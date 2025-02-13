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15:19, 13 февраля 2025

Азербайджанское агентство Turan приостановило свою деятельность

Информационное агентство Turan. Фото: APA https://ru.apa.az/sotsium/informacionnoe-agentstvo-turan-priostanovilo-deyatelnost-602742

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Информационное агентство Turan приостановило свою работу в связи с финансовыми трудностями. Редакция намерена вернуться к работе в другом формате.

Как писал "Кавказский узел", директор агентства Turan Мехман Алиев был задержан 24 августа 2017 года по обвинению в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов. Сам Алиев обвинения отверг. 2 ноября 2017 года дело было прекращено. Алиев связал это с поддержкой агентства внутри страны и за рубежом - со стороны Совета Европы, Госдепа США, международных правозащитных и журналистских организаций.

 13 февраля агентство Turan  на своем сайте опубликовало «Обращение к читателям» директора агентства Мехмана Алиева. "На протяжении более трех десятилетий информационное агентство Turan было опорой независимой журналистики в Азербайджане, предоставляя объективные и надежные репортажи в условиях политической и экономической нестабильности. Созданное в 1990 году, в последние дни Советского Союза, мы прошли через трудности переходного периода, войны и реформ, оставаясь верными своей приверженности журналистике, представляющей общественный интерес. Однако сегодня мы должны столкнуться с неизбежной реальностью: из-за постоянных финансовых ограничений мы больше не можем поддерживать наши новостные операции в их нынешнем виде", - говорится в обращении.

Из-за финансовых трудностей агентство вынужденно приостановило деятельность.

"Несмотря на неустанные усилия по обеспечению ресурсов, необходимых для продолжения, финансовые трудности, которые преследовали нас в течение многих лет, наконец заставили нас принять трудное решение о приостановлении деятельности агентства в нынешнем формате", - далее сказано в обращении агентства к своим читателям.

Вместе с тем, творческий коллектив в поисках новых форм продолжения деятельности.

"Это не конец нашей миссии, а скорее эволюция. Информационное пространство меняется, и мы осознаем необходимость адаптации. В ближайшие месяцы мы изучим новые форматы - те, которые фокусируются не только на новостях, но и на анализе, выявлении ключевых проблем и предложении решений. Будущее журналистики заключается не только в срочных новостях, но и в формировании понимания идущих процессов", - далее отмечено в обращении Алиева.

В заключении Алиев вырази признательность читателям и пообещал, что деятельность агентства будет продолжена в другом виде. "Хотя мы отходим от нашей текущей модели, мы не отходим от нашей основной цели: служить независимым голосом, предлагая понимание все более сложного мира. История Turan далека от завершения. Оставайтесь с нами", - говорится в обращении.

 Алиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла" отметил, что агентство осуществляло деятельность за счет средств от подписки на свою продукцию.

 "Мы держались на подписке. Рекламы у нас не было. Ибо в условиях ограничения экономических свобод, рекламный рынок был ограничен, а для независимых СМИ он был вовсе недоступным. Средств от подписки едва хватало на содержание коллектива.  В такой ситуации о развитии и речи не было. Напротив, штат журналистов сокращался, а сейчас у нас просто не осталось возможности работать в режиме информационного агентства с выпуском новостей на трех языках – азербайджанском, русском и английском. Мы прекращаем работу в формате новостного агентства и будем заниматься поиском новых моделей информационно-аналитической деятельности", - сказал Алиев.

Он особо подчеркнул, что распространяемые в соцсетях и некоторых СМИ утверждения о том, что Turan приостанавливает деятельность из-за прекращения работы в Азербайджане американского агентства международного развития USAID не соответствуют деятельности.

"Мы никогда не получали грантов от USAID. Turan всегда был коммерческим проектом, но при этом не изменял принципам честной, независимой, профессионально журналистики", - отметил Алиев.

Напомним, что 6 февраля правительство Азербайджана прекратило деятельность Американского агентства международного развития (USAID) на территории страны.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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