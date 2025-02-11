RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:16, 11 февраля 2025

Русский дом в Баку заявил о провокациях

Русский дом в Баку. Фото: https://yamal-media.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Призывы выйти на митинг в защиту Русского дома и  список азербайджанских чиновников, которые изучали русский язык, являются фейками, заявил Русский дом в Баку, потребовав прекратить распространять поддельные документы от имени.

Как писал "Кавказский узел", с фасада здания, в котором находится "Русский дом", демонтировано название на русском языке. Организация приостанавливает деятельность в связи с требованием МИД Азербайджана.

7 февраля азербайджанские и российские аналитики заявили, что требование Баку о закрытии Русского дома стало способом надавить на Москву, добиваясь признания Россией вины в крушении самолета AZAL и выплаты компенсаций, а также продемонстрировать независимость действий Баку, не разрушая отношений с Кремлем.

Представительство Россотрудничества (Русский дом) в Баку опровергло распространенную в интернете информацию о  проведении курсов русского языка для азербайджанских госслужащих.

"Информируем о продолжении распространения в сети недостоверной информации и фальшивых документов с незаконно присвоенной символикой Русского дома в Баку и Россотрудничества. Речь, в частности, идет о списках людей, в том числе являющихся госслужащими Азербайджана, якобы проходивших обучение на курсах русского языка в Русском доме в Баку. Эти "документы" не являются настоящими", - процитировало сегодня РИА "Новости" сообщение представительства.

В заявлении Русского дома в Баку, опубликованном сегодня в его Telegram-канале, содержится требование "немедленно прекратить использование поддельных документов и логотипов нашей организации".

Ранее, 10 февраля, Русский дом в Баку призвал "не поддаваться на любые провокации, связанные с приглашениями на несанкционированные акции и митинги" "Эти так называемые «организаторы», рассылающие «приглашения», не имеют к нам - Русскому дому, ни малейшего отношения, будьте бдительны!",- говорится в заявлении руководителя Русского дома в Баку Ирека Зиннурова.

Призывы выйти на митинг прокомментировал и глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Самое забавное — прямо пишут о вознаграждении: столько-то просто выйти на митинг, столько-то с транспарантом, ценник, опять же. Могут даже контакты наши давать, от нашего же имени. Дорогие, это провокация. Довольно грязная провокация каких-то подлецов. Мы никого на митинги никогда не звали и не зовем.  Не ведитесь. Вас же схватят, и на нас же повесят", - написал он в своем Telegram-канале 10 февраля, указав, что ситуация в Баку очень обострилась.

Напомним, 6 февраля власти Азербайджана заявили, что информационно-культурный центр Русский дом, являющийся представительством Россотрудничества, не зарегистрирован как юридическое лицо и нарушил законодательство Азербайджана. 3 февраля российской стороне была направлена нота о прекращении его деятельности. Глава Россотрудничества Евгений Примаков указал, что Русский дом на протяжении нескольких лет пытался зарегистрироваться в Азербайджане, но ен смог этого сделать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением Баку закрыть Русский дом.

Напомним, требование закрыть Русский дом было озвучено на фоне расследования катастрофы азербайджанского самолета. 25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты."Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный", а новости о последствиях авиакатастрофы собраны на тематической странице "Крушение AZAL: кто виноват".

28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "произошел в воздушном пространстве России". После этого, 29 декабря, Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы. 6 января Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о катастрофе рейса Баку-Грозный. Согласно документу, самолет еще до падения получил повреждения, некоторые из них имеют правильную прямоугольную форму, а внутри обнаружены "неизвестные предметы". Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия, а операция "Ковер" в аэропорту Грозного была объявлена уже после того, как лайнер получил повреждения.

Казахстанская сторона в предварительном отчете о катастрофе рейса Баку-Грозный не привела однозначных выводов о причинах крушения, а Минтранс Азербайджана также чрезмерно деликатно прокомментировал отчет, указали бакинские аналитики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
15:28, 11 февраля 2025
Военный из Дагестана убит в военной операции
14:52, 11 февраля 2025
Три человека арестованы по делу о нападении на полицейского в Дербенте
08:29, 11 февраля 2025
Военные уточнили число сбитых на юге России дронов
07:34, 11 февраля 2025
Боец из Астраханской области убит в военной операции
06:37, 11 февраля 2025
Беспилотники атаковали Ростовскую область
22:36, 10 февраля 2025
4
 Суд отказался удовлетворить жалобу на арест Мусаевой
Все события дня
Новости
Русский дом в Баку. Фото: APA https://ru.apa.az/
10:54, 11 февраля 2025
Русский дом в Баку отверг свою причастность к призывам выйти на митинги
Николай Валуев. Фото: APA https://ru.apa.az
15:57, 10 февраля 2025
Российский депутат Валуев стал персоной нон-грата в Азербайджане
"Русский дом" в Баку. Скриншот видео https://oxu.az/ru/politika/russkij-dom-ili-shtab-razvedsluzhby
14:04, 7 февраля 2025
Кремль отреагировал на решение закрыть "Русский дом" в Баку
"Русский дом" в Баку. Скриншот фото Report.Az от 06.02.25, https://report.az/en/foreign-politics/russia-notified-about-termination-of-rossotrudnichestvo-activities-in-baku-sources-say/
20:08, 6 февраля 2025
Азербайджан потребовал прекратить деятельность "Русского дома"
На месте крушения рейса Баку - Грозный. 25 декабря 2025 г. Фото: Акимат Мангистауской области
12:44, 5 февраля 2025
Бакинские аналитики сочли чрезмерно осторожным отчет о крушении Embraer
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
04:06, 11 февраля 2025
Нагорные повороты. Карабах
Первое документальное упоминание Азербайджанского государства
Фото
16:27, 10 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Особенности депутатов в наших странах
Фото
18:56, 9 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Сколько остается денег для счастья?
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Блогеры
Фото
04:06, 11 февраля 2025
Нагорные повороты. Карабах
Первое документальное упоминание Азербайджанского государства
Фото
16:27, 10 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Особенности депутатов в наших странах
Фото
11:16, 10 февраля 2025
Ветер с Апшерона
4
Причины и сценарии ухудшения азербайджано-российских отношений
Фото
18:56, 9 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Сколько остается денег для счастья?
Фото
15:04, 8 февраля 2025
Ветер с Апшерона
12
Худшее время для уличных товарищей
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Леван Микаа. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=76pX-X-_UPE
11 февраля 2025, 13:47
ФСБ разъяснила причину лишения гражданства Микаа

Шахназ Бейляргызы. Фото: APA https://ru.apa.az/incident/zaderzana-zurnalistka-saxnaz-beilyargyzy-602101
11 февраля 2025, 12:23
Комитет по защите журналистов призвал освободить Шахназ Бейляргызы

Спасенные птицы. Фото: t.me/help_birds_krd
11 февраля 2025, 09:58
Динамика выживаемости птиц обнадежила кубанских волонтеров

Адалян Вердиев. Фото: Report.az https://report.az/ru/proisshestviya/arestovan-voennyj-ekspert-adalyat-verdiev/
10 февраля 2025, 13:47
Прокуратура смягчила обвинение военному эксперту Вердиеву

Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Показать больше