Обвинение запросило длительные сроки для членов азербайджанской диаспоры Урала

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гособвинение потребовало приговорить бывшего главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински к 23 годам лишения свободы по делу об убийстве и покушении на убийство. Для остальных фигурантов дела прокурор запросил от 13 до 23 лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2026 года присяжные признали представителей азербайджанской диаспоры Урала, в том числе ее бывшего главу Шахина Шыхлински, виновными в убийстве и покушении на убийство.

Глава организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шыхлински (также упоминался в СМИ как Шихлинский и Шыхлинский, - прим. "Кавказского узла") вечером 1 июля 2025 года был задержан силовиками в Екатеринбурге. По словам сына, его увезли на допрос в СК в статусе свидетеля. Ночью силовики отпустили задержанного, допросив его по делу Сафаровых. 16 июля суд арестовал сына Шахина Шыхлински по обвинению в насилии над силовиком: в день задержания Шыхлински-старшего его сын Мутвалы Шыхлински был за рулем "Геленвагена" и сбил одного из бойцов спецназа. Сам Мутвалы отвергает обвинения, апелляционный суд оставил его под стражей. Шахин Шыхлински задержан и доставлен в Екатеринбург, сообщили источники. До задержания он обратился к Ильхаму Алиеву с просьбой о помощи и указал, что находится в гостевом доме в посольстве Азербайджана в Москве.

В Екатеринбурге на процессе по делу представителей азербайджанской диаспоры, обвиняемых в убийстве и покушении на убийство в 2001 и 2010 годах, гособвинение запросило сроки для подсудимых. Самый большой - 23 года - прокурор потребовал для бывшего лидера азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински и для Акифа Сафарова, сообщил сегодня "Коммерсант-Урал".

Суровые сроки были запрошены и для остальных участников процесса: для Аяза Сафарова обвинение требует 22 года заключения, с последующим двухлетним ограничением свободы, причем первые пять лет он должен будет провести в тюрьме. Камалу Сафарову предложено назначить 18 лет лишения свободы, а Мазахиру и Бакиру Сафаровым - по 13 лет каждому, всем с аналогичным условием отбывания первых пяти лет в тюрьме. Шуджаяддину Раджабову с учетом предыдущего неотбытого приговора прокуроры просят назначить окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, подсудимые входили в этническую преступную группу, которая в мае 2001 года около кафе "Металлон" совершила убийство бизнесмена Юнуса Пашаева, продававшего одежду на рынке "Таганский ряд". В мае 2010 года было совершено покушение на Фехруза Ширинова, но тогда пистолет киллера дал осечку. Мотивом для преступлений, как считает следствие, стали раздел сфер влияния в бизнесе и борьба за лидерство в диаспоре.

В отдельное судопроизводство выделено уголовное дело других участников этнической преступной группировки: Ахлимана Гянджиева, Азиза Абасова и Шахина Лалаева. Обвинение считает, что они наняли киллера, убившего в августе 2011 года владельца крупной овощебазы Икрама Гаджиева. Цена заказа могла достигать 50 тысяч долларов. По данным следствия, исполнитель заказа выстрелил Икраму Гаджиеву в голову, но тот успел выхватить оружие, сорвать кепку и очки с убийцы. Через несколько дней предприниматель умер, так и не успев назвать имя заказчика.

В отдельное производство выделено и уголовное дело сына бывшего главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следователей, летом 2025 года года при задержании его отца Шыхлински-младший сбил на автомобиле бойца Росгвардии. Адвокат утверждал, что он сделал это неумышленно. Аналогичные обвинения предъявлены и самому Шахину Шыхлински. Процесс закрыт от прессы, так как потерпевший по делу является сотрудником правоохранительных органов, уточнило издание.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".