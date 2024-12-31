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06:02, 31 декабря 2024

Трое пострадавших при крушении самолета AZAL доставлены в Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лейла Омарова, Муслимат Сираджова и Хафизат Халаева, которые пострадали при падении самолета авиакомпании AZAL в Казахстане, доставлены в Баку после того, как состояние их здоровья стабилизировалось. 

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря около Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 29 декабря в Баку были похоронены командир экипажа Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокума Алиева. 30 декабря черные ящики самолета были отправлены в страну-производителя Бразилию.

Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Трое пострадавших при крушении самолета авиакомпании AZAL были доставлены 30 декабря из Казахстана в Баку, пишет Oxu.az.

Лейла Омарова, Муслимат Сираджова и Хафизат Халаева шесть дней находились в реанимации, они была доставлены в Азербайджан специальным самолетом. Состояние пострадавших было стабилизировано, один пациент был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, двоим были уменьшены дозы вводимых препаратов до минимума.

В настоящее время в Мангистауской области Казахстана нет пострадавших от авиакатастрофы, 29 выживших также вернулись в Баку, передает издание Newtimes.kz со ссылкой на акимат региона.

Напомним, характер повреждений упавшего самолета не подтверждает версию о причастности к его падению российских систем ПВО, заявили российские военные специалисты. В свою очередь бакинские аналитики указали, что причиной крушения могло стать воздействие российской системы ПВО либо взрыв кислородного баллона. Источники в правительстве Азербайджана также озвучили версию о крушении самолета в результате отражения атаки дронов над Чечней.

28 декабря Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России". После этого Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний", наказать виновных и выплатить компенсации.

Ранее депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков потребовал от российской стороны взять на себя ответственность и извиниться за авиакатастрофу. Однако пресс-секретарь Путина в ответ на требование извиниться отказался давать оценки инциденту.

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Автор: "Кавказский узел"

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