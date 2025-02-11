Русский дом в Баку заявил о провокациях

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Призывы выйти на митинг в защиту Русского дома и список азербайджанских чиновников, которые изучали русский язык, являются фейками, заявил Русский дом в Баку, потребовав прекратить распространять поддельные документы от имени.

Как писал "Кавказский узел", с фасада здания, в котором находится "Русский дом", демонтировано название на русском языке. Организация приостанавливает деятельность в связи с требованием МИД Азербайджана.

7 февраля азербайджанские и российские аналитики заявили, что требование Баку о закрытии Русского дома стало способом надавить на Москву, добиваясь признания Россией вины в крушении самолета AZAL и выплаты компенсаций, а также продемонстрировать независимость действий Баку, не разрушая отношений с Кремлем.

Представительство Россотрудничества (Русский дом) в Баку опровергло распространенную в интернете информацию о проведении курсов русского языка для азербайджанских госслужащих.

"Информируем о продолжении распространения в сети недостоверной информации и фальшивых документов с незаконно присвоенной символикой Русского дома в Баку и Россотрудничества. Речь, в частности, идет о списках людей, в том числе являющихся госслужащими Азербайджана, якобы проходивших обучение на курсах русского языка в Русском доме в Баку. Эти "документы" не являются настоящими", - процитировало сегодня РИА "Новости" сообщение представительства.

В заявлении Русского дома в Баку, опубликованном сегодня в его Telegram-канале, содержится требование "немедленно прекратить использование поддельных документов и логотипов нашей организации".

Ранее, 10 февраля, Русский дом в Баку призвал "не поддаваться на любые провокации, связанные с приглашениями на несанкционированные акции и митинги" "Эти так называемые «организаторы», рассылающие «приглашения», не имеют к нам - Русскому дому, ни малейшего отношения, будьте бдительны!",- говорится в заявлении руководителя Русского дома в Баку Ирека Зиннурова.

Призывы выйти на митинг прокомментировал и глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Самое забавное — прямо пишут о вознаграждении: столько-то просто выйти на митинг, столько-то с транспарантом, ценник, опять же. Могут даже контакты наши давать, от нашего же имени. Дорогие, это провокация. Довольно грязная провокация каких-то подлецов. Мы никого на митинги никогда не звали и не зовем. Не ведитесь. Вас же схватят, и на нас же повесят", - написал он в своем Telegram-канале 10 февраля, указав, что ситуация в Баку очень обострилась.

Напомним, 6 февраля власти Азербайджана заявили, что информационно-культурный центр Русский дом, являющийся представительством Россотрудничества, не зарегистрирован как юридическое лицо и нарушил законодательство Азербайджана. 3 февраля российской стороне была направлена нота о прекращении его деятельности. Глава Россотрудничества Евгений Примаков указал, что Русский дом на протяжении нескольких лет пытался зарегистрироваться в Азербайджане, но ен смог этого сделать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением Баку закрыть Русский дом.

Напомним, требование закрыть Русский дом было озвучено на фоне расследования катастрофы азербайджанского самолета. 25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты."Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный", а новости о последствиях авиакатастрофы собраны на тематической странице "Крушение AZAL: кто виноват".

28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "произошел в воздушном пространстве России". После этого, 29 декабря, Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы. 6 января Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о катастрофе рейса Баку-Грозный. Согласно документу, самолет еще до падения получил повреждения, некоторые из них имеют правильную прямоугольную форму, а внутри обнаружены "неизвестные предметы". Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия, а операция "Ковер" в аэропорту Грозного была объявлена уже после того, как лайнер получил повреждения.

Казахстанская сторона в предварительном отчете о катастрофе рейса Баку-Грозный не привела однозначных выводов о причинах крушения, а Минтранс Азербайджана также чрезмерно деликатно прокомментировал отчет, указали бакинские аналитики.

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