Десятую временную табличку уничтожили на доме Политковской
Неизвестные уничтожили десятую временную табличку, установленную активистами на доме, где жила и была убита журналистка Анна Политковская, после разрушения мемориальной доски.
Как писал "Кавказский узел", 6 февраля вновь была уничтожена деревянная памятная табличка, больше недели провисевшая на перилах дома на Лесной улице в Москве, где жила и была убита обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская. В ночь на 7 февраля текст мемориальной доски был восстановлен на фасаде здания в девятый раз, но уже не на табличке, а краской на стене. Кроме того, активисты прикрепили к перилам дома табличку с надписью: "Здесь в 2026 г. неонацистами была уничтожена мемориальная доска Анны Политковской". Эта табличка была сорвана вечером 9 февраля.
27 января представители партии "Яблоко" в восьмой раз восстановили памятную табличку. Все предыдущие таблички, установленные в январе, были сорваны в среднем в течение суток после установки, а одна из жительниц дома заявила о намеренном уничтожении временных табличек.
Табличку в память об Анне Политковской сорвали в одиннадцатый раз за три недели, пишет сегодня RusNews
В Москве с фасада дома на Лесной улице, где жила и была убита журналистка Анна Политковская, в одиннадцатый раз сорвали памятную табличку. Оригинальная мраморная доска была разбита 18 января, после чего активисты начали устанавливать временные таблички, сегодня с дома исчезла десятая временная табличка, говорится в публикации.
На стене дома остается только нарисованная краской с помощью трафарета надпись с оригинальной таблички, сообщает "Медиазона"*.
Напомним, 18 января в доме на Лесной улице была в первый раз разбита мемориальная доска с именем Анны Политковской. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. О причастности к разрушению первой таблички заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на 1000 рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась".
Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".
Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова.
В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.
В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.
"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.
