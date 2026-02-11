Визит Вэнса в Баку показал прагматизм интереса США к Южному Кавказу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Визит вице-президента США Джей ди Вэнса в Армению и Азербайджан продемонстрировал стремление Вашингтона усилить свое присутствие в регионе, ослабив влияние России, отметили опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» бакинские аналитики. При этом, США меняют стратегию в выстраивании отношений со странами региона, переходя от партнерства на ценностной основе к сотрудничеству, базирующемся на прагматизме и экономических интересах.

Как писал "Кавказский узел", в преддверии визита вице-президента США Джея Ди Вэнса в Ереван активисты и духовенство Нагорного Карабаха обратились с просьбой содействовать освобождению пленных армян в Азербайджане, с такой же просьбой обратились и участники акции в Ереване. Джей Ди Вэнс и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об инвестировании 9 миллиардов долларов в ядерную энергетику Армении. Вэнс выразил поддержку Пашиняну на предстоящих парламентских выборах.

Вице-президент США Джей ди Вэнс после визита в Армению 9-10 февраля посетил 10-11 февраля Азербайджан.

По итогам переговоров Вэнса и президента Азербайджана Ильхама Алиева 10 февраля вечером была подписана Хартия стратегического партнерства между Азербайджаном и США, сообщает сайт президента Азербайджана.

В хартии записаны основные направления сотрудничества, в частности, в сферах региональной связности, энергетики, торговли и транзита, экономики, инвестиций и технологий, безопасности и обороны.

«Этот документ будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами. Соединенные Штаты привержены продолжению тесного сотрудничества с Азербайджаном в направлении реализации большого потенциала региона Южного Кавказа», — привел Minval заявление посольства США в Азербайджане.

Хартия охватила политические и экономические аспекты

Практическим конкретным результатом визита вице-президента США Джей ди Вэнса в Азербайджан стало подписание Хартии стратегического партнерства, считает бакинский аналитик Тапдыг Фархадоглу.

В документе Баку и Вашингтон подтвердили взаимную поддержку «суверенитета, независимости, территориальной целостности и нерушимости границ друг друга как основы их двусторонних отношений».

Активное партнерство с США во многом обеспечивает гарантии защиты странам Южного Кавказа

«Поддержка США независимости и территориальной целостности Азербайджана имеет очень важное значение для Баку в условиях геополитической напряженности в регионе, вызванной российско-украинским конфликтом. Действия России против Украины являются потенциальными вызовами для суверенитета и безопасности других постсоветских стран. Внутриполитическая напряженность в Иране и ее противостояние с США и Израилем несут риски непредсказуемых действий со стороны Тегерана в регионе. Поэтому активное партнерство с США во многом обеспечивает гарантии защиты странам Южного Кавказа и страхуют их от угроз с севера и юга», - сказал Фархадоглу корреспонденту «Кавказского узла».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, комментируя визит Вэнса, что Армения и Азербайджан — «это суверенные государства, и у них есть суверенное право выстраивать свои отношения с разными государствами». По его словам, у России с этими странами «огромный комплекс двусторонних отношений, который распространяется на все возможные области». «И, конечно, мы намерены развивать с нашими партнерами эти наши отношения, так чтобы они представляли собой выгодное дело не только для нас, но и для них», — привело его слова РБК.

Он также обратил внимание на то, что в Хартии отдельная глава посвящается сотрудничеству в области безопасности.

«США и Азербайджан и ранее сотрудничали в области безопасности и борьбе с терроризмом. Примечательно, что Вэнс в Баку особо отметил взаимодействие США и Азербайджана в международной операции в Афганистане, подчеркнув, что азербайджанские военные покинули эту страну в числе последних. Сейчас стороны подтверждают готовность продолжать сотрудничество в области в сфере безопасности, в том числе в международных миротворческих усилиях. В этой связи США уже привлекли Азербайджан в Совет мира по Газе и рассматривают Азербайджан в качестве участника операции по поддержанию мира в этом регионе. Азербайджан подходит для этой роли, поскольку имеет хорошие отношения как с Израилем, так и арабским миром и Турцией», - сказал Фархадоглу.

Еще одним знаменательным моментом в Хартии он назвал подтверждение сторонами намерения «расширить сферу оборонного сотрудничества», включая продажу оборонной продукции.

