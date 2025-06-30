Следком назвал причину одной из смертей во время задержаний азербайджанцев на Урале

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Один фигурант дела о заказных убийствах в Екатеринбурге умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются, заявило следствие. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила генпрокуратуру проверить законность задержаний членов азербайджанской диаспоры.

Как писал "Кавказский узел", Ахлиман Гянджиев, задержанный в Екатеринбурге в числе других этнических азербайджанцев, сообщил адвокату, что был избит силовиками, а после задержания подвергся пыткам.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге, и наказать виновных. На фоне инцидента отменен визит в Азербайджан вице-премьера России Алексея Оверчука. Также в Азербайджане отменены концерты, фестивали и спектакли с участием российской стороны.

«Один из задержанных фигурантов дела о заказных убийствах в Екатеринбурге умер, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности, сообщает Следственный комитет. Причины смерти второго устанавливаются. «По итогам судебно-медицинской экспертизы будут сделаны окончательные выводы о причинах смерти», — говорится в сообщении на официальном телеграм-канале Следкома.

По делу о заказных убийствах в Екатеринбурге задержано шесть человек, еще двое скончались, отчиталась представитель ведомства Светлана Петренко. По версии следствия, "фигуранты, входившие в состав преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство" на территории Екатеринбурга. Петренко упомянула "убийство в 2001 году Пашаева Ю.Ф.о., который скончался от полученных колото-резаных ран; покушение на убийство по найму Ширинова Ф.Б.о. в 2010 году; убийство в 2011 гражданина Азербайджанской Республики Гаджиева И.Б.о., умершего от огнестрельного ранения". Мотивом преступлений следствие считает раздел сфер влияния в бизнесе.

"Следственные действия, в том числе допросы подозреваемых, признательные показания и проверка показаний на месте с участием одного из них позволили следствию сделать вывод о причастности задержанных к совершенным преступлениям и наличии в их действиях признаков преступной группы", - сказала Петренко.

Москалькова попросила проверить законность задержаний в Екатеринбурге

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в генпрокуратуру после задержаний в азербайджанской диаспоре. "В мой адрес обратилась уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева по поводу выяснения обстоятельств задержания, смерти и причинения телесных повреждений представителям азербайджанской диаспоры в России 27 июня", - написала Москалькова в своем канале в Telegram.

Москалькова направила в российскую Генпрокуратуру ходатайство "о проверке законности и обоснованности задержания, соблюдения прав подозреваемых в совершении преступлений и потерпевших по уголовному делу". По словам Москальковой, ее коллега в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, "тесно контактирует с адвокатами и представителями азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге".

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