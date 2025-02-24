Sputnik Азербайджан ликвидирован

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В Азербайджане ликвидировали представительство «России сегодня».

О ликвидации представительства российской медиагруппы сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента, со ссылкой на Айхана Гаджизаде информирует издание Report.

"Редакция не получала официальных уведомлений об упразднении", - сообщило в 12.32 мск РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медиагруппы "Россия сегодня".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 6 февраля Азербайджан уведомил российскую сторону о прекращении деятельности Русского дома (представительство Россотрудничества). Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что центр должны были зарегистрировать в качестве юрлица, но, по его словам, азербайджанские власти оставили без ответа обращения Москвы с просьбой помочь в этом.

11 февраля Русский дом в Баку приостановил работу и начал освобождать арендованное помещение. Кремль назвал случившееся недоразумением.

Отметим также, что 19 февраля Международная телерадиовещательная корпорация BBC приостановила деятельность своего офиса в Баку по требованию властей Азербайджана. Ей разрешено иметь одного корреспондента в Азербайджане.

13 февраля информационное агентство Turan приостановило свою работу в связи с финансовыми трудностями. Редакция намерена вернуться к работе в другом формате

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