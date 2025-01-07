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14:47, 7 января 2025

Расшифровка черных ящиков самолета AZAL завершена в Бразилии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Специалисты бразильского центра по расследованию и предотвращению авиационных происшествий завершили расшифровку черных ящиков самолета Баку-Грозный, разбившегося близ Актау. Следователи, в том числе из России и Азербайджана, продолжат работу с данными в Казахстане.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря 2024 года черные ящики упавшего самолета Embraer-190 были отправлены в Центр расследования и предотвращения авиапроисшествий Бразилии (CENIPA). Решение отправить самописцы для расшифровки записей в страну-производитель Embraer-190 стало верным решением для объективного расследования катастрофы, сочли специалисты из Баку. 4 января бразильские специалисты начали анализ данных самописцев разбившегося самолета "Азербайджанских авиалиний".

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Центр по расследованию и предотвращению авиационных происшествий завершил 6 января анализ черных ящиков самолета Embraer, разбившегося в Казахстане 25 декабря, сообщило бразильское издание G1.

Завершено «извлечение, сбор и проверка данных, содержащихся в двух самописцах». Для наблюдения за работами в Бразилию прибыли следователи из Казахстана, Азербайджана и России. Они следили за процессом фиксации данных, говорится в публикации.

Эксперты комиссии по расследованию авиакатастрофы самолета AZAL, потерпевшего крушение близ Актау, на днях вернутся в Астану из Бразилии с расшифрованными материалами бортовых самописцев (черных ящиков), сообщило сегодня Report со ссылкой на данные министерства транспорта Казахстана.

"Члены комиссии возвращаются в Казахстан. У нас 17 международных экспертов, среди которых представители Казахстана, Азербайджана, России. Они в Бразилию летали. По прибытию эксперты незамедлительно приступят к изучению и анализу расшифрованных данных бортовых самописцев", - процитировало агентство ответ ведомства.

Напомним, нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили ранее российские эксперты.

28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России". После этого Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации.  6 января Алиев вновь раскритиковал власти России за отказ признать вину в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе. 

29 декабря 2024 года в Баку были похоронены командир экипажа Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокума Алиева. На следующий день трое пострадавших были доставлены в Баку из Казахстана после улучшения состояния.

28 декабря 2024 года тела Арби Убаева и Заиры Ацаевой, которые также погибли в авиакатастрофе, были доставлены в Чечню и переданы родственникам. 31 декабря 2024 года помощник главы Минздрава России сообщил, что трое граждан России, пострадавших в авиакатастрофе, выписаны из больниц, еще шестеро остаются в стационарах.

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Автор: "Кавказский узел"

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Место крушения самолета. Фото: МЧС Казахстана https://t.me/qr_tjm/19933
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Экспертиза черных ящиков самолета AZAL начата в Бразилии
20:58, 31 декабря 2024
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Место крушения самолета. Фото: МЧС Казахстана https://t.me/qr_tjm/19933
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