство иностранных дел (МИД) России 28 января выразило недоумение послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву после серии антироссийских публикаций в азербайджанских СМИ, посвященных крушению самолета Azerbaijan Airlines, а также дезинформационной кампании против Русского дома в Баку. «Министерство акцентировало, что необходимо дождаться завершения официального расследования и обнародования его результатов, чтобы были ясны все детали трагедии, сообщила пресс-служба МИД РФ.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Чрезвычайный и полномочный посол России в Баку Михаил Евдокимов 28 января был приглашен в МИД Азербайджана, сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи, далее говорится в пресс-релизе, до сведения посла было доведено, что «публикация в российской прессе, а также со стороны некоторых официальных кругов России сообщений и репортажей дезинформационного характера против Азербайджана вызывает недоумение и противоречит содержанию и духу Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами».

«Было подчеркнуто, что результаты предварительного расследования трагического крушения самолета, принадлежащего «Азербайджанские авиалинии», уже известны и идет работа по завершению расследования», - подчеркнули в МИД Азербайджана.

При этом, в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что «ожидания Баку от российской стороны касательно крушения самолета были открыто заявлены».

Что касается информации в местной прессе о «Русском доме» в Баку, то было подчеркнуто, что «это не официальная позиция», указали в МИД. Вместе с тем было отмечено, что «деятельность подобных организаций на территории Азербайджана должна основываться на принципе взаимности и осуществляться в соответствии с требованиями законодательства», сказано в заключение сообщения МИД Азербайджана.

24 января частный азербайджанский телеканал Baku TV выпустил репортаж, в котором обвинил «Русский дом» в Баку в участии в антиазербайджанской шпионской деятельности под видом культурной и гуманитарной работы. В репортаже, ссылаясь на «достоверные источники» без раскрытия подробностей, утверждалось, что Российский культурный центр способствует разжиганию межэтнической розни, сепаратизма и действует как центр разведывательной деятельности. В конце сюжета ведущая заявила: «К сожалению, это уже не «Русский дом», а дом российского шпионажа».

Глава Россотрудничества, структурой которого является Русский дом в Баку, Евгений Примаков сообщил о подготовке иска против Baku TV о защите деловой репутации. Российская сторона хочет услышать неопровержимые доказательства клеветы и лжи или опровержения и извинения, заявил он.

По словам Примакова, Российский культурный центр в Азербайджане работает по межправительственному соглашению, следует установленным договорам и законам. Организация действует лишь в отрасли образования, культуры и науки.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 декабря 2024 года назвал причиной катастрофы самолета AZAL обстрел с земли. "Факты <…> говорят о том, что азербайджанский гражданский самолет был поврежден снаружи в районе города Грозный в России и фактически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был поставлен в негодное состояние радиоэлектронной борьбой. Это первое повреждение самолета. В то же время хвостовая часть самолета также была сильно повреждена огнем с земли", - сказал он в интервью азербайджанскому телевидению AZ TV (перевод РБК).

28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "Азербайджанских авиалиний" "произошел в воздушном пространстве России".

По мнению азербайджанских аналитиков, ужесточение критики Баку в адрес России не повлечет кардинальных изменений в двусторонних отношениях.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.