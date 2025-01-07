Аналитики исключили пересмотр отношений Баку и Москвы на фоне крушения самолета

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Ужесточение риторики Азербайджана в адрес России не повлечет кардинальных изменений в двусторонних отношениях. Москва при этом не имеет возможности оказать давление на Азербайджан и вынудить отказаться от требований в связи с крушением, а Алиев использует катастрофу, чтобы продемонстрировать самостоятельность внешнеполитического курса.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "Азербайджанских авиалиний" "произошёл в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы. 6 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы, редактор и аналитик агентства Turan Шахин Гаджиев и аналитик НПО «Журналисты в экстремальных условиях» Тофиг Дадашев прокомментировали "Кавказскому узлу" политические и экономические последствия требований Алиева к Москве признать вину в авиакатастрофе.

Несмотря на жесткую риторику президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес России в связи с крушением самолета AZAL кардинальных изменений в двусторонних отношениях не произойдет, считает Тогрул Джуварлы.

"Азербайджано-российские отношения на протяжении последних двух десятилетий основывались на прагматизме. Азербайджан дистанцировался от продвигаемых Россией евразийских интеграционных проектов, таких как Таможенный союз, ЕАЭС, не вступал в ОДКБ. В то же время, Баку не шел на сближение с НАТО и ЕС и это вполне Россию устраивало. Даже появление Азербайджана на газовом рынке Европы не вызывало резкого неприятия Москвы. Инцидент с фактически сбитым российским ПВО азербайджанским самолетом, конечно, влияет на двусторонние отношения, но кардинальных перемен не произойдет. Ибо конфликтность ситуации не затрагивает отношений между лидерами двух стран, а это главный фактор с учетом политическим систем обоих государств. 29 декабря Алиев в интервью гостелевидению Азербайджана озвучил требования к России – принесение извинений, признание вины за уничтожение самолета, наказание виновных, выплаты компенсаций государству и семьям погибших и пострадавшим. И в том же интервью, Алиев сказал, что «первое условие выполнено», то есть извинения принесены, имея в виду телефонный звонок Путина ему накануне", - сказал Джуварлы корреспонденту “Кавказского узла”.

С другой стороны, продолжил он, в России ведется следствие и очевидно будут наказанные, поскольку снять ответственность с себя российской стороне не удастся с учетом проведения также международного расследования.

"Компенсации очевидно также будут выплачены, но уже после официального завершения международного расследования, что может затянуться на годы и тема уже не будет в мировой информационной повестке и Россия сможет выполнить свои обязательства без серьезных имиджевых потерь", - сказал Джуварлы.

Вместе с тем, по его словам, руководство Азербайджана может использовать нынешнюю ситуацию для демонстрации своей самостоятельности и способности бросить вызов Кремлю.

"Это важно для Азербайджана с учетом существенно охладившихся отношений с Западом из-за критики США и ЕС ограничения деятельности в стране прозападных НПО и медиа, арестов активистов и журналистов", - сказал Джуварлы.

Вместе с тем, по его мнению, выставляя Россию виноватой, Алиев повышает ставки в будущих экономических соглашениях с Москвой и нейтрализует возможное давление Кремля с целью достижения большей политической лояльности, вовлечения Азербайджана в конструируемые Москвой союзы.

"Конечно, Баку не будет выходить из СНГ, но уже точно не будет и близко обсуждать даже намеки о возможном вступлении к ЕАЭС, как этого хотелось бы определенным группам в России и тем более не будет проситься в ОДКБ", - заметил Джуварлы.

Что касается воздействия нынешней ситуации на посредничество РФ в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, то, по мнению Джуварлы, в последний год процесс нормализации идет в двустороннем формате и именно таким способом Баку и Ереван провели делимитацию и демаркацию участка границы.

"Фактически потух и трехсторонний формат переговоров по разблокированию транспортных коммуникаций и открытию Зангезурского коридора на уровне вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении. Более того, влияние России в том регионе по сути ослабло с выводом российских пограничников с погранпункта между Арменией и Ираном", - сказал Джуварлы.

По его мнению, Россия также не имеет былых возможностей надавить на Баку и заставить отказаться от требований к ней в связи с крушением самолета.

"В условиях международной изоляции Россия нуждается в Азербайджане для развития транспортного коридора Север-Юг, по которому обеспечиваются сообщение с Ираном, бассейном Персидского залива и Индийского океана. Кроме того, Россия продвигает проект по созданию единой энергетической сети с Азербайджаном и Ираном. Санкции против азербайджанских овощей и фруктов РФ также не может применить, потому что ее рынок нуждается в этих продуктах в условиях прекращения поставок из других регионов мира. Вряд ли в РФ прибегнут к давлению на азербайджанскую диаспору, ибо крупный российский бизнес присматривается к Азербайджану как к месту потенциального приложения инвестиций", - сказал Джуварлы.

