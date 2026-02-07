Запрет на использование джипов в лесах Чечни власти пояснили заботой о природе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Использовать джипы и эндуро в лесах Чечни можно лишь на проложенных дорогах, съезжать в лес запрещено, заявил глава правительства Чечни, объяснив такое решение заботой о сохранности флоры и фауны, но не прокомментировал слова начальника управления охотхозяйства о планах изымать внедорожники нарушителей.

Большая часть Чечни, за исключением Наурского и Шелковского районов, относится к горным территориям, покрытым лесами. Для оперативного реагирования в случае пожаров в лесах региона проложено более 2600 км противопожарных дорог, которые пришли в негодность из-за любителей езды по бездорожью, пояснил глава правительства Чечни Магомед Даудов

"Летом температура воздуха превышает 40 градусов. В нашем регионе уже долгое время сохраняется высокий класс пожароопасности. Однако все проложенные в лесах противопожарные дороги пришли в негодность. Это произошло из-за того, что экстремалы ездят по ним на кроссовых мотоциклах и внедорожниках с большими колесами, оставляя после себя большие колеи. Узнав о ситуации, Глава ЧР Рамзан Кадыров ввел соответствующий запрет", — приводит слова Даудова ЧГТРК "Грозный"

По его словам, республике не запрещены ни джип-туры, ни эндуро. С 2019 года во всех горных районах непрерывно работает тяжелая спецтехника. Дороги проложены ко всем исконным местам обитания чеченских тайпов, по которым можно устраивать джип-туры и ездить на питбайках. Однако запрещено съезжать с этих дорог в лес. "В нашем регионе есть и леса, и поля, и песчаники. Главное — заниматься спортом, не мешая людям и не вредя природе и фауне", - отметил Даудов, подчеркнув, что шум от внедорожников "распугивает животных с мест их обитания", - говорится в публикации.

Он не комментировал угрозы отбирать транспортные средства.

До этого начальник Управления охотничьего хозяйства ЧР, бывший начальник РОВД Курчалоевского района Хамзат Эдельгериев пригрозил отбирать мотоциклы у «эндуристов», что позволяют себе езду в лесах.

«Эндуристы», которые катаются на мотоциклах у нас в Чечне…. Мы сезон (охоты) закрываем в середине месяца, 15-го числа…. Машины и мотоциклы, что катаются по лесам, где хотят, будем отбирать. Ни один человек не имеет права кататься в лесах на мотоцикле или машине. Работу начнем с 15-го числа (февраля)», - перевел его слова, опубликованные в Instagram*-паблике ЧП Чечня читатель "Кавказского узла". ("Кавказский узел" не может подтвердить точность перевода)

На сайте управления охотничьего хозяйства этой информации не приводилось.

"Кто и на каком основании дает право какому-то начальнику охотничьего хозяйства республики отбирать у владельца его личную собственность? Оштрафовать там, или занять в работе по очистке леса, я еще понимаю, но все остальное – просто открытый беспредел", - считает читатель.

Как писал "Кавказский узел", ранее вице-премьер Чечни, министр сельского хозяйства, зять Рамзана Кадырова Висхан Мацуев заявил, что власти республики будут конфисковывать машины у тех, кто выбрасывает мусор в неположенном месте. При этом КоАП России предусматривает конфискацию машин за такое правонарушение лишь у должностных и юридических лиц.

Власти Чечни ранее уже озвучивали угрозы отбирать автомобили, но за другие нарушения. Так, начальник Курчалоевского райотдела полиции Чечни Рустам Агуев пообещал забирать машины у нарушителей правил дорожного движения, объяснив это усилением мер в дни празднования Ураза-байрама. В январе 2020 года он же потребовал от подчиненных изымать машины у нарушителей правил дорожного движения, а водителей отправлять на уборку улиц. Позднее стало известно, что силовики заставили жителей Курчалоевского района за вождение в пьяном виде убирать территорию мечети. Один из руководителей РОВД назвал таких нарушителей "террористами" и повторил угрозу отбирать у них машины. При этом закон позволяет изымать машины лишь в определенных четко оговоренных случаях.