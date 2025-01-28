RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:49, 28 января 2025

Москва отреагировала на публикации в СМИ Азербайджана

Крушение самолета Azerbaijan Airlines. 25 декабря 2025 г. Фото: https://www.vesti.az/politika/euronews-pricinoi-kruseniya-samoleta-azal-v-aktau-stala-rossiiskaya-zenitnaya-raketa-533521

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МИД России указал послу Рахману Мустафаеву на необоснованность антироссийских публикаций в азербайджанской прессе, посвященных крушению самолета Azerbaijan Airlines.

Как информировал "Кавказский узел", 24 января вице-премьер Казахстана заявил о несоответствии опубликованной расшифровки черных ящиков AZAL оригиналу. При этом ранее азербайджанская сторона неоднократно жестко высказывалась в адрес Москвы. Так, 6 января президент Азербайджана подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний".

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Министерство иностранных дел (МИД) России выразило недоумение послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву после серии публикации в азербайджанских СМИ антироссийских публикаций, посвященных крушению самолета Azerbaijan Airlines, а также дезинформационной кампании против Русского дома в Баку. Министерство акцентировало, что необходимо дождаться завершения официального расследования и обнародования его результатов, чтобы были ясны все детали трагедии, сообщила пресс-служба министерства.

27 января Рахмана Мустафаева принял заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. "Российской стороной подчеркнута безусловная важность выстраивания отношений между Россией и Азербайджаном в духе стратегического партнерства и союзничества на основе подписанной на высшем уровне Декларации от 22 февраля 2022 года в национальных интересах обоих государств. <…> Отмечена абсолютная безосновательность прозвучавших обвинений", – привел "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Напомним, нештатная ситуация на борту самолета Azerbaijan Airlines совпала с атакой беспилотников на Грозный. Ранее российские аналитики отметили, что следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 декабря 2024 года назвал причиной катастрофы самолета AZAL обстрел с земли.  "Факты <…> говорят о том, что азербайджанский гражданский самолет был поврежден снаружи в районе города Грозный в России и фактически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был поставлен в негодное состояние радиоэлектронной борьбой. Это первое повреждение самолета. В то же время хвостовая часть самолета также была сильно повреждена огнем с земли", –  сказал он в интервью азербайджанскому телевидению AZ TV (перевод РБК).

28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "Азербайджанских авиалиний" "произошел в воздушном пространстве России".

По мнению азербайджанских аналитиков, ужесточение критики Баку в адрес России не повлечет кардинальных изменений в двусторонних отношениях.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау. Фото: Акимат Мангистауской области
13:21, 24 января 2025
Достоверность расшифровки переговоров экипажа AZAL поставлена под сомнение
Путин и Алиев. Коллаж "Кавказского Узла". Кадр из видео: https://www.kremlin.ru/ Фото: https://president.az/ru/articles/view/42411
04:36, 11 января 2025
Российские аналитики оценили жесткие высказывания Алиева в адрес Москвы
Самолет в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
01:18, 9 января 2025
AZAL приостановила полеты в Казань в связи с крушением рейса Баку-Грозный
Крушение рейса Баку - Грозный. Январь 2025 г. Фото: пресс-служба МЧС
12:17, 8 января 2025
В Азербайджане списаны банковские долги погибших при крушении Embraer
Самолет Баку-Грозный, разбившийся близ Актау. Стоп-кадр видео МЧС Казахстана от 25.12.24, https://t.me/qr_tjm/19938
15:32, 7 января 2025
Аналитики исключили пересмотр отношений Баку и Москвы на фоне крушения самолета
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
21:20, 27 января 2025
Ветер с Апшерона
1
Бакинский метрополитен стал жертвой "озеленения" в транспорте
Фото
17:25, 26 января 2025
Ветер с Апшерона
3
Психотропные вещества в Пашиняне
Фото
18:54, 23 января 2025
Ветер с Апшерона
2
Гражданское оружие преступникам
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Игбал Абилов. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=tgK8aBXRZ5M Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов

Газета "Черновик". Фото http://chernovik.net/ «Черновик»: угрозы, уголовные дела, убийство главреда

Блогеры
Фото
11:34, 28 января 2025
Ветер с Апшерона
1
Раскол в Иране и как Баку это использует
Фото
21:20, 27 января 2025
Ветер с Апшерона
1
Бакинский метрополитен стал жертвой "озеленения" в транспорте
Фото
19:19, 27 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Нет нас в ПАСЕ. И что? А ничто
Фото
17:25, 26 января 2025
Ветер с Апшерона
3
Психотропные вещества в Пашиняне
Фото
11:46, 26 января 2025
Ветер с Апшерона
6
Советские общественные события по приказу из ЦК КПСС
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Телеграм-канал "Черновик". Фото: chernovik.net https://chernovik.net/content/lenta-novostey/telegram-soglasilsya-na-peredachu-specsluzhbam-lichnyh-dannyh-polzovateley
27 января 2025, 18:09
Пользователи Telegram выступили в поддержку "Черновика"

Судейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / "Югополис"
27 января 2025, 14:16
Стали известны подробности уголовного дела Магомедова

Электрошокер. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
27 января 2025, 10:17
Магомедов добился резонанса вокруг своего дела

Шествие в Тбилиси. 26 января 2025 года. Кадр видео, опубликованного в телеграм-канале Tbilisi life https://t.me/Tbilisi_life/36425
26 января 2025, 16:56
Участники протестов в Тбилиси призвали освободить задержанных

Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Показать больше