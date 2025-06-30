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16:57, 30 июня 2025

Баку заявил о задержании агентов ФСБ в офисе "Sputnik Азербайджан"

Азербайджанские силовики во время задержания. 30 июня 2025 г. Скриншот видео https://ria.ru/20250630/azerbaydzhan--2026345735.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанские силовики задержали в офисе "Sputnik Азербайджан" двух человек, назвав их агентами российских спецслужб под прикрытием. 

Как писал "Кавказский узел", правоохранительные органы Азербайджана сегодня пришли с обыском в офис российского агентства "Sputnik Азербайджан", деятельность которого была ранее официально приостановлена в стране. Несмотря на это офис продолжал функционировать и сотрудники агентства выходили на работу, указали азербайджанские медиа. 

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге, и наказать виновных. На фоне инцидента отменен визит в Азербайджан вице-премьера России Алексея Оверчука. Азербайджанская сторона в связи с событиями в Екатеринбурге сочла нецелесообразным визит Оверчука или любого другого официального лица России в страну. Также в Азербайджане отменены концерты, фестивали и спектакли с участием российской стороны.

В ходе следственных мероприятий в офисе информагентства "Sputnik Азербайджан", входящего в пропагандистскую медиагруппу "Россия сегодня", задержаны два человека, их увезли с оцепленной территории на автомобиле правоохранительных органов. Задержанные - сотрудники ФСБ, работавшие в новостном агентстве под прикрытием, сообщило со ссылкой на МВД Азербайджана информагентство APA. 

МВД Азербайджана по состоянию на 16.44 мск не опубликовало на своем сайте официальной информации о задержаниях в офисе "Sputnik Азербайджан". Ведомство подтвердило, что в ходе следственных действий есть задержанные, и пообещало предоставить информацию о них позднее, отмечает 1news.az. 

Главный редактор “Россия сегодня” и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя следственные действия в Азербайджане, заявила, что среди сотрудников “Sputnik Азербайджан” есть граждане РФ. 

“Сотрудники нашего Посольства в Баку уже выехали к офису нашего Спутника, где сейчас проходит “спецоперация”. Сотрудники не выходят на связь - очевидно, лишены доступа к телефону. Среди них есть граждане России”. - написала она в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что российские дипломаты более двух часов не могут связаться с задержанными в Баку. По ее словам, азербайджанская сторона не допускает к задержанным представителей посольства "без объяснения причин", передает ТАСС. 

После задержаний в офисе “Sputnik Азербайджан” посол Азербайджана в России был вызван в МИД РФ - ведомство назвало задержания сотрудников агентства "недружественными действиями", указав, что в течение предыдущих лет у Баку не было к ним "никаких претензий", отмечает РИА "Новости". 

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Автор: "Кавказский узел"

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