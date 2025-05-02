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19:33, 2 мая 2025

Азербайджан назвал Россию организатором кибератаки на свои медиа

Баку. Фото: pixabay.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вероятным мотивом кибератаки на азербайджанские медиаресурсы в феврале Баку считает закрытие "Русского дома" и представительства "России сегодня".

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля по требованию МИД Азербайджана была прекращена деятельность "Русского дома" (представительства Россотрудничества) в Баку, Кремль назвал это "недоразумением". Позднее в феврале было ликвидировано представительство российской медиагруппы "России сегодня" в Азербайджане, действовавшее под именем "Sputnik Азербайджан". 

Азербайджанские и российские аналитики заявили, что требование Баку о закрытии Русского дома стало способом надавить на Москву, добиваясь признания Россией вины в крушении самолета AZAL и выплаты компенсаций. О том, как изменились отношения двух стран после авиакатастрофы, рассказывается также в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". 

Кибератака, которой 20 февраля подверглись ведущие СМИ Азербайджана, была организована российской кибершпионской группой APT29, известной также под названиями Cozy Bear, Midnight Blizzard и The Dukes, заявил сегодня глава комиссии по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам в парламенте Азербайджана Рамид Намазов. 

По словам Намазова, атака была выполнена на “высоком техническом уровне”. Организаторы атаки специализируются на кибероперациях особой важности в интересах РФ, их целями являются правительственные учреждения, дипмиссия, энергетический сектор, оборонная сфера и СМИ.

Согласно сообщениям западных медиа, хакерская группировка Cozy Bear регулярно атакует европейских дипломатов, используя фишинговые письма. Последние сообщения о ее активности поступали в середине апреля. 

Намазов отметил, что атака на азербайджанские медиа со стороны России противоречит союзнической декларации двух стран и “духу двусторонних отношений”, что “вызывает сожаление”. Вероятной причиной парламентарий назвал прекращение деятельности “Русского дома” в Баку и обсуждавшийся на момент атаки вопрос ликвидации азербайджанского представительства “России Сегодня”. 

“Именно из-за этих процессов, имеющих косвенные политические мотивы, произошло это кибервмешательство”, - цитирует слова Намазова Report. 

Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков в ходе обсуждения отметил, что “кибератаки приравниваются к военным нападениям”, поэтому азербайджанские спецслужбы должны обсудить произошедшее с российскими коллегами. Намазов указал, что такие переговоры уже ведутся, отмечает Media.az. 

Глава Профсоюза журналистов Мушфиг Алескерли, в свою очередь, предложил заявить российской стороне протест “как минимум на уровне общественных организаций”. Он отметил, что во время войны 2020 года и антитеррористической операции 2023 года в Азербайджане российские власти заблокировали на территории РФ ряд азербайджанских сайтов, распространявших информацию на русском языке. 

Кибератака 20 февраля затронула онлайн-ресурсы, входящие в состав Global Media Group - сайты Report.az, Oxu.az, Media.az, Baku TV, Caliber.az и Baku.ws. Агентство по развитию медиа Азербайджана (MEDIA) сообщало, что в этот день предпринимались попытки взломать серверы и панели управления сайтов, а на их главных страницах размещались некие изображения. 

Официальная Москва пока не прокомментировала обвинения в организации кибератаки, прозвучавшие из Баку. На сайте МИД России и интернет-ресурсах медиагруппы "Россия Сегодня" по состоянию на 19.30 мск не опубликовано заявлений по этому поводу. 

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Автор: "Кавказский узел"

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