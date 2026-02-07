Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Андреев из Кумылженского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1667 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 5 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1666 бойцов из Волгоградской области.

Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО Не менее 4229 бойцов из СКФО и 4373 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

В военной операции убит Александр Андреев, 1992 года рождения, из станицы Слащёвской, сообщил 6 февраля в своем телеграм-канале глава Кумылженского района.

"В зону СВО Александр отправился по контракту 24 января 2025 года. Военную службу ефрейтор Андреев выполнял в должности санитара. Его задачей было вывозить раненых бойцов с поля боя. При очередном задании во время штурма в районе Константиновки, деревня Степановка, 15 января 2026 года Александр получил осколочное ранение. Андреев А.В. погиб 20 января при эвакуации", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1667 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Кумылженского района стало известно 26 января. Тогда глава района сообщил, что в военной операции убит Александр Гришин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.