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13:20, 1 июля 2025

Причиной смерти братьев Сафаровых в Екатеринбурге экспертиза сочла удары тупым предметом

Портреты Гусейна и Зияддина Сафарова. Фото: https://oxu.az/ru/obshestvo/tela-bratev-safarovyh-ubityh-omonovcami-v-rossii-dostavleny-v-agdzhabedinskij-rajon

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Причиной смерти Гусейна и Зияддина Сафарова, задержанных в ходе спецоперации силовиков в Екатеринбурге, стали удары тупым предметом, заключила экспертиза в Баку. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям об убийстве и пытках.

Как писал "Кавказский узел",  Ахлиман Гянджиев, задержанный в Екатеринбурге в числе других этнических азербайджанцев, сообщил адвокату, что был избит силовиками, а после задержания подвергся пыткам. Вугар Сафаров утверждает, что по дороге в отделение полиции его с братом оскорбляли по национальному признаку и заставляли есть грязь, а к его отцу Мазахиру Сафарову неоднократно применяли электрошокер. При задержании все были избиты. Камал Сафаров после задержания попал в реанимацию.  Следком России  заявил, что один фигурант дела о заказных убийствах в Екатеринбурге умер от сердечной недостаточности, а причины смерти второго "устанавливаются". Вечером 30 июня тела братьев Сафаровых (также упоминаются в СМИ как Сефаровы) были доставлены в Баку. Родственник заявил, что в Азербайджане проведут новую судебно-медицинскую экспертизу тел, поскольку заключению российских экспертов у него нет доверия

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге, и наказать виновных. На фоне инцидента отменен визит в Азербайджан вице-премьера России Алексея Оверчука. Также в Азербайджане отменены концерты, фестивали и спектакли с участием российской стороны. 30 июня силовики провели обыски в офисе "Sputnik-Азербайджан", задержав директора агентства Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова по обвинению в сотрудничестве с российскими спецслужбами и получении незаконного финансирования.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства с особой жестокостью и пыток двух граждан Азербайджана и лиц азербайджанского происхождения со стороны сотрудников правоохранительных органов России, сообщило сегодня Report.

Во время задержания, перевозки и содержания в административных зданиях Екатеринбурга силовики нанесли задержанным множественные удары тупыми предметами по различным частям тела. Задержанные подверглись пыткам и получили тяжелые телесные повреждения.

В результате этих действий 60-летний гражданин Азербайджана Гусейн Сафаров, занимавшийся мелким бизнесом, около 15:00 по местному времени скончался в административном здании МВД в Екатеринбурге. Его брат - 55-летний Зияддин Сафаров, работавший таксистом, - утром того же дня  в служебном автомобиле оперативной группы. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, Гусейн Сафаров скончался от посттравматического и постгеморрагического шока на фоне многочисленных травм, включая множественные переломы ребер. Зияддин Сафаров умер от травматического шока, вызванного множественными повреждениями.

Другим гражданам Азербайджана, задержанным в рамках той же операции, аналогичным образом были нанесены телесные повреждения разной степени тяжести, и сейчас они продолжают лечение в российских медицинских учреждениях.

Генпрокурор Азербайджана возбудил уголовное дело по статьям о преступлении против гражданина Азербайджана вне пределов страны, умышленном убийстве группой лиц, , убийстве с особой жестокостью, убийстве по предварительному сговору), превышении должностных полномочий и пытках, который привели к смерти.

Генеральная прокуратура Азербайджана направит соответствующие запросы о правовой помощи в другие государства в соответствии с нормами международного права для эффективного расследования и привлечения виновных к ответственности, говорится в сообщении.

Заключение экспертизы тел братьев Сафаровых, вынесенное в Азербайджане, не совпадает с заключением российской экспертизы,  заявил генеральный директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава, профессор Адалят Гасанов.

"Ни один из братьев не был убит острым предметом или огнестрельным оружием, были нанесены удары тупым предметом",-  приводит его слова APA.

Экспертиза, проведенная в Азербайджане, выявила наличие внутренних гематом от ударов тупым предметом. Во время обследования также были обнаружены двусторонние смещенные переломы ребер: "В результате смещения переломов легкие были повреждены. Также отмечено наличие кровоизлияний между ребрами. Кроме того, имелись обширные кровоизлияния в диафрагме", - привело слова профессора агентство.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". 

В феврале по требованию МИД Азербайджана была прекращена деятельность "Русского дома" в Баку, затем было ликвидировано представительство медиагруппы "Россия сегодня". В мае Азербайджан назвал Россию организатором кибератаки на свои медиа в связи с этими событиями.

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Автор: "Кавказский узел"

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