Эскалация конфликта Баку и Москвы поставила под угрозу реализацию экономических планов России

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Сворачивание связей России и Азербайджана ставит под угрозу намерение России развивать транспортный коридор «Север-Юг» и передавать электроэнергию в Иран.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.

30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб. 1 июля МВД отчиталось, что двое сотрудников арестованы, еще пятеро преследуются по делам о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества. Кроме того, 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях.

Власти Азербайджана разозлили попытки российской стороны оправдать действия силовиков тем, что операция проводилась против криминальной группировки, отметил в беседе с корреспондентом “Кавказского узла” член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

“Спецоперацией в агентстве "Sputnik Азербайджан" и показательными арестами еще 8 россиян, обвиненных в наркоторговле и кибермошенничестве Баку, дал понять, что не отступит и будет предпринимать меры, пока Москва не признает незаконными действия силовиков против представителей азербайджанской диаспоры и не накажет виновных”, - продолжил Джуварлы.

По его словам, нынешняя жесткая реакция Азербайджана вызвана не только интересами “защиты прав азербайджанских граждан”, но и имеет другие, политические, причины. “Резкая реакция Баку отражает недовольство Азербайджана поведением России в случае с катастрофой самолета AZAL. Баку требовал извинений, наказания виновных, выплаты компенсаций. Москва, устами Владимира Путина извинилась только за то, что инцидент произошел в воздушном пространстве РФ, и отказалась выполнять другие требования Азербайджана. Cейчас у Азербайджана появился новый повод потребовать от России уважения интересов страны”, - отметил Джуварлы.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Столь жесткой реакцией Баку дает понять, что дальнейшее давление на азербайджанскую диаспору может привести к ухудшению дипломатических отношений и сворачиванию сотрудничества в различных сферах. «Фактически экономические связи России с Европой сильно ограничены. При этом торговля с регионом Ближнего Востока, Ираном в большей степени стали вестись через территорию Азербайджана. Россия стала ускоренно продвигать развитие транспортного коридора «Север-Юг» через Азербайджан в льготном режиме прохождения грузов. Кроме того, в России выдвигают проекты передачи через Азербайджан электроэнергии в Иран. Ухудшение отношений с Баку может привести к срыву этих планов”, - отметил аналитик.

Геополитическое ослабление России позволяет Азербайджану после восстановления своей территориальной целостности не опасаться “последствий жесткого разговора с Кремлем”. “Силы и ресурсы России и Азербайджана несопоставимы. Однако Азербайджан имеет такого сильного военного союзника как Турция. Кроме того, Азербайджан является ключевым звеном транспортного коридора «Восток-Запад» и сумел привлечь к нему интерес Китая, с которым в этом году заключил договор о стратегическом партнерстве”, - полагает Джуварлы.

В апреле было подписано соглашение между Азербайджаном и Китаем о «Всеобъемлющем стратегическом партнерстве». Этот документ открывает перспективы для углубленного сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, энергетической, культурной и социальной сферах, отмечает Jamnews.

На его взгляд, Баку и Москва со временем преодолеют кризис, «с учетом схожести политических режимов», однако двусторонние отношения будут основываться сугубо на экономической выгоде.

"Вряд ли какие-то крупные проекты могут быть поставлены на паузу. Баку сам заинтересован в проекте Север-Юг, в проектах по торговле, взаимных инвестиционных проектах. Не исключено, что какие-то проекты будут поставлены на паузу. Но не стоит ожидать, что в глобальных проектах будут изменения. В них заинтересован сам Азербайджан", - заявил ранее заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.





Глава Центра исследований «Республика», лидер партии «Республиканская альтернатива», экономист Натиг Джафарли считает, что Азербайджан не понесет непоправимого ущерба в случае торговой войны с Россией.

«80 процентов экспорта аграрной продукции Азербайджана идет в Россию. И это ошибка наших чиновников, которые все эти годы не диверсифицировали пути экспорта. Однако если Россия сейчас введет санкции против наших помидоров или другой сельхозпродукции, это не будет убийственным для Азербайджана. В частности, экспорт может быть переориентирован в Казахстан, Китай, страны Ближнего Востока. Кстати, в страны Персидского залива Азербайджан может поставлять сельхозпродукцию по более высоким ценам, чем в РФ», - сказал Джафарли.

ошибка наших чиновников, которые все эти годы не диверсифицировали пути экспорта

На его взгляд, напротив от разрыва экономических связей может пострадать Россия. «За первые 5 месяцев 2025 года Азербайджан поставил в Россию товаров на 445 миллионов долларов, а импорт из России составил продукцию на 1,7 миллиарда долларов. Иными словами, Россия поставила нам в 3-4 раза больше товаров, чем мы им. Так, что торговая война может привести к большим потерям у российской стороны», - сказал Джафарли.

Что касается рисков массового исхода из РФ азербайджанских мигрантов в случае продолжения давления на них, то Джафарли считает, что “при продуманной политике правительства Азербайджана, можно избежать проблем, сопряженных с возвращением большого количества людей”.

На его взгляд, возвращающимся можно предложить расселение на освобожденных от оккупации территориях. “На этих территориях есть потенциал проживания около 2 млн человек. Так что заселение этих территорий не только возвращающимися вынужденными переселенцами, но и азербайджанцами, которые вернутся из России, ускорило бы их обустройство”, - полагает Джафарли.

вряд ли станет возможным восстановление отношений

Член комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Национального собрания Азербайджана, политолог Расим Мусабеков усматривает за демонстративно жестокой силовой акцией против представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге политическое давление на Баку в связи с независимой политикой Азербайджана.

“При таком характере отношений будет невозможно осуществлять долговременные проекты сотрудничества с Россией. Речь идет о коммуникационных, энергетических и многих других проектах. Сейчас Азербайджан фактически прерывает политический диалог: парламентская делегация не поехала в Москву, был отложен визит вице-премьера РФ Алексея Оверчука, приостановлены культурные связи”, - сказал Мусабеков.

По его словам, если со стороны России не будет изменений к лучшему, то вряд ли станет возможным восстановление отношений, “по крайней мере в том объеме, в котором они были раньше”, - подчеркнул Мусабеков.

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".