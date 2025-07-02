Арестован шестой из задержанных на Урале выходцев из Азербайджана

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Суд избрал меру пресечения Шахину Лалаеву, обвиняемому в организации убийств в Екатеринбурге. Число выходцев из Азербайджана, арестованных по этому делу, достигло шести.

Как писал "Кавказский узел", в Екатеринбурге арестованы пять из шести выходцев из Азербайджана, которые были задержаны по делу об убийствах, совершенных в 2001-2011 годах. Арестованные - Акиф, Аяз, Бакир и Мазахир Сафаровы и Ахлиман Гянджиев, а Шахину Лалаеву был продлен срок задержания. Сегодня стало известно, что обжалован арест Акифа Сафарова.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.

Ленинский райсуд Екатеринбурга по ходатайству следователя избрал Шахину Лалаеву меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщил сегодня официальный телеграм-канал "Суды Свердловской области".

Лалаев арестован по 19 июля 2025 года включительно. "Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «з» ч.2 ст 105 УК РФ", - говорится в публикации.

Указанная статья УК РФ (организация убийства из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженного с разбоем, вымогательством или бандитизмом) предусматривает от восьми лет до пожизненного лишения свободы.

Шахин Лалаев стал шестым арестованным по обвинению в "причастности к заказным убийствам прошлых лет", сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Свердловского облсуда.

Напомним, после жесткого задержания азербайджанцев в Екатеринбурге власти Азербайджана отменили визит вице-премьера России Алексея Оверчука, а также культурные программы, запланированные с участием российской стороны.

30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб. 1 июля МВД отчиталось, что два человека арестованы, еще пятеро преследуются по делам о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества.

Также азербайджанские силовики отчитались о задержании двух групп россиян, подозреваемых в перевозке наркотиков и киберпреступлениях. На распространенных видео на лицах задержанных были видны следы побоев. Среди них журналисты опознали двух российских IT-специалистов, приехавших в Азербайджан не позднее осени 2022 года. 1 июля Сабаильский райсуд Баку арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".