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02:13, 1 июля 2025

Насилие силовиков на Урале породило дипломатический кризис между Москвой и Баку

Баку. Фото: pixabay.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти и общественность в Азербайджане критикуют российскую государственную политику после насилия над этническими азербайджанцами в Екатеринбурге, которое официальные лица в Москве называют "работой правоохранительных органов". 

Как писал "Кавказский узел", Ахлиман Гянджиев, задержанный в Екатеринбурге в числе других этнических азербайджанцев, сообщил адвокату, что был избит силовиками, а после задержания подвергся пыткам. Следком заявил, что один фигурант дела о заказных убийствах в Екатеринбурге умер от сердечной недостаточности, а причины смерти второго "устанавливаются". Вечером 30 июня тела братьев Сафаровых (также упоминаются в СМИ як Сефаровы) были доставлены в Баку. Родственник заявил, что в Азербайджане проведут новую судебно-медицинскую экспертизу тел, поскольку заключению российских экспертов у него нет доверия

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге, и наказать виновных. На фоне инцидента отменен визит в Азербайджан вице-премьера России Алексея Оверчука. Также в Азербайджане отменены концерты, фестивали и спектакли с участием российской стороны. 30 июня силовики провели обыски в офисе "Sputnik-Азербайджан", задержав директора агентства Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова по обвинению в сотрудничестве с российскими спецслужбами и получении незаконного финансирования.

Оба владельца екатеринбургского кафе “Каспий”, Гусейн и Зияддин Сафаровы, умершие во время обысков и массовых задержаний азербайджанцев, скончались “от заболеваний сердечно-сосудистой системы”, утверждает со ссылкой на “источник в медицинских кругах” местное издание. “Зияддину стало плохо дома, он схватился за сердце, ему вызвали скорую — он умер в больнице. Гусейн пожаловался на плохое самочувствие уже в отделе, он скоропостижно скончался, пока ждали скорую и пытались откачать”, - говорится в публикации издания E1.ru вечером 30 июня. 

Зияддин и Гусейн Сафаровы приходятся братьями известному в Азербайджане журналисту Сейфаддину Гусейнли. Другие задержанные в Екатеринбурге азербайджанцы заявили о насилии: Вугар Сафаров утверждает, что по дороге в отделение полиции его с братом оскорбляли по национальному признаку и заставляли есть грязь, а к его отцу Мазахиру Сафарову неоднократно применяли электрошокер. При задержании все были избиты. Камал Сафаров после задержания попал в реанимацию. 

“Били головой об пол, били стульями по голове (...) Когда отца увозили в больницу, он сказал мне: "Сынок, они хотят все свалить на меня. Мне переломали все ребра". На его лице не было живого места (...) Ко мне подошли и сказали, что я должен подписать контракт и отправиться на войну”, - приводит слова Вугара Сафарова Oxu.az. На фотографиях из суда, где ряду задержанных 29 июня избирали меру пресечения, видно, что они были избиты, на их лицах сильные кровоподтеки. 

Дело о заказных убийствах, в связи с которым проводились задержания в Екатеринбурге, передано для расследования в центральный аппарат СКР в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя реакцию Баку на действия российских силовиков против азербайджанцев, заявил, что “сожалеет” о принятых Азербайджаном в отношениях с РФ решениях. “Мы считаем, что все, что происходит, связано с работой правоохранительных органов, и это не может и не должно являться поводом для подобной реакции”, - цитирует его слова 30 июня РИА “Новости”. 

Впервые баланс в отношениях между Азербайджаном и Россией нарушен настолько явно

Азербайджанские медиа в течение дня 30 июня критиковали российскую “политику государственного шовинизма”. Депутат парламента Азербайджана Самед Сеидов назвал события в Екатеринбурге являются “примером дискриминации и предвзятого отношения на национальной почве”, а его коллега Рамид Намазов предположил, что российские силовики хотят “запугать азербайджанцев, проживающих в других регионах Российской Федерации, и поставить их перед нежелательным выбором”, цитирует слова парламентариев “Азертадж”. 

Национальный форум НПО Азербайджана распространил заявление с призывом пересмотреть отношения с Россией. "Акты насилия, совершенные против азербайджанцев без судебного разбирательства в Екатеринбурге, являются проявлением этнической и религиозной нетерпимости, расовой дискриминации и фашизма”, - говорится в заявлении организации. 

Лидер оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли назвал насилие над азербайджанцами в Екатеринбурге “попыткой Кремля унизить Азербайджан как государство и как народ”. Издание JAMnews констатирует, что насилие в Екатеринбурге "побудило государственные структуры Азербайджана, общество и экспертное сообщество занять единую позицию”, что является беспрецедентной ситуацией: “фактически впервые баланс в отношениях между Азербайджаном и Россией нарушен настолько явно”.

"Невозможно представить, что насилие и унизительное обращение такого масштаба в отношении страны, которая считается одним из избранных партнеров России, было бы совершено по инициативе какого-то чиновника среднего уровня. Москва хочет видеть Азербайджан полностью подчиненным вассалом и, похоже, уже уверена, что достигла этого (...) Путин также надеется, что Ильхам Алиев предпочтет отступить под давлением России и принять условия официальной Москвы, нежели сближаться с Западом и демократическим миром", - цитирует издание слова Керимли. 

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". 

В феврале по требованию МИД Азербайджана была прекращена деятельность "Русского дома" в Баку, затем было ликвидировано представительство медиагруппы "Россия сегодня". В мае Азербайджан назвал Россию организатором кибератаки на свои медиа в связи с этими событиями.

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Автор: "Кавказский узел"

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