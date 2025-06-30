Тела братьев Сефаровых доставлены в Баку из Екатеринбурга

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Тела Зияддина и Гусейна Сефаровых, погибших в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге, в Азербайджане были на экспертизу, после чего выданы родственникам для похорон.

Как писал "Кавказский узел", Ахлиман Гянджиев, задержанный в Екатеринбурге в числе других этнических азербайджанцев, сообщил адвокату, что был избит силовиками, а после задержания подвергся пыткам. Один фигурант дела о заказных убийствах в Екатеринбурге умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются, заявил сегодня российский Следком.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге, и наказать виновных. На фоне инцидента отменен визит в Азербайджан вице-премьера России Алексея Оверчука. Также в Азербайджане отменены концерты, фестивали и спектакли с участием российской стороны.

Тела убитых в Екатеринбурге братьев Зияддина и Гусейна Сефаровых 1 сегодня вечером были доставлены в Азербайджан самолетом “Уральских авиалиний”. Их передали родственникам и отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

“Поскольку мы уверены, что фальсифицированное заключение российской экспертизы не отражает действительность, в Азербайджане будет проведена повторная судебно-медицинская экспертиза тел, и станет ясно, по какой причине на самом деле ушли из жизни мои братья”, - цитирует слова родственника погибших Сейфеддина Гусейнли информагентство APA.

Гусейнли также поблагодарил власти Азербайджана за “разоблачение российской агентурной сети” “как от своего имени, так и от имени всех, кто пострадал от жестокого режима России”, передает 1news.az.

Исполнительный директор "Sputnik-Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, задержанные сегодня при обысках в офисе агентства, обвинены в сотрудничестве с российскими спецслужбами и получении незаконного финансирования. В связи с их задержанием посол Азербайджана в России был вызван в МИД РФ.

Тела Сефаровых переданы родственникам в Азербайджане, после экспертизы они будут похоронены Агджабеди, похороны назначены на 1 июля.

В связи с гибелью Сефаровых Национальный форум НПО Азербайджана распространил заявление с призывом пересмотреть отношения с Россией.

“Акты насилия, совершенные против азербайджанцев без судебного разбирательства в Екатеринбурге, являются проявлением этнической и религиозной нетерпимости, расовой дискриминации и фашизма (...) Мы призываем азербайджанское государство пересмотреть сотрудничество и отношения со всеми сферами с Российской Федерацией в нынешних условиях, когда продолжается политика угроз, запугивания и шантажа в отношении азербайджанцев со стороны этой страны”, - говорится в заявлении, которое цитирует Minval.az.

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