Названы имена задержанных в офисе "Sputnik Азербайджан"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исполнительный директор “Sputnik-Азербайджан” Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, задержанные при обысках в офисе агентства, обвинены в сотрудничестве с российскими спецслужбами и получении незаконного финансирования.

Как писал "Кавказский узел", правоохранительные органы Азербайджана сегодня пришли с обыском в офис российского агентства "Sputnik Азербайджан", деятельность которого была ранее официально приостановлена в стране. Источники в силовых структурах заявили о задержании двух агентов ФСБ, которые работали в новостном агентстве под прикрытием. Вопреки решению властей Азербайджана офис "Sputnik Азербайджан" продолжал функционировать, сотрудники агентства выходили на работу, указали азербайджанские медиа.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге, и наказать виновных. На фоне инцидента отменен визит в Азербайджан вице-премьера России Алексея Оверчука. Азербайджанская сторона в связи с событиями в Екатеринбурге сочла нецелесообразным визит Оверчука или любого другого официального лица России в страну. Также в Азербайджане отменены концерты, фестивали и спектакли с участием российской стороны.

Источники в силовых структурах Азербайджана назвали имена задержанных сотрудников пропагандистской медиагруппы "Россия сегодня" - это руководитель “Sputnik Азербайджан” Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, сообщило информагентство APA.

Задержанным предъявлено обвинение в сотрудничестве с российскими спецслужбами и получении незаконного финансирования. Деятельность “Sputnik Азербайджан” официально была прекращена еще в феврале, но все это время сотрудники агентства выходили на работу и получали зарплату, посещали мероприятия и заявляли, что скоро их работа будет восстановлена в полном объеме, отмечает Minval.az.

После задержания Картавых и Белоусова ряд Z-блогеров опубликовал антиазербайджанские посты с призывами “ответить ассиметрично и жестко”, “бить по Азербайджану из крупных стволов”, “возбудить уголовное дело по фактам “неизбирательного геноцида русского населения Азербайджской ССР в 1990-1993 годах”, а также “разобраться с овощебазами “ФудСити” и ТЦ “Европейский”, отмечает Telegram-канал “Осторожно, новости”.

Официального сообщения по поводу задержания российских граждан в офисе "Sputnik Азербайджан” МВД страны по состоянию на 19.50 мск не опубликовано на своем официальном сайте.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.