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10:22, 30 июня 2025

Задержанный на Урале выходец из Азербайджана заявил о пытках

Ахлиман Гянджиев. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ахлиман Гянджиев, задержанный в Екатеринбурге в числе других этнических азербайджанцев, сообщил адвокату, что был избит силовиками, а после задержания подвергся пыткам.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге, и наказать виновных.

По версии СКР, в Свердловской области пресечена деятельность "этнической преступной группы", подозреваемой в убийствах и покушениях на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. О раненых и погибших ведомство не сообщило. По данным екатеринбургского издания E1.ru, умерли двое подозреваемых. Один из них, немолодой мужчина, скончался от сердечного приступа, когда к нему ворвались силовики. Мужчине вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось. 28 июня Центральный аппарат Следственного комитета затребовал доклад в связи с информацией о смерти двух уроженцев Азербайджана при задержании в Екатеринбурге.

Один из задержанных в Екатеринбурге Ахлиман Гянджиев рассказал о том, что подвергся пыткам после задержания, сообщил агентству Report адвокат Гянджиева Илкин Амиров.

Жестоко избивали его в течение почти двух часов

"Ахлиман Гянджиев не имеет никакого отношения к убийству и никогда не был знаком с погибшим [в 2001 году предпринимателем] Юнусом Пашаевым. В пятницу [27 июня] в шесть утра силовики ворвались в дом моего подзащитного, жестоко избивали его в течение почти двух часов, провели обыск и изъяли телефоны, документы и другие вещи. После этого мужчину увезли в неизвестном направлении", - сказал Амиров.

По его словам, родственники и адвокаты пытались установить местонахождение задержанного, но безуспешно. Позднее выяснилось, что его доставили в Следственный комитет, а после задержания пытали.

Ни в материалах дела, ни в показаниях допрошенных свидетелей имя Гянджиева не фигурирует

"Ахлиману Гянджиеву вменяется организация убийства Юнуса Пашаева. Однако ни в материалах дела, ни в показаниях допрошенных свидетелей имя Гянджиева не фигурирует. Он даже не знает, кто такой Пашаев", - привело слова Амирова агентство.

29 июня Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес решения по шестерым подозреваемым. Мазахира Сафарова, Акифа Сафарова и Аяза Сафарова арестовали на 22 дня, еще трем подозреваемым (Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову) продлили срок задержания на 72 часа, сообщает издание E1.ru.

Ахлиман Гянджиев "после оперативных мероприятий" был госпитализирован, но врачи разрешили ему участвовать в заседании, пишет издание.

Напомним, на фоне инцидента отменен визит в Азербайджан вице-премьера России Алексея Оверчука. Азербайджанская сторона в связи с событиями в Екатеринбурге сочла нецелесообразным визит Оверчука или любого другого официального лица России в страну. 29 июня Минкультуры Азербайджана отменило концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие культурные программы с участием российской стороны. Представитель ведомства связал это с жестким задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". 

В феврале по требованию МИД Азербайджана была прекращена деятельность "Русского дома" в Баку, затем было ликвидировано представительство медиагруппы "Россия сегодня". 

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Автор: "Кавказский узел"

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