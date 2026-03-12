Фонд Кадырова показал в отчете 8 миллионов убытков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сумма пожертвований (иных доходов) фонда Кадырова составила в 2025 году 1,2 миллиарда рублей, при этом убытки составили более 8 миллионов рублей, следует из отчета фонда.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2018 году фонд имени Ахмата Кадырова за счет пожертвований увеличил свои активы почти на 1,5 млрд рублей – с 2,2 млрд рублей до 3,68 млрд рублей, что более чем в восемь раз превышает объем официальных резервных фондов республики. При этом фонд, владеющий крупными предприятиями, продемонстрировал отсутствие доходов от предпринимательской деятельности. Бюджетники и предприниматели в Чечне в обязательном порядке отчисляют пожертвования в фонд, подтвердили пользователи соцсетей. Чеченский фонд имени Ахмата Кадырова собрал в 2019 году рекордные 6,075 миллиарда рублей в качестве пожертвований, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее, сообщали СМИ.

Ежемесячно все бюджетники Чечни обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, пожертвования оформляются официально, хотя вносятся в добровольно-принудительной форме, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха". Бюджетники и предприниматели в Чечне в обязательном порядке отчисляют пожертвования в фонд, подтвердили пользователи соцсетей в сентябре 2019 года.

Фонд Кадырова в 2025 году получил 1 миллиард 263 миллиона рублей поступлений, из них только 52,7 миллиона рублей - от арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей. Остальные средства - 1 миллиард 210 миллионов рублей - относятся к категории (прочих поступлений), следует из бухгалтерской отчетности фонда за подписью главы фода Аймани Кадыровой и главного бухгалтера фонда которая опубликована на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Как следует из отчетов, годом ранее в фонд поступило 773 миллиона рублей, а в 2023-м — всего 280 миллиона. В 2025 году фонд потратил около 1 млрд рублей на различные работы и услуги. Убытки в 2025-м составили 8,8 млн рублей против 61,7 миллиона годом ранее.

В открытом доступе отчеты с 2021 по 2025 годы включительно. На сайте самого фонда нет никаких координат для пожертвований.

Фонд отправляет в ФНС неполную финансовую отчетность. В ней нет данных о выручке, расходах на целевые мероприятия (в том числе благотворительность) и содержание аппарата 1 .

Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале периодически отчитывается о направлении средств на закупку техники для СВО, передачу гумпомощи бойцам, строительство мечетей и соцобъектов.

Так, 7 февраля он рапортовал, что "внушительный объём гуманитарного груза" передан "медицинским подразделениям и полевым госпиталям, расположенным на различных участках — от Запорожской области до Курской области" 26 февраля - об отправке 200 паломников из Чечни на умру - малый хадж, 3 января - об открытии школы хафизов в Новом Шарое.

