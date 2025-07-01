Опубликованы видео задержанных в Азербайджане россиян со следами побоев

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Азербайджанские силовики отчитались о задержании двух групп россиян, подозреваемых в транзите наркотиков и киберпреступлениях. На распространенных видео на лицах задержанных видны следы побоев.

Как писал "Кавказский узел", правоохранительные органы Азербайджана 30 июня пришли с обыском в офис российского агентства "Sputnik Азербайджан", деятельность которого была ранее официально приостановлена в стране. Несмотря на это, офис продолжал функционировать, и сотрудники агентства выходили на работу, указали азербайджанские медиа. Азербайджанские силовики задержали в офисе "Sputnik Азербайджан" двух человек, назвав их агентами российских спецслужб под прикрытием. Сегодня МВД отчиталось, что двое сотрудников арестованы, еще пятеро находятся под уголовным преследованием по делам о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге, и наказать виновных. На фоне инцидента отменен визит в Азербайджан вице-премьера России Алексея Оверчука и визит в Россию парламентской делегации Азербайджана. Также в Азербайджане отменены концерты, фестивали и спектакли с участием российской стороны.

Министерство внутренних дел в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержало в Баку членов двух организованных преступных группировок, подозреваемых в транзите наркотических средств из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях, сообщило Report, уточнив, что задержанные являются гражданами России.

Как следует из размещенных APA видео и фото, у стены здания, стоят не менее восьми человек. Как минимум у двх из них следы побоев на лице, у двоих, одетых в светлые футболки, на них видна кровь. Силовики с закрытыми лицами уложили задержанных лицом на землю, а затем, с низко наклоненными головами отвели их в автомобиль.

На другом видео задержанные идут гуськом, положив друг другу руки на плечи.

Имена задержанных в сообщениях азербайджанских СМИ не приведены.

Напомним, Ахлиман Гянджиев, задержанный в Екатеринбурге в числе других этнических азербайджанцев, сообщил адвокату, что был избит силовиками, а после задержания подвергся пыткам. Вугар Сафаров утверждает, что по дороге в отделение полиции его с братом оскорбляли по национальному признаку и заставляли есть грязь, а к его отцу Мазахиру Сафарову неоднократно применяли электрошокер. При задержании все были избиты. Камал Сафаров после задержания попал в реанимацию. Следком России заявил, что один фигурант дела о заказных убийствах в Екатеринбурге умер от сердечной недостаточности, а причины смерти второго "устанавливаются". Вечером 30 июня тела братьев Сафаровых (также упоминаются в СМИ как Сефаровы) были доставлены в Баку. Родственник заявил, что в Азербайджане проведут новую судебно-медицинскую экспертизу тел, поскольку заключению российских экспертов у него нет доверия.

Причиной смерти Гусейна и Зияддина Сафарова, задержанных в ходе спецоперации силовиков в Екатеринбурге, стали удары тупым предметом, заключила экспертиза в Баку. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям об убийстве и пытках.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

В феврале по требованию МИД Азербайджана была прекращена деятельность "Русского дома" в Баку, затем было ликвидировано представительство медиагруппы "Россия сегодня". В мае Азербайджан назвал Россию организатором кибератаки на свои медиа в связи с этими событиями.

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