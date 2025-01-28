Москва отреагировала на публикации в СМИ Азербайджана

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МИД России указал послу Рахману Мустафаеву на необоснованность антироссийских публикаций в азербайджанской прессе, посвященных крушению самолета Azerbaijan Airlines.

Как информировал "Кавказский узел", 24 января вице-премьер Казахстана заявил о несоответствии опубликованной расшифровки черных ящиков AZAL оригиналу. При этом ранее азербайджанская сторона неоднократно жестко высказывалась в адрес Москвы. Так, 6 января президент Азербайджана подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний".

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Министерство иностранных дел (МИД) России выразило недоумение послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву после серии публикации в азербайджанских СМИ антироссийских публикаций, посвященных крушению самолета Azerbaijan Airlines, а также дезинформационной кампании против Русского дома в Баку. Министерство акцентировало, что необходимо дождаться завершения официального расследования и обнародования его результатов, чтобы были ясны все детали трагедии, сообщила пресс-служба министерства.

27 января Рахмана Мустафаева принял заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. "Российской стороной подчеркнута безусловная важность выстраивания отношений между Россией и Азербайджаном в духе стратегического партнерства и союзничества на основе подписанной на высшем уровне Декларации от 22 февраля 2022 года в национальных интересах обоих государств. <…> Отмечена абсолютная безосновательность прозвучавших обвинений", – привел "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Напомним, нештатная ситуация на борту самолета Azerbaijan Airlines совпала с атакой беспилотников на Грозный. Ранее российские аналитики отметили, что следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 декабря 2024 года назвал причиной катастрофы самолета AZAL обстрел с земли. "Факты <…> говорят о том, что азербайджанский гражданский самолет был поврежден снаружи в районе города Грозный в России и фактически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был поставлен в негодное состояние радиоэлектронной борьбой. Это первое повреждение самолета. В то же время хвостовая часть самолета также была сильно повреждена огнем с земли", – сказал он в интервью азербайджанскому телевидению AZ TV (перевод РБК).

28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "Азербайджанских авиалиний" "произошел в воздушном пространстве России".

По мнению азербайджанских аналитиков, ужесточение критики Баку в адрес России не повлечет кардинальных изменений в двусторонних отношениях.

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