Журналисты узнали бэкграунд двоих задержанных в Азербайджане россиян

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Двое из россиян, задержанных в Баку по делу об организованной преступности, в России были IT-специалистами, а в Азербайджане оказались не позднее осени 2022 года.

Как писал "Кавказский узел", правоохранительные органы Азербайджана 30 июня провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и заявили о задержании двух человек, назвав их агентами российских спецслужб под прикрытием. Сегодня МВД отчиталось, что двое сотрудников арестованы, еще пятеро находятся под уголовным преследованием по делам о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества. Также сегодня азербайджанские силовики отчитались о задержании двух групп россиян, подозреваемых в транзите наркотиков и киберпреступлениях.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге, и наказать виновных. На фоне инцидента отменен визит в Азербайджан вице-премьера России Алексея Оверчука и визит в Россию парламентской делегации Азербайджана. Также в Азербайджане отменены концерты, фестивали и спектакли с участием российской стороны.

Журналисты опознали на видео с задержанными в Азербайджане двух российских IT-специалистов. Один из них - 40-летний Антон Драчев, который в прошлом возглавлял IT-разработки в хедж-фонде Red Star Asset Management, а затем стал сооснователем онлайн-химчистки Airo. В стартап Драчева вкладывались венчурные фонды МТС и “Т-Инвестиций”, отмечает Telegram-канал “Осторожно, новости”.

Также среди задержанных оказался 30-летний разработчик Дмитрий Безуглый, выпускник петербургского ИТМО, в прошлом сотрудник “ВКонтакте” и “Яндекса”. “Что они делали в Азербайджане, неизвестно”, - отмечает канал.

Журналисты выяснили, что Безуглый уехал из России осенью 2022 года и вступил в чаты так называемых “релокантов” - IT-специалистов, которые покинули Россию с началом мобилизации. Драчев примерно в то же время, в конце 2022 года, начал регулярно летать в Азербайджан, также до сентября 2023 года он один раз летал в Иран 1 .

Сабаильский районный суд Баку сегодня избирает меру пресечения задержанным россиянам, следствие попросило арестовать восьмерых человек, передает "Азертадж".

Задержания россиян в Азербайджане последовали за массовыми задержаниями этнических азербайджанцев в Екатеринбурге. Двое из них, Гусейн и Зияддин Сафаровы, умерли, эксперты в Баку назвали причиной их смерти удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. Еще несколько задержанных в Екатеринбурге были госпитализированы с травмами и заявили о пытках.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

В феврале по требованию МИД Азербайджана была прекращена деятельность "Русского дома" в Баку, затем было ликвидировано представительство медиагруппы "Россия сегодня". В мае Азербайджан назвал Россию организатором кибератаки на свои медиа в связи с этими событиями.

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