"В начале 1990-х годов в связи с Карабахским конфликтом США несправедливо приняли дискриминационную в отношении Азербайджана 907-ой поправку к Акту поддержке свободы, ограничивающую сотрудничество в оборонной сфере. После начала операции США в Афганистане президенты США ежегодно приостанавливали действия поправки, потому что американцы нуждались в поддержке Азербайджана, в том числе использовали воздушное пространство страны для обеспечения военных операций. Однако в 2024 году президент Джо Байден восстановил ограничение. Правда, президент Дональд Трамп вновь заморозил ее действие. Однако сама поправка сохраняет силу и фактически утратила даже формальные основания для существования, поскольку конфликт между Азербайджаном и Арменией прекращен, через территорию Азербайджан в Армению идут грузы, Азербайджан сам поставляет топливо в Армению, и уже ни о какой «блокаде» речи и не может быть. Поправка должны быть отменена и включение в Хартию положения о сотрудничества в области продажи оборонной продукции подтверждает уже политическую позицию исполнительной власти США относительно необходимости устранения ограничений в отношении Азербайджана. С другой стороны, в Конгресс уже внесена инициатива об отменен 907-ой поправки. Можно ожидать теперь после подписания Хартии Конгресс отправит этот документ в архив истории», - далее отметил Фархадоглу.

Важным приоритетом партнерства в Хартии аналитик упомянул и отражение в ней вопросов экономического сотрудничества.

«К визиту Вэнса была приурочена и бизнес-миссия, организованная Торговой палатой США, в составе которой были представителей 30 крупнейших компаний Америки. Помимо общих вопросов развития торгового и инвестиционного сотрудничества, стороны намерены развивать партнерство в сфере ИИ, содействовать развитию связей в космической отрасли, поощрять инвестиции в цифровую инфраструктуру», - сказал Фархадоглу.

Кроме того, Азербайджан и США намерены расширять сотрудничество для региональных связей.

«Дело не только в реализации проекта TRIPP – «Маршрута Трампа», который соединит через Армению две части Азербайджана. Этот маршрут отражает интересы стороны по реализации более глобального Срединного транспортного коридора». США еще с конца 1990-х годов продвигали идею возрождения коридора Север-Восток по маршруту Древнего шелкового пути. В 1999 году сенатор Сэм Браунбек инициировал стратегический акт по развитию такого транспортного коридора. Целью инициативы было создание безопасного экономического и транспортного маршрута в обход России и Ирана. Одновременно эта стратегия была направлена на интеграцию стран Центральной Азии и Южного Кавказа с Западом. Однако только сейчас США перешли к активным действиям в реализации этой стратегии. В этом экономические и политические интересы США на Южном Кавказе. Закрепление в регионе откроет для Вашингтона выход на Центральную Азию. В США хотят через инвестиции, инновации, открытие возможностей для выхода на перспективные мировые рынки ослабить влияние в этом регионе России и Китая и получить доступ к богатым ресурсам Центральной Азии. В этом смысле визит Вэнса следует рассматривать как начала нового этапа в политике США в отношении Южного Кавказа и Центральной Азии, более «агрессивного» продвижения интересов Америки», - продолжил Фархадоглу.

"Маршрут Трампа", TRIPP - это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, созданный при посредничестве и с исключительными правами США. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа, говорится в справке "Кавказского узла" "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

По его словам, Хартия стратегического партнерства была подготовлена в течение менее шести месяцев, что свидетельствует об активной взаимной заинтересованности сторон в принятии документа.

«Решение о создании рабочих групп было принято 8 августа 2025 года во время визита в Вашингтон президента Азербайджана Ильхама Алиева, на его переговорах с президентом Дональдом Трампом. После этого началась межведомственная работа между профильными министерствами, состоялись взаимные визиты. За этот период США посетили пять высокопоставленных делегаций из Азербайджана, включая миссии во главе министров экономики, энергетики, транспорта и цифрового развития, а также помощника президента по вопросам внешней политики», - далее отметил Фархадоглу.

8 августа 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Причем Алиев и Пашинян не подписывали мирное соглашение, а лишь парафировали его, при этом большинство пунктов декларации содержат размытые формулировки, указали аналитики. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению". 14 января была подписана Рамочная программа реализации "Пути Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP) /The TRIPP Implementation Framework (TIF). Ее текст опубликован на английской версии "Кавказского узла".

По его словам, ключевым месседжем Вэнса в регионе также была демонстрация поддержки США мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. После визита следует ожидать активизацию экономических контактов между двумя странами, считает аналитик. При этом он обратил внимание на то, что перед визитом Вэнса в регион президент Азербайджана и премьер-министр Армении встретились в Абу-Даби и после этих переговоров было объявлено, что стороны обменялись списком товаров для взаимных поставок.

