Выписаны из больниц трое пострадавших при крушении рейса Баку - Грозный

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Трое граждан России, пострадавших при крушении рейса Баку - Грозный, выписаны из больниц, еще шесть остаются в стационарах.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря около Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 30 декабря трое пострадавших были доставлены в Баку из Казахстана после улучшения состояния.

28 декабря тела Арби Убаева и Заиры Ацаевой, которые также погибли в авиакатастрофе, были доставлены в Чечню и переданы родственникам. По словам главы республики Рамзана Кадырова, шестеро жителей Чечни, пострадавших в авиакатастрофе, находятся в больницах Москвы.

Трое граждан России, пострадавших в авиакатастрофе, выписаны из больниц, шестеро остаются в стационарах, сообщил сегодня помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

"Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния. В стационарах продолжают лечение шесть человек. Состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, - в состоянии средней тяжести", - приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

28 декабря Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России". После этого Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации.

30 декабря черные ящики разбившегося самолета "Азербайджанских авиалиний" отправлены для расшифровки в Бразилию - страну-производитель самолетов Embraer-190. Это стало верным решением для объективного расследования катастрофы, сочли специалисты из Баку.

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