Российские аналитики оценили жесткие высказывания Алиева в адрес Москвы

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Жесткая риторика президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес России после катастрофы лайнера AZAL станет проверкой для двусторонних отношений, но едва ли приведет к их серьезному ухудшению.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "Азербайджанских авиалиний" "произошёл в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы. 6 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе. По мнению азербайджанских аналитиков, ужесточение критики Баку в адрес России не повлечет кардинальных изменений в двусторонних отношениях.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин; политолог, руководителя "Политической экспертной группы" Константин Калачёв; заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин прокомментировали 10 января корреспонденту "Кавказского узла" критику президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес России после падения самолета "Азербайджанских авиалиний".

Станислав Притчин считает заявления президента Азербайджана довольно резкими. «Мы должны признать, что Ильхам Алиев, как правило, всегда очень сдержанный, особенно со своими стратегическими партнерам. Но здесь довольно резкие заявления прозвучали. Они были не личного характера. Они носили критический настрой в отношении России в целом, претензии были властям чеченской республики и так далее. Но в адрес руководств России не было критических заявлений. Но, да, заявления Алиева необычно резкие», - сказал он.

Вряд ли какие-то крупные проекты могут быть поставлены на паузу

По его мнению, не стоит опасаться, что какие-то проекты рискуют быть остановлены из-за авиакатастрофы и заявлений Алиева. «Вряд ли какие-то крупные проекты могут быть поставлены на паузу. Баку сам заинтересован в проекте Север-Юг, в проектах по торговле, взаимных инвестиционных проектах. При этом мы видим, что Азербайджан сейчас предпринимает ряд символических шагов, например, приостановка полетов в некоторые города России, изменение миграционных правил для российских граждан. Не исключено, что какие-то проекты будут поставлены на паузу. Но не стоит ожидать, что в глобальных проектах будут изменения. В них заинтересован сам Азербайджан. Россия является одним из крупнейших партнеров Азербайджана. В условиях диверсификации экономики Россия - важное направление для Азербайджана», - подчеркнул он.

Он считает, что Москва не пойдет на уступки Баку. "Здесь все максимально гибко со стороны России. Владимир Путин извинился, Москва ожидает результатов международного расследования. Дальше в зависимости от итогов расследования Россия готова нести ответственность, выплачивать компенсации. В контексте самого инцидента все понятно. Я не вижу возможностей уступок в других компонентах", - добавил Притчин.

Аналогичного мнения придерживает Константин Калачёв. «На самом деле одни могут назвать уступками, а другие политическим реализмом то, что Москва признает вину и выплатит компенсации. Ничего страшного в том, чтобы признать свою ошибку нет. Понятно, что в советских и постсоветских традициях было до конца не признавать ошибки. А аналогичной ситуации российский лидер действовал бы точно так же. Случилась трагедия, сработал человеческий фактор. Признание ошибки и компенсация нельзя считать уступкой. А других сферах тоже не вижу поводов для уступок со стороны Москвы», - сказал он.

Резкие заявления Алиева станут тестом на прочность отношений Баку и Москвы. "Безусловно, заявления Алиева – отражение того, что называется наступательный политический реализм. Понятно, что мы наблюдаем если не кризис отношений Москвы и Баку, то серьезное тестирование их на прочность на фоне трагедии. Я скажу, что не только Алиев, но и каждый глава государства в аналогичном случае, скорее всего, не стал бы проявлять излишнюю сдержанность. В конце концов главная аудитория Алиева – внутренняя. Да, лидер Азербайджана не стал выбирать путь исключения неприятных для Москвы моментов, не стал подбирать слова, напротив, обозначил публично свои претензии", - отметил он.

Отношения могут испортиться, если они не пройдут вот этот тест на прочность

По его словам, риск охлаждения отношений есть, если они не пройдут тест на прочность. «Баку от Москвы критически не зависит. Более того, Баку на рынке энергоносителей пользуется той ситуацией, в которую попала Россия. Отношения могут испортиться, если они не пройдут вот этот тест на прочность», - отметил он.

Крушение азербайджанского самолета не приведет к ухудшению отношений Москвы и Баку, уверен Андрей Кошкин. "Все понимают, что не было каких-то преднамеренных действий со стороны России, которые бы привели к крушению лайнера. Москва согласилась на международное расследование и сделает определенные шаги после того, как будут получены результаты. Баку это понимает и ждет окончания расследования. Заявления могут быть разного рода, в том числе и резкие, но есть ощущение, что это не приведет к охлождению двусторонних отношений",- сказал он.

В любом случае стороны найдут компромисс

По его прогнозам, после обнародования результатов расследования Москва и Баку найдут компромиссное решение. "Я уверен, что, когда будут результаты расследования, Москва и Баку смогут решить все проблемы на компромиссных основах. Москва может выплатить компенсации, извиниться за крушение, удовлетворив требования Баку. В любом случае стороны найдут компромисс. Но уступок от Москвы ждать не стоит", - отметил он.

Напомним, нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили ранее российские эксперты.

29 декабря 2024 года в Баку были похоронены командир экипажа Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокума Алиева. На следующий день трое пострадавших были доставлены в Баку из Казахстана после улучшения состояния.

28 декабря 2024 года тела Арби Убаева и Заиры Ацаевой, которые также погибли в авиакатастрофе, были доставлены в Чечню и переданы родственникам. 31 декабря 2024 года помощник главы Минздрава России сообщил, что трое граждан России, пострадавших в авиакатастрофе, выписаны из больниц, еще шестеро остаются в стационарах.

30 декабря 2024 года черные ящики упавшего самолета Embraer-190 были отправлены в Центр расследования и предотвращения авиапроисшествий Бразилии (CENIPA). Решение отправить самописцы для расшифровки записей в страну-производитель Embraer-190 стало верным решением для объективного расследования катастрофы, сочли специалисты из Баку. 4 января бразильские специалисты начали анализ данных самописцев разбившегося самолета "Азербайджанских авиалиний". Сегодня стало известно, что расшифровка данных черных ящиков завершена, комиссия продолжит работу в Казахстане.

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