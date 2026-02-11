×

Кавказский узел

03:40, 11 февраля 2026

Представители турбизнеса сочли справедливым запрет на езду в лесах Чечни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Организаторы джип-туров по Чечне не прокладывают маршруты по лесам, но частные заезды на квадроциклах и мотоциклах в лесных массивах действительно наносят значительный вред почвам и экологии, заявили представители турбизнеса. Введенный властями запрет на езду в лесах они назвали целесообразным. 

Как писал "Кавказский узел", начальник управления охотничьего хозяйства ЧР,  бывший начальник РОВД Курчалоевского района Хамзат Эдельгериев (также упоминался в СМИ как Эдильгиреев ) пригрозил отбирать мотоциклы у "эндуристов", которые позволяют себе езду в лесах. Глава правительства Чечни Магомед Даудов не прокомментировал эти угрозы, пояснив лишь, что в республике не запрещены ни джип-туры, ни эндуро, запрещено только съезжать в лес с дорог. 

Поездки туристов по горным и лесистым районам Чечни на джипах в зимний сезон не организуются, сообщила “Кавказскому узлу” сотрудница турагентства “Спутник”, которое устраивает джип-туры республике. По ее словам, двухдневный джип-тур по горным перевалам предлагается клиентам только в теплое время года.

“Начало тура в Грозном, а конечная точка - по желанию заказчика. В одном автомобиле размещаются до четырех туристов, общая стоимость такого тура - 40 тысяч рублей. Так как это предложение индивидуальное, программа может корректироваться, но есть маршрут, который уже указан: у вас сначала будет Аргунское ущелье, затем Михайловские водопады, а также Башни Близнецы и пограничная зона», - рассказала она. 

Маршрут горных джип-туров “можно перекраивать как угодно”, но на практике они не проходят по территории лесов, отметил непосредственный организатор и гид туров Тимирлан. "Все вариативно и гибко, но как таковых, лесных массивов в горах нет, - а туда, где они есть, на джипах и не доберешься", - пояснил он.

Введенный властями запрет никак не затрагивает джип-туры, речь идет об ограничении самовольного передвижения групп молодежи на квадроциклах и мотоциклах класса эндуро, заметил представитель турбизнеса Чечни, пожелавший остаться анонимным. 

Видишь какой-нибудь склон, который был красивым, - а сейчас он весь в шрамах от заездов квадроциклов и горных мотоциклов

"Выступил главный лесник Минприроды с этим предложением. Он сам, конечно, не подарок, но тут правильно заметил, что есть такая проблема, на этих квадроциклах приблатненная грозненская молодежь может рассекать где угодно и как попало. Есть такие участки, особенно в Галанчоже, где имеются такие проблемные места, где была испорчена вся почва. В горных лесах почва очень тонкого слоя, до 30 см, и если на квадрике или мотоцикле проехать группой, пробуксовку сделать, можно почву до камней стереть. Потом начинаются дожди, и в образовавшейся колее по этим камням вода стекает ручейками, затем еще больше увеличивается ямка, образуются провалы. Конечно, от такой езды вреда больше, чем от какой-то хозяйственной деятельности в этих местах. Видишь иногда, например, какой-нибудь склон, который был красивым, - а сейчас он весь в шрамах от заездов квадроциклов и горных мотоциклов”, - рассказал он. 

Запрет на езду по лесам вне проложенных дорог справедлив сам по себе, но он с большой вероятностью может игнорироваться кем-то из людей, приближенных к власти, заметил собеседник. “Конечно, их это не устроит, им-то хочется адреналина. В то же время Магомед Даудов разъяснил, что квадроциклы никто не запрещает: это не значит, что нельзя будет в горы ехать, что по дороге будут ДПС тормозить их. Нет, он объяснил: на квадроцикле можно ездить, но только не вне дороги”, - указал предприниматель. 

Он также отметил, что о джип-турах при обсуждении запрета речи не было, так как их устроители в принципе ничего не нарушают. “Джип-туры все организуются по проложенным маршрутам, дорогам. Да и никто не будет гробить машины, съезжая с дороги в лес: смысла нет, а квадроциклы более приспособлены под ландшафт”, - подчеркнул представитель турбизнеса. 

Хотя джип-туры устраиваются индивидуально с учетом пожеланий и интересов туристов, они всегда проходят по проложенным маршрутам, подтвердил руководитель турагенства из Дагестана Расул Куртаев, который организует джип-туры по горам и лесам в своей республике. 

"В основном двигаемся по проторенным дорогам, где ездят и местные жители. Ни с кем не надо тур согласовывать, если конечно не заезжаем в пограничную зону. По заповедникам и в запретные места по лесам не ездим”, - сказал он “Кавказскому узлу”. 

По мнению главы турагентства, рекреационное катание не наносит никакого ущерба по сравнению с хозяйственной деятельностью в тех местах, где проходят туры. “Ущерба не больше, чем когда на микроавтобусах местные жители ездят. Угрозы порой больше от местных жителей, чем от туристов: они привыкли мусор где попало, - и в своих огородах, и в своих лесах, и вокруг своих сел, и на площадках, на полянах выбрасывать. А туристы, наоборот, только собирают мусор и вывозят с собой, и свое, и чужое", - заключил Куртаев.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

