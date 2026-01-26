Контрактник из Волгоградской области убит в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Гришин из Кумылженского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1634 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 23 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1633 бойцов из Волгоградской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8500 Не менее 4194 бойцов из СКФО и 4310 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит Александр Гришин, 1980 года рождения, его близким передан орден Мужества, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Кумылженского района.

"Александр Александрович родился и вырос в х. Гришинском. Контракт с Министерством обороны РФ подписал в декабре 2024 года. Гвардии сержант штурмовой бригады 68 танкового полка Гришин Александр Александрович погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции 15 января 2025 года", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1634 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Кумылженского района стало известно 29 ноября 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит контрактник Алексей Новиков.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.