Бакинские аналитики оценили перспективы развития торговых связей с Ереваном Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер. Поставки из Азербайджана энергоресурсов могут ослабить зависимость Армении от России, считают аналитики в Баку.

«Конечно, вряд ли стоит ожидать, что торговля между бизнес-структурами начнется уже в ближайшее время. Но по крайней мере, уже начинается процесс обсуждений, оценок, проработки правовых, логистических вопросов», - сказал аналитик.

Председатель политкомитета партии «Республиканская альтернатива», соучредитель Центра исследований «Республика» Натиг Джафарли назвал визит Вэнса в регион «очень важным событием, подтверждающим значимость Южного Кавказа в мировой политике».

По его словам, в повестке Вэнса были не только вопросы укрепления мира в регионе и развитие транспортных связей.

На его взгляд, «Южный Кавказ, включая Азербайджан, важен также для создания региональных центров обработки данных для крупных американских компаний». «Центры обработки данных предназначены для хранения, обработки и безопасного управления цифровыми данными, что требует больших энергетических ресурсов и соответствующей инфраструктуры охлаждения. С учетом в ближайшие годы резкого роста производства электроэнергии в Азербайджане за счет развития альтернативной электроэнергии дата-центры могут быть созданы в Азербайджане. По крайней мере, экономически будет выгодным базировать их в Азербайджане, поскольку у страны будет много избыточной электроэнергии. Реализация таких планов позволило бы создать в Азербайджане практически новый высокодоходный и наукоемкий сектор», - сказал Джафарли корреспонденту «Кавказского узла».

В этой связи он указал на важность отражение в Хартии стратегического партнерства готовности США к инвестициям в цифровую инфраструктуру, Азербайджана, включая развитие дата-центров ИИ в сотрудничестве с частным сектором.

Однако, по его словам, пока заявлено «о намерениях, практическая же работа еще впереди, правительство Азербайджана не должно упускать эту возможность».

«Справиться с этой задачей со старой философией управления, которая неэффективна, излишне регулируемая и непрозрачна, вряд ли удастся. Необходимы кардинальные реформы, направленные на создание благоприятной среды для бизнеса и инвестиций. Иностранные инвесторы должны быть уверены, что не столкнутся с бюрократической волокитой, злоупотреблениями чиновников, смогут рассчитывать на справедливость судов в решении спорных вопросов, в целом будут уверены, что получат экономические выгоды от своих вложений», - отметил Джафарли.

Визит Вэнса показал изменение политики США на Южном Кавказе

Визит Вэнса в Армению и Азербайджан стал отражением стратегии США по расширению политического, экономического и даже военного присутствия Вашингтона на Южном Кавказе, налаживании здесь постконфликтной интеграции, развитию транспортной связности, ослаблению влияния России и Ирана, сказал корреспонденту «Кавказского узла» член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

Он отметил важность подписания Хартии стратегического партнерства между США и Азербайджаном. "Чтобы намеченные цели партнерства были реализованы стороны договорились в течение трех месяцев создать совместные рабочие группы для разработки дорожных карт в области торговли и инвестиций, энергетической безопасности и возобновляемых источников энергии, транспортной взаимосвязанности, цифровых технологий и кибербезопасности, а также сотрудничества в сфере безопасности, включая борьбу с терроризмом и гуманитарное разминирование", - продолжил Джуварлы.

Он особо отметил договоренности о сотрудничестве в сферах ИИ и обороны.

При этом Джуварлы обратил внимание на заявление Вэнса о том, что Вашингтон поставит Азербайджану патрульные катера для укрепления морской безопасности в Каспийском море.

Вместе с тем, аналитик указал на отсутствие в Хартии и публичных заявлениях Вэнса темы демократии и прав человека, вопреки призывам к нему накануне визита от различных структур поднять проблемы политзаключенных в Азербайджане.

"Это вероятно свидетельствует об изменении политики США на Южном Кавказе, переходе от курса, основанного на традиционных западных ценностях, к партнерству, опирающемуся на прагматизме, приоритете интересов безопасности, развития инфраструктур и экономической интеграции", - отметил Джуварлы.

Однако, на его взгляд, это все же временное отступление связанное с геополитической турбулентностью в мире, а также интересами воцарения мира и стабильности в регионе, защиты его от деструктивного воздействия сил жаждущих восстановления здесь любой ценой своего господства.