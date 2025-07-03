Пять сотрудников Sputnik Азербайджан отпущены под подписку о невыезде

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Силовики освободили под подписку о невыезде пятерых сотрудников российского агентства Sputnik Азербайджан, которые имеют гражданство Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб. 1 июля МВД отчиталось, что двое сотрудников арестованы, еще пятеро преследуются по делам о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества. Кроме того,

Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством республики отпустили под подписку о невыезде, сообщил сегодня Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что арестованным сотрудникам Sputnik Азербайджан предъявили несостоятельные обвинения, передает РИА "Новости".

Российская сторона ранее не получала претензий к работе издания Sputnik в Азербайджане, сейчас меры в отношении него принимаются «исходя из других соображений», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На данном этапе как к средству массовой информации, так и к журналистам не было никаких претензий. <...> Очевидно, что это меры, которые предпринимаются исходя из других соображений», - процитировало ее слова РБК. По ее словам, в СМИ работали граждане и Азербайджана, и России, говорится в публикации от 2 июля.

Напомним, 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Сворачивание связей России и Азербайджана ставит под угрозу намерение России развивать транспортный коридор "Север-Юг" и передавать электроэнергию в Иран, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

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