Что касается перспектив военно-технического сотрудничества, то, по его словам, сейчас с учетом потребностей России в вооружении и технике, возможностей для экспорта у нее нет нет.

Редактор и аналитик агентства Turan Шахин Гаджиев также считает, что резкого поворота в двусторонних отношениях Азербайджана и России не будет.

"Конечно, в определенной мере какой-то напряженный фон будет. Однако в Баку удовлетворены тем, что российская сторона принесла извинения, о чем заявил президент Алиев после разговора с Путиным. Очевидно в ходе расследования в РФ будут и наказанные, может быть и не совсем высокого уровня, но это позволит москве отчитаться о принятых мерах", - сказал ое корреспонденту «Кавказского узла».

Вместе с тем, он отметил, что инцидент с подбитым азербайджанском самолетом может отразиться на взаимоотношениях двух стран по линии военных ведомств, спецслужб, регионального сотрудничества Азербайджана с Чечней.

Однако в целом межгосударственные отношения, экономические связи будут продолжаться, уверен Гаджиев.

Сложившаяся ситуация не повлияет на посредничество России в процессе нормализации отношений Азербайджана и Армении, поскольку Баку и Ереван в последнее время предпочитают действовать в двустороннем формате, добавил он.

Жесткие заявления президента Алиева являются показателями демонстрации Баку самостоятельного внешнеполитического курса, полагает Тофиг Дадашев.

"Руководство Азербайджана дает понять, что в условиях международной изоляции России, Баку учитывает интересы Москвы, но до тех пор, пока это не будет ущемлять собственные национальные интересы Азербайджана. В последние годы было много разговоров о том, что Азербайджан развернул внешнюю политику и пошел на союз с РФ. Однако последние действия руководства Азербайджана показывают, что Баку не является сателлитом Кремля", - сказал Дадашев корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, у России уже и нет возможностей и рычагов давления на Азербайджан. "У России уже нет ни политических, ни экономических, ни военных рычагов давления на Азербайджан. Кремль занят Украиной и потому теряет свои международные позиции. Красноречивое свидетельство тому "сдача" промосковского диктатора Башара Асада и фактический уход России из Сирии. Москва постепенно теряет позиции и на постсоветском пространстве. Даже казалось бы лояльные Москве лидеры стран Центральной Азии все чаще высказывают недовольство России", - отметил он.

Формирование Азербайджаном, Турцией и республиками Центральной Азии Организации тюркских государств помогает им координировать свою политику и совместно защищать свои интересы, подчеркнул Дадашев. "Турция становится серьезным фактором на евразийском пространстве. Она же является опорой для Азербайджана. Баку и Анкара уже подписали Шушинскую декларацию, которая является союзническим договором. Думаю, что дальше это союзничество будет углубляться. Это видно и по взаимодействию в вопросе международной поддержки нового правительства в Сирии и восстановления этой страны. Россия в отношениях с Азербайджаном все более будет вынуждена учитывать фактор альянса Баку и Анкары", - сказал Дадашев.

Он отметил, что Азербайджан уже с Турцией проводят совместную энергетическую политику. Именно через Турцию проходят все важные нефте- и газопроводы Азербайджана на международные рынки. Активно развивается и военная кооперация, создание совместных производств в этой сфере подчеркнул Дадашев.

Напомним, нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили ранее российские эксперты.

29 декабря 2024 года в Баку были похоронены командир экипажа Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокума Алиева. На следующий день трое пострадавших были доставлены в Баку из Казахстана после улучшения состояния.

28 декабря 2024 года тела Арби Убаева и Заиры Ацаевой, которые также погибли в авиакатастрофе, были доставлены в Чечню и переданы родственникам. 31 декабря 2024 года помощник главы Минздрава России сообщил, что трое граждан России, пострадавших в авиакатастрофе, выписаны из больниц, еще шестеро остаются в стационарах.

30 декабря 2024 года черные ящики упавшего самолета Embraer-190 были отправлены в Центр расследования и предотвращения авиапроисшествий Бразилии (CENIPA). Решение отправить самописцы для расшифровки записей в страну-производитель Embraer-190 стало верным решением для объективного расследования катастрофы, сочли специалисты из Баку. 4 января бразильские специалисты начали анализ данных самописцев разбившегося самолета "Азербайджанских авиалиний". Сегодня стало известно, что расшифровка данных черных ящиков завершена, комиссия продолжит работу в Казахстане.

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